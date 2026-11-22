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LO ESENCIAL Las claves Carlos María Fortes, párroco de Los Boliches en Fuengirola, supera los 20.000 seguidores en Instagram tras utilizar las redes sociales como herramienta de evangelización. Sus vídeos en TikTok e Instagram explicando la liturgia y llamando a la comunión han logrado triplicar las bautizos de adultos y llenar la parroquia cada domingo. El sacerdote combina su labor pastoral con el entrenamiento en el gimnasio y la creación de un podcast semanal en YouTube con reflexiones breves. Impulsó la fundación cultural Artcupa, lo que le llevó a recibir una llamada personal del Papa Francisco y a ser recibido en audiencia en Santa Marta.

Sus vídeos explicando los 'secretos' de la misa o bailando a las puertas del templo con sus catequistas han logrado lo que parecía imposible: llenar los bancos cada domingo, multiplicar las solicitudes de comunión hasta el centenar y reunir a más de 20.000 seguidores en Instagram. Carlos María Fortes, párroco de Virgen del Carmen y Santa Fe en Los Boliches (Fuengirola), es hoy un fenómeno viral en redes sociales y uno de los rostros más mediáticos de la Iglesia malagueña.

Pero antes de convertirse en el cura que evangeliza a golpe de reel y acumula miles de reproducciones en TikTok, su relación con la religión era casi inexistente. De adolescente, Fortes solo pisaba la iglesia dos días al año porque estaba "muy alejado de la fe".

Esos eran el Jueves y el Viernes Santo, cuando acompañaba a su cofradía en un pequeño pueblo de Almería. Una Semana Santa, caminando tras la imagen del Sepulcro, le asaltó un pensamiento poco piadoso. "Qué tontos somos los cristianos, que vamos detrás de un trozo de madera", se dijo.

Lo que pasó después de aquella reflexión, en sus propias palabras, lo cambió todo. Rompió a llorar como un niño pequeño. Cree que Dios le pegó "un toquecillo". "Eso será un trozo de madera, pero al que tú sigues, está vivo", sintió que le dijo alguien. Los que iban a su lado le preguntaron qué le ocurría y él contestó que pensaba en su abuela, fallecida pocos días antes. Sus ojos seguían derramando lágrimas.

Lo de su abuela no era cierto. Solo sabía que Dios le estaba diciendo que estaba vivo y le pedía que hiciera algo por él. Después de aquel Viernes Santo empezó a ir a misa. Quería entender qué le estaba pidiendo Dios. Y no fue fácil llegar a la conclusión, puesto que, al final, no dejaba de ser un crío de dieciséis años.

Cuando entendió que la 'llamada' era para hacerse sacerdote, pasó tiempo e intentó alejarse otra vez de la fe. "Yo pensaba: 'Qué follón ser cura ahora, qué va, qué va'", dice con honestidad.

A los 20 años, ya incluso en el seminario, se planteó dejarlo para repensar su vocación. Pero meses después necesitó volver. Se lo pidió el cuerpo. Se lo pidió Dios. Para explicarlo recurre a Marx, que definió la religión como el opio del pueblo. "Si Dios te toca el corazón, efectivamente es una droga que no puedes dejar, de esa no te escapas", dice.

Pasó 10 años como sacerdote en su tierra, Almería, y en 2022 pidió venirse a la diócesis de Málaga. Explica que pesó su buena relación con el entonces obispo, Jesús Catalá, y que en Almería se abría una etapa de cambio tras la jubilación del prelado al que también había estado muy unido.

Lo vio como una oportunidad. "Salir de tu zona de confort y conocer una provincia nueva; era algo que me atraía mucho", reconoce. Aquella decisión le llevó a estar tres años en Torremolinos antes de llegar a Los Boliches, donde ahora todos lo conocen y se encuentra "muy feliz".

A sus 40 años, es párroco de Virgen del Carmen y Santa Fe y no es el clásico sacerdote que nuestras mentes imaginan al pensar en la palabra 'cura'. Va al gimnasio a entrenar a diario y hay quien dice que es el "cura influencer" de Málaga, por sus magníficos vídeos en redes sociales con los que trata de evangelizar, desde el cariño y el humor, a todos aquellos que no suelen pisar la Iglesia los domingos.

La realidad es que el uso de las redes sociales no entraba en sus planes en un principio. Durante años las vio con recelo porque obligan a exponerse mucho. Cambió de idea en septiembre del año pasado, cuando entendió que "tienen cosas muy positivas". Empezó por Instagram, abrió después otros perfiles, como el de TikTok, y hace apenas unos días lanzó un canal de pódcast en YouTube con episodios semanales.

