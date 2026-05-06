150.000 euros en camisetas o gorras para que el 'Surrender to the Andalusian Crush' conquiste la Comic-Con

Arturo Bernal en la presentación de la Comic Con Málaga de 2026.

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía destina casi 150.000 euros a material promocional para la San Diego Comic-Con Málaga 2026. El contrato contempla más de 60.000 artículos personalizados, como camisetas, gorras, bolsas, pines y llaveros, todos con la imagen de Andalucía. Esta acción busca reforzar la marca Andalucía en un evento internacional de alto impacto, apoyándose en el merchandising como estrategia de promoción turística. Los productos deberán cumplir estrictos requisitos de calidad y logística, asegurando su entrega adecuada y adaptada al evento.

La Junta de Andalucía ha activado la contratación de material promocional específico para su presencia en la San Diego Comic-Con Málaga 2026, uno de los grandes eventos internacionales que acogerá la ciudad y que este año se celebrará entre el 1 y el 4 de octubre.

El contrato, con un presupuesto total de 149.919 euros (IVA incluido), tiene como objetivo reforzar la marca Andalucía en un entorno de alta competencia turística.

El proceso, gestionado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (EPGTDA), mantiene abierto el plazo de presentación de ofertas hasta el próximo 11 de mayo.

'Merchandising' como herramienta de promoción

La iniciativa se enmarca en el Plan de Promoción Turística de Andalucía y apuesta por el merchandising como una herramienta directa para impactar en el público.

Según la memoria justificativa, estos productos buscan "asentar el conocimiento de la marca Andalucía" y generar un recuerdo duradero en los visitantes, fomentando así su fidelización como destino turístico.

El contrato contempla la producción de material específico adaptado a eventos de gran proyección internacional, con altos estándares de diseño, calidad y plazos de entrega, además de capacidad para gestionar grandes volúmenes en poco tiempo.

Más de 60.000 artículos

El pliego técnico detalla un total de diez lotes de productos que superan las 60.000 unidades, todos ellos personalizados con la imagen de Andalucía y el logotipo del evento, bajo el lema Surrender to the Andalusian Crush.

Entre los artículos destacan:

10.000 bolsas-mochila en distintos materiales, incluyendo versiones recicladas.

8.000 gorras bordadas de alta calidad.

10.000 pulseras de tela y otros 10.000 llaveros de material reciclado.

15.000 pines metálicos y 7.000 chapas.

4.000 pares de calcetines y 2.000 camisetas.

5.000 sellos tipo japonés (hanko) y 5.000 tableros de papel washi.

Todos los productos deberán entregarse correctamente embalados, identificados por talla y diseño, y cumplir estrictos requisitos logísticos, incluyendo paletización y límites de peso por caja.

Con esta actuación, la Junta refuerza su estrategia de posicionamiento internacional aprovechando la proyección de un evento como la Comic-Con, en el que se espera una amplia afluencia de público y un notable impacto mediático