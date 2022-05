22 años de transformación de Málaga: hitos, tropiezos y retos de Francisco de la Torre

Justo hace 22 años, Francisco de la Torre Prados, político con amplia experiencia pero escasamente conocido por el común de sus vecinos, se convertía en alcalde de Málaga. El reto que se le presentaba no era menor.

De ser concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, a asumir en primera persona la vara de mando que dejaba su antecesora, Celia Villalobos, que tomaba destino Madrid. José María Aznar la había elegido para asumir la cartera del Ministerio de Sanidad.

En este intervalo de tiempo, De la Torre ha sido capaz de superar con éxito cinco elecciones municipales de manera consecutiva. Tres de ellas con mayoría absoluta. En las dos últimas, ha necesitado del apoyo de Ciudadanos.

A sus casi 80 años de edad (los cumplirá a finales del presente ejercicio), De la Torre mantiene la incógnita sobre su futuro político. ¿Volverá a ser candidato del PP en los comicios locales de 2023? Queda poco más de un año para la cita y la pregunta sigue sin respuesta.

EL ESPAÑOL de Málaga repasa aquí algunos de los grandes hitos de una trayectoria institucional que ha permitido situar a la capital de la Costa del Sol como referente internacional en materia museística y tecnológica.

ETA asesina a José María Martín Carpena

Era sábado, 15 de julio del 2000. Diez menos veinte minutos de la noche. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, José María Martín Carpena, se disponía a coger el coche oficial, frente a su casa, para acudir al Pregón de la Biznaga junto a su mujer, Elvira Calvente. En el coche también iba su hija, María José Martín, que en aquel entonces solo tenía 17 años, a la que llevaban a un concierto de Maná.

Cuando la familia estaba subiendo al coche, el etarra Jon Igor Solana Matarrán se les acercó en silencio y disparó al concejal en seis ocasiones. Cuatro le alcanzaron y uno, en la nuca, fue el que le provocó la muerte en el acto. Su familia lo presenció todo. Tras el asesinato, Solana escapó en otro vehículo donde le esperaba su cómplice, el etarra Harriet Iragi Gurrutxaga.

De la Torre, dos meses después de su llegada a la Alcaldía, vivió uno de los momentos más dramáticos de su vida política: el asesinato de su compañero de Corporación José María Martín Carpena a manos de ETA.

El luctuoso acontecimiento que sacó a la calle a 300.000 malagueños para condenar los actos de la banda terrorista y lanzar un mensaje de paz. El 9 de octubre de ese mismo año, De la Torre lloró la muerte también a manos de ETA de su cuñado, el fiscal Luis Portero.

Luces de Navidad en la calle Larios de Málaga. Isabel Vargas

La nueva calle Larios

En 2002, Málaga se reencontró definitivamente con la calle Larios. Su peatonalización, pese a la polémica y contestación generada entre diversos colectivos, fue el principio del proceso de transformación sufrido por el Centro Histórico de la ciudad en estas décadas.

La Plaza de la Constitución, la calle Granada, la Plaza de la Merced dieron continuidad a esta regeneración. Los alrededor de 350 metros de longitud de esta vía, convertida en una de las más caras de España, quedaron cerrados al tráfico de coches para llenarse de peatones. Hoy es el punto central de los grandes acontecimientos de la urbe.

"El AVE llega soterrado o no llega"

Lo que hoy es Málaga se explica, en buena medida, a partir de los acontecimientos ocurridos en 2007. Ese fue el año de la histórica transformación de la capital en materia de infraestructuras. Ampliación del aeropuerto, nuevos enlaces viarios con las rondas de circunvalación y la llegada del AVE.

Pero este último hito, que acercó Madrid con la Costa del Sol en poco más de dos horas y media, tuvo un momento clave en 2003, cuando se sentaron las bases del proyecto final. La posición de De la Torre fue clave y le enfrentó a los miembros de su propio partido, el PP, por aquel entonces al frente del Gobierno central. La pugna fue tal que el regidor fue tajante en 2003, cuando afirmó que la única manera de que llegase el tren de alta velocidad a Málaga era bajo tierra.

