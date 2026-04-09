VivaGym comienza sus obras en la vieja Peugeot: la avenida de 'los Gymdos' de Málaga sigue tomando forma

Las claves nuevo Generado con IA VivaGym ha iniciado las obras para transformar la antigua nave de Peugeot en la avenida de los Guindos de Málaga. El nuevo complejo combinará un gimnasio de más de 1.500 metros cuadrados y oficinas de 1.749 metros cuadrados. El espacio deportivo contará con salas de spinning, cardio, peso libre y The Box Club, y tendrá capacidad para 294 personas. La inversión total prevista para la reforma es de unos 610.000 euros, repartidos entre las áreas de gimnasio y oficinas.

La emblemática nave de Peugeot en la Carretera de Cádiz acaba de comenzar su metamorfosis. Esta semana, el inmueble situado en la zona oeste de Málaga ha empezado a despedirse de su inconfundible azul: un equipo de operarios trabaja ya en la limpieza y el repintado de una fachada que, poco a poco, se tiñe de blanco para estrenar una nueva imagen.

El movimiento no es casual. Todo apunta, tal y como se anunció en su día, a la próxima llegada de VivaGym, una nueva cadena de gimnasios que se instalará en la avenida de los Guindos.

La vía se ha convertido en un auténtico polo deportivo, hasta el punto de que este periódico la bautizó como la “avenida de los Gymdos”, ya que en la zona operan Synergym, Fitness Park, Vals Sport, Anytime Fitness y el centro Clever Fit. Además, también está prevista la llegada a la misma calle de Basic-Fit, aunque aún no se han iniciado los trabajos.

Si el último en desembarcar en la zona fue Fitness Park, hace aproximadamente un mes, ahora parece acelerarse el proceso para la apertura de VivaGym, que ocupará las antiguas instalaciones de Peugeot.

El proyecto contempla la transformación del inmueble en un complejo que combinará gimnasio y oficinas, con una superficie construida cercana a los 5.000 metros cuadrados. De acuerdo con los documentos oficiales consultados en su momento por EL ESPAÑOL de Málaga, algo más de 1.500 metros cuadrados se destinarán al espacio deportivo.

El gimnasio se repartirá entre la planta baja y una entreplanta. En la zona principal se ubicarán salas de spinning, cardio, TOS, hit box, peso libre de gran impacto, peso libre ligero y el espacio denominado The Box Club. El aforo previsto es de 294 personas y el proyecto incluye 32 plazas de aparcamiento.

La parte de oficinas contará con 1.749 metros cuadrados construidos. El diseño prevé tres áreas de trabajo de 226, 252 y 124 metros cuadrados, además de 21 salas de reuniones de unos ocho metros cuadrados cada una, tres salas polivalentes de alrededor de 35 metros y otras tres salas de consejo de unos 30 metros cuadrados.

En este caso, el aforo estimado es de 438 personas y se habilitarán 40 plazas de aparcamiento.

Para adaptar la antigua nave de Peugeot a estos nuevos usos, la inversión prevista ronda los 610.000 euros. De esta cantidad, 274.519 euros se destinarán al gimnasio y 315.693 euros a la adecuación de las oficinas.