Los resultados se notan en la parroquia. Asegura que ahora tiene "un grupito" de nueve adultos que se quieren bautizar y que conocieron la parroquia por las redes. El año pasado fueron seis. "No me considero imprescindible por ello, tengo que decirlo; quizá Dios los habría traído hasta aquí de otra manera", dice.

Detrás de cada vídeo hay horas de trabajo. Prepara a diario una reflexión sobre las lecturas del día y la repite si no le sale bien. El reto es el tiempo. Recuerda que a los curas les enseñaron a predicar homilías "de mínimo ocho o 10 minutos". En redes tiene un minuto, un minuto y medio como mucho.

Explica que tiene que "decir tres ideas muy concisas" y que el que lo escucha se quede "por lo menos con un pensamiento, una frase para ese día". El gancho tiene que funcionar para el creyente y para el que no lo es. "El caso es que se queden entre tanto scroll, llamar su atención", resume.

Desde el día que se ordenó como cura y le asignaron su primer destino envía a diario por WhatsApp un resumen escrito de sus lecturas. En la pandemia añadió un vídeo semanal para el domingo en ese difundido. Hoy, asegura, hay "cientos y cientos de personas" que esperan esa reflexión diaria.

En sus redes también hay espacio para el deporte, otro pilar de su vida. En su primer libro, de los varios que ha publicado, defendía que la vida espiritual incluye cuidar el deporte, la alimentación, el descanso y las emociones. Para él, "vivir en cristiano es vivir en plenitud todas las áreas de nuestra vida".

Sus vídeos han creado una comunidad que acumula, en Instagram, más de 20.000 seguidores. Eso hace que lo reconozcan en cualquier parte. En una tienda de un pueblo de Córdoba, una mujer se le quedó mirando hasta que se atrevió a preguntarle. "¿Es usted don Carlos?", le soltó. Fortes lo vive todo con agradecimiento, sobre todo "por el bien que podemos hacer" a todos aquellos con los que no comparte espacio en la parroquia.

Lo que nadie explica

Ahora prepara los vídeos por series. La que tiene entre manos repasa partes de la misa que todo el mundo ha visto y casi nadie entiende, como las oraciones que el sacerdote reza en silencio o las gotas de agua que echa en el vino. "Hay quien cree que es para que no esté tan fuerte, pero todo tiene un sentido litúrgico", dice.

El vídeo del agua y el vino ha sido de los más llamativos. Cree que en el sacerdocio dan por hecho que todo el mundo sabe cosas que verdaderamente de cara a la galería son curiosas y generan duda. "Nadie lo explica. Al igual que las oraciones que hacemos en silencio y que no son ningún ritual mágico", añade.

En otro de sus vídeos responde a quienes dicen que se aburren en misa. Defiende que el sacerdote tiene que preparar la misa bien, empatizar con la gente y no hacer "un churro", sobre todo cuando en la parroquia tienes a niños o personas que acaban de volver a la fe. "Pero lo importante no es que el cura sea muy guay. Lo importante es que tú estás en misa y sepas lo que supone", sostiene.

"Aunque el cura fuese un ceporro, perdóname la expresión, o el tío más aburrido del mundo, lo importante no es lo que haga el cura. Lo importante es que allí se está produciendo un milagro, que es la Eucaristía; no vas a divertirte a misa, vas a celebrarla", afirma.

Un cura risueño

Una de sus frases más repetidas es que los curas anuncian "la Resurrección, no un entierro". Ha conocido párrocos con una chispa divertida llegando incluso a contar chistes con la comunidad parroquial, pero sabe que en el imaginario colectivo el cura es "rancio, arisco, malhumorado, cabreado siempre", y advierte que "los hay, lo sigue habiendo, no es algo del pasado". "Pero no todos somos de la misma forma".

Defiende que la fe no llega "para cargarte de culpas" ni "para aprisionarte". La imagen que quiere transmitir, como cristiano más que como cura, es la de una persona normal que, además, "está enamorada del amor, que es Dios". "Eso no convierte a nadie en un raro que va a un palmo del suelo, levitando".

Este pensamiento a veces no llega a ser compartido y le llegan críticas a sus redes sociales. Lo han llegado a llamar vanidoso y se le ha acusado de buscar protagonismo. Responde con dos preguntas. "¿Por quién hago las cosas? Por Dios ¿Qué busco con esto? Acercar a Dios", plantea. De igual forma, no se fija en los comentarios en demasía. "Si estás pendiente a las críticas, acabas por hacer nada".

