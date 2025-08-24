Un experto gastronómico alucina con los churros de una centenaria cafetería de Málaga: “Son los mejores de España”

Málaga capital cuenta una historia diferente en cada una de sus calles. Desde las fachadas de sus edificios, hasta las cafeterías que llenan las aceras de locales y turistas a todas horas. Eso sí, hay uno en especial que lleva casi un siglo en la calle Herrería del Rey del centro.

Hablamos de una churrería que se ha convertido en un emblema de la ciudad y es la más famosa de todas: Casa Aranda. Abrió sus puertas en 1932 y ha forjado su reputación basándose en su tradición de excelencia y sabor.

Por allí pasan miles de personas cada año. Este establecimiento es testigo de reencuentros familiares, quedadas de amigos e incluso de citas románticas. Su último paso ha sido ser protagonista del vídeo del influencer gastronómico Cocituber.

Alfonso, así se llama este crítico y experto gastronómico, que va viajando por España conociendo bares de todo tipo ha llegado a la capital de la Costa del Sol para probar los churros de Casa Aranda, aunque le ha costado llamarlos así porque él normalmente a este tipo de comida les dice porras.

“En Madrid se dice porra, pero están equivocados porque para eso los fenicios los hacían aquí hace 3.000 años y Madrid no existía era un bosque de ardillas”, le explica entre risas e ironizando un camarero a Cocituber sobre el origen de este tradicional desayuno.

Asimismo, le pregunta: “¿Has ido alguna vez a comerte un churro a una porrería?” A lo que el propio trabajador responde diciendo “No. Eso no sé quién lo ha inventado”.

En una misma calle esta cafetería tiene cinco locales y al día suelen utilizar entre 40 y 50 kilos de harina para cocinar los churros. Además, según los trabajadores, suele haber entre 13 o 14 camareros durante las temporadas en las que más demanda hay.

Tras probarlos, eso sí calientes porque si están fríos “están prohibidos”, Cocituber ha quedado prendado de este típico desayuno: “Se llama churro, son diferentes y están muy buenos”.

Y ni el experto gastronómico, ni los camareros lo dudan. Estos churros son “los mejores del mundo”. “Al ser los mejores de Málaga, son los mejores de Andalucía, al ser los mejores de Andalucía, son los mejores de España y al ser los mejores de España, son los mejores del mundo”, concluye el mismo camarero que antes mientras se ríe.