"O el AVE llega soterrado a Málaga o no llegará", dijo el 4 de marzo de 2003. Y al final el AVE entró en la ciudad bajo tierra, en el marco de una obra que disparó su precio por encima de los 200 millones de euros.

Imagen del Palacio de Ferias de Málaga.

El Palacio de Ferias, inaugurado entre protestas por la guerra

El Palacio de Ferias y Congresos se ha convertido con el paso de los años en uno de los referentes de la ciudad. No sólo por su diseño, obra del arquitecto Ángel Asenjo, sino por el impulso que supone para la economía de la ciudad.

En los casi 20 años de vida de la infraestructura, que ha pasado por momentos ciertamente delicados, se cuentan por cientos de millones de euros los generados por su actividad.

Sea como fuere, su apertura estuvo señalada por la polémica. Días antes del acto de inauguración, murió un trabajador, y la jornada de apertura estuvo marcada por los actos de protesta que tuvieron lugar a sus puertas con motivo de la guerra de Irak. Pese a los beneficios evidentes, su construcción no estuvo carente de sobrecostes. Al final, su materialización supuso una inversión de 66 millones de euros, 40 más de lo inicialmente previsto.

En el origen del Metro de Málaga

Hay que acudir a los primeros meses de 2003 para encontrar el principio de uno de los grandes proyectos en la historia de Málaga: el Metro. Fue en ese entonces cuando el alcalde firmó con la Junta de Andalucía el convenio en el que se sentaban las bases de la infraestructura ferroviaria, que casi 20 años después toca ya con los dedos su llegada definitiva al Centro.

Las exigencias del regidor malagueño hicieron que el trazado, pensado en su mayor parte en superficie, fuese enterrado, con el consiguiente incremento presupuestario. De hecho, algunas las principales variaciones de la obra, que todo hace indicar acabará por encima de los 900 millones de euros una vez complete su recorrido en el entorno del Civil, son efecto de las reclamaciones y desacuerdos protagonizados por el alcalde.

Así será la marina deportiva de San Andrés, en Málaga.

Transformación del puerto y apertura a la ciudad

Aunque fue objeto de acuerdos y conversaciones en los años anteriores, el proceso de reinvención del puerto de Málaga y apertura a la ciudad tuvo en 2004 uno de sus grandes hitos. Ese año quedó firmado el protocolo suscrito entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para sentar las bases de las posteriores operaciones del Palmeral de las Sorpresas (muelle 2), el centro comercial de Muelle Uno, la reserva cultural en la esquina de oro...

De la Torre, junto al entonces presidente del Puerto, Enrique Linde, fue protagonista directo de este proceso. Actuaciones que han sido posibles después de que la presión ciudadana forzase a las instituciones a repensar el modo de explotar el muelle 2.

Donde ahora se levanta el Palmeral, obra de Jerónimo Junquera, se llegó a adjudicar la construcción de unos multicines promovidos por la empresa americana Chelverton. Pese a los importantes ya dados en el escenario portuario, de los que son claros ejemplos la marina de megayates casi ejecutada y el puerto deportivo de San Andrés, restan aún piezas por encajar en el gran rompecabezas pensado décadas atrás.

Una de ellas, el complejo de oficinas de Muelle Heredia; otra, el ansiado proyecto del auditorio, del que ha hecho causa mayor el propio alcalde a lo largo de sus mandatos. Y queda pendiente el desenlace final de la torre del puerto, el contestado hotel promovido por un grupo de inversión catarí.

La reforma del parque

La inauguración de la peatonalizada calle Larios tuvo un efecto político indiscutible en los mandatos posteriores de De la Torre, marcados, en buena medida, por proyectos estrellas. Si Larios fue el primero, pese a su bajo coste económico, la reforma del Paseo del Parque fue la segunda gran obra.

