El gigante de la formación Davante refuerza su apuesta en Málaga con un nuevo centro en Santa Bárbara

Las claves

Las claves Generado con IA Davante abrirá un nuevo centro educativo en el Parque Empresarial Santa Bárbara de Málaga, en el edificio de la antigua sede de IONSA. El inmueble, diseñado por el arquitecto José Seguí en 1992, será transformado de fábrica química a centro de formación profesional. Las obras de adecuación comenzarán previsiblemente entre octubre y noviembre, con apertura prevista para el curso 2027/2028. Esta apertura refuerza la presencia de Davante en Málaga, donde ya cuenta con varios centros dedicados a formación profesional y preparación de oposiciones.

El gigante de la educación y la formación Davante, resultado de la fusión entre Medac y MasterD, ampliará su presencia en Málaga con la implantación de un nuevo centro en el Parque Empresarial Santa Bárbara.

La operación supone la transformación de la antigua sede de la empresa química IONSA, un edificio industrial diseñado por el arquitecto malagueño José Seguí en 1992 y considerado uno de los referentes de la arquitectura industrial contemporánea en la ciudad.

El acuerdo de arrendamiento ha sido intermediado por Eurobienes y afecta a un inmueble situado en calle Tucídides, en primera línea del parque empresarial, con una superficie de 2.110 metros cuadrados.

El edificio cuenta con una ubicación estratégica junto a la autovía MA-20, lo que refuerza su valor logístico dentro del área metropolitana.

De fábrica química a centro de formación

El edificio, concebido originalmente como sede de una industria química, experimentará una profunda transformación para adaptarse a su nuevo uso educativo.

De acuerdo con las previsiones actuales, la idea es que las obras de adecuación del edificio arranquen entre octubre y noviembre de este año. La apertura del centro está prevista para el curso académico 2027/2028, una vez completada la reforma integral del inmueble.

Localización de la nave alquilada por Davante. Eurobienes

El edificio de IONSA fue proyectado por el arquitecto José Seguí, una de las figuras más reconocidas de la arquitectura en Málaga. Su diseño fue citado en distintas publicaciones especializadas como referente de la arquitectura industrial en Andalucía, destacando su integración en el entorno del Parque Empresarial Santa Bárbara y su carácter funcional y representativo.

La reconversión del inmueble supone también la recuperación de un espacio singular dentro del tejido industrial y empresarial de la ciudad, adaptándolo a un uso vinculado al sector educativo y a la formación de profesionales.

Con esta nueva incorporación, Davante refuerza su posición en Málaga, donde ya cuenta con varios centros dedicados a la formación profesional, preparación de oposiciones y cursos especializados. La compañía se ha consolidado como uno de los principales grupos educativos del país tras la integración de Medac y MasterD.