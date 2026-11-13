Cae la red de petaqueo que tiroteó a la Policía en una nave de Torrox: ocho detenidos en la operación ‘Panceta’

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional desarticula una red de 'petaqueo' en la Axarquía con la detención de ocho personas en Málaga, Algeciras y Ceuta. La organización atacó a tiros a los agentes de la UDYCO tras ser sorprendidos almacenando gasolina en una nave de Torrox. Entre los arrestados figura la empleada de una gasolinera en Algarrobo que facilitaba el suministro de combustible a gran escala. En la operación 'Panceta' se incautaron 5.740 litros de combustible, embarcaciones tipo zodiac, motores fueraborda y víveres para narcolanchas.

La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada al petaqueo en la Axarquía a la que se atribuye un tiroteo contra agentes de la UDYCO de la Comisaría de Vélez-Málaga.

La operación, bautizada como ‘Panceta’, se ha saldado con ocho detenidos, cinco hombres y tres mujeres. Cuatro fueron arrestados en la provincia de Málaga, tres en Algeciras (Cádiz) y uno en Ceuta.

Según su grado de implicación, a los detenidos se les atribuyen los delitos de tentativa de homicidio, atentado contra agentes de la autoridad, contra la salud pública, contra la seguridad vial y tenencia ilícita de armas.

El petaqueo consiste en acumular, transportar y suministrar grandes cantidades de combustible en garrafas o petacas para repostar en el mar a las narcolanchas. Esta red, según los investigadores, prestaba apoyo logístico a otras organizaciones afines que operan en la Costa del Sol.

La investigación arrancó la pasada primavera, cuando los agentes de la UDYCO de Vélez-Málaga recibieron las primeras informaciones sobre el grupo.

El seguimiento de los movimientos de los investigados los llevó hasta una nave agrícola en el término municipal de Torrox. Allí almacenaban garrafas de gasolina en grandes cantidades y guardaban las narcolanchas.

Disparos contra los agentes

En mayo, durante una de las intervenciones en la zona, los policías sorprendieron a dos personas mientras metían combustible en la nave y las detuvieron en el acto. En pleno arresto llegaron al almacén, en dos coches, otros cuatro miembros de la organización.

Los sospechosos abrieron fuego contra los agentes, que respondieron con sus armas reglamentarias. El intercambio de disparos terminó sin heridos de bala.

Los ocupantes de los dos vehículos lograron huir. En la escapada, uno de los coches chocó contra un motorista ajeno a los hechos, que resultó herido. Los agentes localizaron después ambos turismos. Uno era de alquiler y el otro estaba a nombre de un hombre al que se considera colaborador de la red, que también acabó detenido.

En la nave, la Policía Nacional intervino 5.740 litros de combustible repartidos en garrafas, dos embarcaciones tipo zodiac, motores fueraborda y bolsas de víveres preparadas para entregar a las tripulaciones de las narcolanchas.

Una gasolinera de Algarrobo

A medida que avanzaban las pesquisas, los investigadores detectaron la presunta connivencia de una empleada de una estación de servicio de Algarrobo. Esta trabajadora habría facilitado a la organización el suministro de combustible en grandes cantidades. También fue arrestada.

Las inspecciones de los vehículos intervenidos y de la propia nave permitieron seguir el rastro del resto de implicados, que permanecían ocultos desde el enfrentamiento armado con la Policía.

En la segunda fase de la operación, los agentes detuvieron a tres de ellos en Algeciras. El cuarto fue arrestado en la frontera de El Tarajal, en Ceuta, cuando intentaba salir de España.