Bendecida por los fondos procedentes de la Unión Europea, el regidor convirtió esta gran intervención en la propuesta central de su segundo mandato. En realidad, el primero como alcalde elegido en las urnas. En la cita de mayo de 2003, revalidó la mayoría absoluta de su antecesora en el cargo. La inauguración tuvo lugar en marzo de 2007, poco tiempo antes de que repitiese la mayoría absoluta, con 17 concejales.

Entrada principal al Museo Thyssen Málaga.

El Thyssen, la primera pieza del rompecabezas museístico

El Thyssen abrió sus puertas hace más de una década cuando la marca Málaga, ciudad de museos era aún un espejismo. La equipación cultural se sumó como uno de los buques insignia en la carrera a la capitalidad cultural europea, y a la estrategia de renovación iniciada por el Ayuntamiento en 2003 con la apertura del Picasso y el Centro de Arte Contemporáneo (CAC).

Carmen Thyssen destacaría en la inauguración del museo la "perseverancia incansable" del alcalde, quien fue capaz de convencerla para que cediera su valiosa colección de pintura española del siglo XIX a la ciudad.

El Ayuntamiento destinó más de 17 millones de euros a la rehabilitación del Palacio de Villalón donde se alojan las piezas en la actualidad. Durante las obras se descubrieron restos de yacimientos romanos bajo la pinacoteca que podrán verse a partir de este año. La baronesa se comprometió a prestar los cuadros alrededor de tres lustros (hasta 2026), pero dejó claro que su intención era prolongar la cesión muchos años más.

La baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza y el actor Antonio Banderas en inauguración del Museo Thyssen en Málaga. Efe

El fracaso de De la Torre con las Gemas

22 años al frente del Ayuntamiento de la sexta ciudad de España son tiempo suficiente para que hasta el mejor escribiente tenga algunos tachones. Dentro del listado de peros que se pueden achacar a De la Torre, hay uno de especial calado y relevancia: el Museo de las Gemas.

Las consecuencias de aquel fiasco siguen siendo hoy asunto judicializado, en la esperanza de la ciudad por recuperar los alrededor de 5,6 millones de euros abonados en concepto de canon a Royal Collections, promotora de un equipamiento que apenas abrió sus puertas unas horas.

Pero a esta carga económica hay que sumar la inversión millonaria depositada en la rehabilitación de una parte de las viejas instalaciones de Tabacalera. Bien es cierto que ese espacio vacío alberga desde hace años el Museo Ruso. La gravedad de lo ocurrido fue tal que mereció incluso la creación de una comisión de investigación municipal.

Vista del Campamento Benítez.

Málaga y el 'regalo escondido' del Campamento Benítez

Durante casi 90 años pugnó Málaga, incluso en los tribunales, por recuperar las casi 28 hectáreas del antiguo Campamento Benítez. Una gran extensión de suelo en la frontera misma con Torremolinos que fue cedida en 1923 al entonces Ministerio de la Guerra para el asentamiento de las tropas que acudían a la guerra de África.

Una entrega a coste cero con la pretensión de que una vez finalizado el uso militar, el espacio fuese revertido a la ciudad. La ansiada recuperación del espacio, que hasta la década de los 90 fue utilizado por el Ministerio de Defensa, tuvo lugar formalmente en septiembre de 2013.

El acuerdo alcanzado con el Gobierno central, no obstante, encierra una letra pequeña evidente. De un lado, el Gobierno no sólo mantiene la propiedad de la parcela, sino que además condiciona el uso que el Ayuntamiento puede desarrollar sobre la misma y que no es otro que el de parque.

