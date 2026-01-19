Málaga reclama a la Junta una nueva parada del Metro para atender a los nuevos barrios junto a la Universidad

Uno de los trenes del Metro de Málaga, a su paso por el tramo en superficie de la Universidad.

¿Una nueva parada de Metro para dar servicio a los miles de futuros nuevos residentes del sector Universidad? La propuesta está sobre la mesa de la Junta de Andalucía después de que el Ayuntamiento de Málaga la remitiera meses atrás.

Así lo confirma a EL ESPAÑOL de Málaga el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, que subraya la necesidad de dar un paso al frente en la planificación de las infraestructuras que serán indispensables en los próximos años en esta zona de crecimiento residencial.

De acuerdo con los datos aportados por el edil, el plan incluye la implantación de una nueva estación en superficie del suburbano en el tramo que se extiende entre la última parada actual, la de Andalucía Tech y las cocheras, situadas en Los Asperones.

La demanda municipal busca dar servicio a las familias que se trasladarán a los nuevos desarrollos residenciales y mejorar la movilidad urbana en un área en pleno crecimiento.

Según Pomares, la futura parada no implicaría la construcción de una nueva línea, sino que se trataría de una parada en superficie, integrada en la red ya existente.

La medida permitiría incrementar significativamente el número de pasajeros, incluyendo no sólo estudiantes, sino también vecinos de los barrios colindantes.

"Estamos hablando de que habrá un barrio de entre 3.500 y 4.000 vecinos solo en la zona de Universidad, sin contar los desarrollos cercanos como Soliva", recuerda, poniendo en valor que la creación de esa parada permitiría a estas familias acceder de manera más rápida al transporte público.

Fase de estudio

Según Pomares, la Junta está estudiando la propuesta, evaluando la viabilidad técnica y económica de la nueva estación.

Hasta ahora, se han manejado dos posibles localizaciones, analizadas en función de su accesibilidad, densidad de población y conexión con el resto de la red de Metro.

"La Junta no ha dicho que no, pero tampoco ha dado un sí definitivo. Todavía hay que seguir negociando y afinar los detalles técnicos y financieros", explica.

Para defender la petición, el Ayuntamiento parte del hecho objetivo de que los suelos situados más al oeste de la expansión de la Universidad se van a convertir en los próximos años en uno de los grandes epicentros residenciales de la capital de la Costa del Sol.

Lo más inmediato es que a lo largo de este 2026 y principios de 2027 se entregarán las llaves de las 1.006 viviendas de protección oficial que conforman el sector Universidad.

Pero es que a este desarrollo hay que sumar el impulso ya cierto de los trabajos para levantar otras 1.200 viviendas en unos terrenos aledaños, a las que sumar las 1.000 viviendas que quiere acometer el Consistorio en Soliva Oeste.

Con todo, este espacio podría acumular a medio y largo plazo más de 3.000 viviendas, lo que equivale a una población de entre 5.000 y 6.000 personas. Una cifra que supera a algunos barrios consolidados de Málaga.

Para el concejal, es indispensable adelantar la planificación de las infraestructuras, de manera que no se tenga que reaccionar cuando sea evidente el malestar de los vecinos afectados.

De hecho, señala que, al tiempo que se reclama al Metro, también se trabaja ya en mejoras de la EMT (Empresa Malagueña de Transportes) y se está en comunicación con la Delegación de Educación para afrontar las previsibles necesidades de equipamientos educativos.