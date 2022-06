Málaga pone en marcha la primera oferta pública de empleo de la empresa de limpieza

La oferta pública de empleo mediante la que el Ayuntamiento de Málaga quiere responder a las necesidades de contratación temporal de la empresa de limpieza, Limasam, ya está en marcha.

La web de la entidad recoge este lunes la primera de las convocatorias para la selección de 15 conductores-maquinistas, en calidad de fijos discontinuos, así como de otras 125 personas que formarán parte de una bolsa con la que se cubrirán las campañas de Semana Santa y Feria, así como para otras posibles contrataciones temporales.

Así consta en los documentos recogidos en la convocatoria y que han podido ser consultados por EL ESPAÑOL de Málaga. En los mismos se subraya que en ningún caso esta selección dará derecho a ser personal fijo de la empresa.

Las personas que quieran optar a estos puestos han de cumplir unos requisitos mínimos. Entre ellos, haber cumplimentado el formulario, tener la edad mínima legal para trabajar y no exceder de la edad ordinaria de jubilación, tener la nacionalidad española, tener aptitud médica previa a la contratación para el puesto de trabajo, estar en posesión del carnet de conducir C en vigor, estar en posesión del Carnet de conducir CAP en vigor y haber abonado 30 euros de derecho de participación al examen.

De acuerdo con lo detallado, las 15 mejores puntuaciones del proceso actual serán los seleccionados para las primeras vacantes, quedando las siguientes puntuaciones para cubrir 125 plazas del grupo profesional de conductor-maquinistas temporales.

Plazo de 14 días para entregar las peticiones

Una vez publicada la convocatoria, los interesados dispondrán de un plazo de 14 días para presentar sus solicitudes. El lugar de entrega de las mismas es el registro de entrada en Los Ruices, de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas; o en una web de Limasam.

Sólo serán admitidas las solicitudes presentadas en el plazo y forma indicadas, siendo excluidas todas las que incumplan los requisitos. Se hará una primera publicación de la autobaremación de los candidatos estableciendo un corte por puntuación. En este sentido, se prevé comprobar aquellos méritos de las personas que hayan pasado el corte hasta llegar a 500 primeros candidatos por puntuación.

Terminado el plazo, se publicará la lista provisional de las 200 candidaturas admitidas por puntuación de baremación y la lista de candidaturas excluidas con las causas de exclusión correspondientes. Se dispondrá de tres días hábiles para que los solicitantes puedan reclamar o subsanar errores mediante escrito.

Superado este plazo de subsanación y una vez resueltas las incidencias, se publicará el listado definitivo de candidaturas que pasan a la siguiente fase, pudiéndose señalar fecha, hora y lugar en donde se celebrarán las primeras pruebas.

Estos 200 seleccionados deberán someterse a pruebas de conocimiento y de aptitud. La primera de ellas, con un máximo de 55 puntos, consistirá en contestar por escrito, durante 1 hora como máximo, a un cuestionario tipo test con 30 preguntas, con respuestas alternativas sobre aspectos relacionados con la plaza ofertada en la presente convocatoria.

Sólo existirá una respuesta válida para cada pregunta, cada respuesta correcta puntuará 1,8333 puntos; cada respuesta incorrecta penalizará 0,8333 puntos, y aquellas no contestadas, no producirán descuento. Para las personas que tuvieran problemas para realizar la prueba escrita se le darán facilidades para realizar el examen oral. Es una prueba con carácter eliminatorio para quienes no alcancen un mínimo de 27 puntos.

Finalizadas las pruebas de conocimientos, se sumará a las candidaturas que resulten aptas, los resultados obtenidos en la valoración de méritos, que suponen otros 45 puntos.

Se tomará en consideración en este apartado la experiencia (máximo 40 puntos), destacando cada día cotizado ejerciendo las labores de conductor-maquinista en limpieza viaria y/o de recogida de residuos sólidos urbanos. Otros 3 puntos se otorgan por estar en posesión del carnet de conducir E en vigor; otros 2 por tener el curso de formación de técnico básico en prevención de riesgos laborales.

Hay que recordar que a esta primera convocatoria le va a seguir otra mediante la que se va a seleccionar personal para unas 300 plazas de operarios de limpieza. En este caso, también con la idea de que desarrollen sus funciones en Semana Santa y Feria y en otros momentos de necesidad.

Sigue los temas que te interesan