A estos detalles hay que sumar que a cambio del Benítez, Málaga tuvo que asumir la gestión directa de varias carreteras hasta ese momento de carácter estatal, con el coste millonario que ello implica en tareas de conservación. Tras abrir en precario el Benítez como parque a mediados de 2017, la conversión plena de este sector en parque sigue incompleta, pendiente, entre otros, de los últimos informes por parte de la Junta de Andalucía.

El varapalo de la capitalidad europea de la cultura

El Ayuntamiento, respaldado por numerosas entidades culturales y sociales, presentó en julio de 2010 su candidatura oficial para aspirar a la capitalidad cultural europea en 2016. Bajo el lema Ciudad infinita, Francisco de la Torre y su equipo de Gobierno presentaron un proyecto donde Málaga era vista como una ciudad cosmopolita, moderna y abierta.

En la práctica, la estrategia se tradujo en la apertura de numerosos museos y en la promoción a gran escala del arte urbano. Sólo unos meses después, en septiembre, la provincia se daba el batacazo: no pasaba el corte para ser una de las candidatas finalistas y decía adiós a su sueño de ser capital cultural europea. En su lugar, ganó San Sebastián, que competía contra Córdoba, Burgos, Las Palmas, Segovia y Zaragoza.

Imagen del Cubo del Centro Pompidou de Málaga.

La llegada del Pompidou y del Museo Ruso

Aprovechando el tirón de la fallida candidatura a capital cultural europea, el Gobierno de De la Torre mantuvo su apuesta por los museos como polo de atracción turístico. Málaga inauguraba la primera sede española del Museo Estatal Ruso de San Petersburgo en Tabacalera el 25 de marzo de 2015.

La reconocida institución rusa acordó mantener esta única filial en el país hasta 2025. El Consistorio gastó en el proyecto alrededor de 3,7 millones de euros (sin olvidar los casi 600.000 euros para adaptar el edificio donde también se encuentra el Museo Automovilístico y de la Moda). Apenas tres días después, tuvo lugar la apertura del Centro Pompidou, la primera sede fuera de Francia con el distintivo cubo de cristal como el Louvre con su pirámide, en el Muelle Uno.

El Palacio de la Aduana, museo tras 20 años de promesas

Francisco de la Torre encabezó en enero de 2001 una manifestación para pedir al Gobierno central, por aquel entonces con el PP al frente, que ubicara el Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana. La ciudad tuvo que esperar lustros para que el Ejecutivo inaugurase el nuevo espacio cultural, convertido en sede de las 15.000 piezas arqueológicas y 2.000 obras de Bellas Artes.

Su rehabilitación se alargó más de siete años, elevándose la factura final a unos 40 millones de euros. El regidor llegó a proponer que el Ayuntamiento llevara a cabo la gestión de la pinacoteca, cuya titularidad estatal se transfirió a la Junta de Andalucía.

Inauguración del Museo de Málaga. Efe

El Polo de Contenidos Digitales se hace realidad

El Polo Digital de Málaga fue fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno central, siendo uno de los primeros pasos dados por De la Torre en su apuesta por las nuevas tecnologías.

Con una imponente sede de 6.000 metros cuadrados en el antiguo edificio de Tabacalera que ya se les está quedando pequeño, el Polo Digital es un hub de proyectos locales e internacionales relacionados con los medios digitales y el entretenimiento. El proyecto ha calado y varios consistorios de otras ciudades españolas son ahora aconsejadas por el equipo municipal para hacer sus propios polos.

Imagen del lateral norte de la Alameda de Málaga tras su peatonalización.

La nueva Alameda Principal, a escena

Entre los grandes logros que pueden imputarse a De la Torre en su larga trayectoria está, indudablemente, el de haber aprovechado los cientos de millones procedentes de Europa para regenerar el casco antiguo.

Si la calle Larios y la Plaza de la Constitución son fieles exponentes de ello, no va a la zaga lo ocurrido con la Alameda Principal. A mediados de 2019, Málaga pudo reencontrarse con un eje reformado, en el que el espacio destinado al peatón crece exponencialmente respecto al momento previo.

