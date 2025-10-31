Reactivan la construcción de un hotel con 99 habitaciones sobre un edificio de aparcamientos en la calle Mármoles de Málaga

Otra de las infografías del futuro hotel de la calle Mármoles.

Tras años de espera, el proyecto de construcción de un hotel en la calle Mármoles de Málaga, renace.

Con la licencia de obras en la mano desde agosto de 2022, la promotora de la iniciativa, la empresa vasca Dosagran Proyectos, activa la maquinaria y lo hace con el arranque de los trabajos de demolición del aparcamiento en vertical sobre el que se asentará el establecimiento hotelero.

De acuerdo con los datos manejados en su día, la iniciativa recoge un hotel de 4 estrellas, con 99 habitaciones.

Conforme al calendario manejado, la idea es que los trabajos de ejecución material puedan requerir de año y medio o dos años.

El retraso viene marcando el avance de esta edificación, que se situará justo frente al hotel Salles Málaga Centro.

La inversión que se manejó en su momento rondaba los 9 millones de euros.

El derribo del parking reducirá la oferta de estacionamientos que hay en la zona, ya que el inmueble cuenta con alrededor de 150 plazas. También hay varios locales comerciales.

Debido al inicio de estos trabajos, el Ayuntamiento ha informado este viernes de cortes de tráfico en la calle Mármoles entre el 1 y el 4 de noviembre.

De manera precisa, informan de que este sábado y este domingo, 1 y 2 de noviembre, la vía quedará cortada en el tramo comprendido entre Rampa de la Aurora y Padre Miguel Sánchez.

Al tiempo, se realizarán cortes de tráfico auxiliares en el carril de circulación en sentido oeste del Puente de la Aurora, a la altura de su intersección con Pasillo Santa Isabel, y en el carril de circulación en sentido este de Mármoles, a la altura de las intersecciones con Álvaro de Bazán y Armengual de la Mota, excepto el acceso a vados autorizados.

El lunes 3 de noviembre y el martes 4 de noviembre, el corte afectará al sentido este de calle Mármoles, en el tramo comprendido entre Padre Miguel Sánchez y Rampa de la Aurora.

Asimismo, habrá cortes auxiliares en el carril de circulación en sentido este de Mármoles, a la altura de las intersecciones con Álvaro de Bazán y Armengual de la Mota, excepto el acceso a vados autorizados.