Hoy por hoy, la avenida se ha convertido en lugar de encuentro de la ciudadanía, un papel que se verá claramente potenciado en el momento en que haga su llegada el Metro. La inversión final en la operación, de la que ha participado también la Junta de Andalucía, se elevó por encima de los 11 millones de euros.

Francisco de la Torre saluda al abandonar el hospital el 14 de abril de 2020 tras ser operado de un ictus.

El lado humano de De la Torre: operado de un ictus

En pleno confinamiento, el 11 de abril de 2020, una noticia alertaba a todos los malagueños del estado de salud de Francisco de la Torre. El alcalde de Málaga era ingresado y operado de urgencia en la Clínica CHIP de la capital tras haber sufrido un ictus (hematoma subdural crónico) a sus 77 años.

Un gran número de vecinos, a través de las redes sociales, y todo el panorama político andaluz mostró su preocupación por lo ocurrido. Fueron cientos los que escribieron mensajes de ánimo al regidor bajo el hashtag #FuerzaPaco.

Cuando recibió el alta, salió del centro hospitalario con gesto sonriente y acompañado de todo el equipo médico que le atendió. Su hija fue la encargada de recogerlo en su coche para llevarlo a casa a descansar. Volvió a la actividad habitual de su agenda el 18 de mayo.

El éxito de la Expo 2027 versus Copa América

En su decida apuesta por hacer trascender Málaga más allá de las fronteras nacionales, el alcalde soñó con la posibilidad de que fuese sede de la Exposición Internacional del año 2027 y organizase la próxima edición de la Copa América de Vela.

El resultado ha sido desigual. Mientras va a ser Barcelona la urbe donde finalmente tenga lugar tan significativo acontecimiento deportivo, Málaga es desde principios de año la candidata de España a la Expo de 2027.

Tiene aún por delante meses de trabajo y labor diplomática para lograr el favor de los países con derecho a voto en el marco de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE en inglés). La tarea no se antoja sencilla, ya que habrá de pugnar con otras cuatro ciudades: Minnesota (Estados Unidos), Phuket (Tailandia), Belgrado (Serbia) y San Carlos de Bariloche (Argentina).

Una de los posibles diseños para la nueva Plaza de la Marina.

El Plan Litoral, el gran proyecto pendiente

Casi 440 millones de euros de inversión. Un túnel de más de 2,3 kilómetros con el que soterrar el tráfico que a diario transita por el Paseo de los Curas y Muelle Heredia. Dos nuevas estaciones subterráneas para autobuses junto a la Plaza de la Marina y la Explanada de la Estación. Y la peatonalización de cerca de 70.000 metros cuadrados de terreno en la frontera de la ciudad y el puerto.

Son algunas de las claves del mayor proyecto de cuantos haya impulsado De la Torre en sus 22 años como alcalde. Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha sido capaz de contratar por casi dos millones de euros los estudios previos y anteproyectos de buena parte de estas actuaciones, pero tiene aún ante sí el reto mayúsculo de conformar los proyectos e iniciar una obra que requerirá varios años de ejecución.

Eso siempre que sea capaz de disponer de los fondos necesarios para costearla. A la espera de acontecimientos, la concepción del Plan Málaga Litoral pone de manifiesto la ambición de De la Torre.

Momento en que Putin pone la Medalla Pushkin a De la Torre, en 2018.

El 'no' a Putin y su medalla

En 2018, Francisco de la Torre recibió la medalla Pushkin, una condecoración estatal que se entrega con motivo de la Unidad Popular de la Federación de Rusia y que el regidor recibió de manos del propio Vladimir Putin. En palabras del alcalde, esta medalla se trataba de "un reconocimiento de lo que se había hecho desde Málaga en relación con el Museo de Arte Ruso de San Petersburgo, a la cultura y arte ruso".

Cuatro años más tarde, el 4 de marzo de 2022, el regidor anunció que iba a devolver esta condecoración por la invasión rusa de Ucrania. De la Torre se puso en contacto con el embajador de Rusia para informarle sobre su decisión "para que entienda esa devolución, puesta a disposición, de esa medalla, que él intervino para que fuera así" y admitió que esa devolución no iba a tener "ningún efecto".

Torres de 30 plantas en los suelos de Martiricos, en Málaga capital.

'Boom' inmobiliario y problemas en el Centro

Málaga se ha convertido en los últimos años en foco de atracción de fondos de inversión y promotoras, interesados en dejar su huella en la ciudad en forma de millonarios desarrollos inmobiliarios. La Málaga de las torres, dibujada en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en vigor desde mediados de 2011 empieza a ser una realidad.

Los tres edificios de 21 plantas en el litoral oeste y las dos torres de 30 plantas en los suelos que un día acogieron el viejo rastro dan buen ejemplo de ello. Pero esta realidad, a la que cabe sumar la actual subasta de los antiguos suelos de Repsol, contrasta con el fiasco de los convenios urbanísticos rubricados al albur del bum del ladrillo. Los mismos tendrían que haber reportado a las arcas municipales del orden de 220 millones de euros; de todos ellos, apenas se obtuvieron varias decenas de millones.

El atractivo inmobiliario de la ciudad también ha tenido como consecuencia la proliferación de viviendas turísticas y una serie de problemas asociados, sobre todo, en el Centro: elevación de los precios del alquiler, escasa oferta residencial o problemas de ruido (incluida una reciente sentencia contra el Ayuntamiento por no controlarlo).

Bernardo Quintero (VirusTotal) junto a Luis Hernández (Uptodown), Manu Heredia (BeSoccer) y Joaquín Cuenca (Freepik) Álvaro Cabrera

El salto definitivo como capital tecnológica

La semilla estaba plantada desde la creación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) a principios de la década de los 90; pero ha sido durante las más de dos décadas de Alcaldía de De la Torre cuando la faceta más innovadora de la Costa del Sol se ha puesto en primera línea.

El trabajo incansable desde el hoy Málaga TechPark se sumó a una generación de empresas tecnológicas locales que, pese a encontrarse un terreno entonces árido en cuanto a inversión y referentes, logró triunfar.

Hoy, las VirusTotal, Freepik, BeSoccer y Uptodown, entre otras, lideran globalmente y son la punta de lanza de la nueva era de Málaga. El Ayuntamiento supo leer la ola y convirtió la atracción de compañías tecnológicas internacionales en una de sus prioridades. Al anuncio de Google en 2021 de establecer en la ciudad su centro de ciberseguridad, le siguieron el de multinacionales como Globant, TDK, Dekra o Vodafone.

Ahora, con un ecosistema pujante al que se han sumado durante la pandemia centenares de nómadas digitales atraídos por la calidad de vida y la posibilidad del teletrabajo, el alcalde puede presumir de una transformación que ha llamado la atención de numerosos titulares en todo el mundo. Con el ojo puesto, eso sí, en no morir de éxito.

Sigue sin resolver la incógnita: ¿volverá a ser el candidato?

Por más que en el seno del Partido Popular lo dan por hecho, la realidad es que Francisco de la Torre sigue sin resolver la gran incógnita que pesa sobre su futuro político. ¿Volverá a ser candidato a la Alcaldía en 2023? Resta poco más de un año para la cita con las urnas y el veterano regidor opta por la prudencia.

Cada vez que se le interpela por el asunto, contesta del mismo modo, asegurando que no es algo que forme parte de su pensamiento actual. Como buen regateador que hubiese sido de haber sido futbolista, De la Torre esquiva y amaga, sin concretar.

En su mente parece estar clara la necesidad de dejar pasar aún algunos meses, el tiempo necesario para garantizarse a sí mismo y a su familia que cuenta con la capacidad física suficiente para afrontar el que sería su último mandato.