Con el vídeo de las catequistas que le dio la viralidad, se vio venir las críticas. El cura aparece con estas catequistas bailando para llamar a los niños de Los Boliches a hacer la comunión. Usaron la tendencia viral 'Si queréis venir, venid'. Grabaron en la puerta del templo, casi en la calle, porque Carlos sabía que aparecería "el santo de turno" a quejarse.

Aparecieron varios. Hubo comentarios que decían que todos iban a ir "al infierno" y que los curas estaban haciendo cada vez más "el payaso". "Si un vídeo va dirigido a los niños, es la forma que tenemos de llamar su atención, de acercarlos", explica.

El tiempo le dio la razón. Les funcionó. Confirma que en apenas unos días, llegó a recibir 80 solicitudes de comunión que acabaron siendo cerca de un centenar si se cuentan los alumnos del colegio privado del barrio, que también son de la parroquia. Calcula que se apuntaron a hacer la comunión unos 60 niños de la parroquia y unos 40 del colegio.

Una parroquia colapsada

Fortes habla de un cambio "abismal" desde que se han asomado a las redes sociales. El problema ahora es gestionar el éxito. La misa del domingo está llena. Las plazas para un viaje a Córdoba, que siempre había costado llenar, se agotaron el segundo día. Les faltan catequistas. Reconoce que ha tenido que decir a colaboradores que no puede con todo.

Durante la entrevista se muestra "estresado vivo" organizando una caminata parroquial que acabó siendo un éxito. Había comprado 200 camisetas pensando que le sobrarían 100. Al final se vieron obligados a ampliar las plazas a 300. "Son acciones que organizamos para unir a niños, familias, mayores... Celebran misa, desayunan juntos y hay premios para la persona de más edad que la haga. El año pasado se lo llevó un señor de 84 u 85 años, que recibió una pequeña copa", cuenta el párroco.

Para Fortes, la caminata logra lo que la misa no permite. En el templo, explica, las circunstancias crean distancia. Subiendo un cerro puede hablar con la gente, sentarse con ellos y crear "un ámbito de comunidad, de fraternidad" practicando, encima, deporte durante un rato.

En el gimnasio tampoco descansa. En Torremolinos casi nadie sabía que era cura. En Los Boliches, que conserva, a su parecer, "su identidad como barrio y como pueblo", todo el mundo lo sabe. "Parece que llevo la agenda parroquial encima", bromea. Entre serie y serie le piden una misa en recuerdo de abuelas o le preguntan por la comunión de un niño.

Una llamada de número oculto

De niño soñaba con subirse a un escenario. Siempre quiso ser actor, dedicarse al teatro. Esa pasión no desapareció con el alzacuellos. Años después encontró salida en Artcupa, una fundación nacida en 2017 con un origen modesto. Fortes subraya que detrás no hubo ningún banco ni ninguna gran empresa. La fundación surgió, según explica, de "un grupito de cristianos que queremos hacer algo distinto".

La idea de partida es que la Iglesia no tiene por qué mirar con recelo al mundo artístico. Sostiene que "el mundo del arte y la cultura es un mundo del que no tenemos que tener miedo", porque a veces parece que entrar en él "es entrar con cosas contradictorias, y no es cierto". "El cristianismo ha creado siempre cultura", dice.

Por eso Artcupa quiere estar en el teatro, el cine, la música y el baile, y también en los oficios que forman parte de las raíces de cada tierra, como el barro, el tejido o el bordado. La intención, explica, es "caminar con ellos al mismo nivel". Además, la fundación apuesta por artistas con talento que se quedan a medio camino, a los que ayuda con contactos "e incluso becándolos".

Fortes insiste en que lo hacen "sin ningún interés". No quiere que nadie diga después que lo ayudaron para llevarlo a misa. En sus palabras, "nosotros lo hacemos porque queremos, porque creemos que hay que apostar por la cultura". Si por el camino la gente descubre otra imagen de los cristianos y de la Iglesia, añade, "pues bendito sea Dios".

El próximo proyecto ya tiene fecha. Prepara para el 3 de abril un gran concierto en Fuengirola con artistas llegados de distintos puntos de España. Quiere que sirva de escaparate para ellos y, al mismo tiempo, de jornada de convivencia.

Artcupa está también detrás de la anécdota más sonada de su vida. Cuando nació la fundación, Fortes, que se define "de naturaleza inquieto", decidió escribir al Papa Francisco. No esperaba gran cosa. Daba por hecho que contestaría la secretaría con una respuesta de cortesía, del tipo "hemos recibido su proyecto, el Papa le da sus bendiciones, lo normal".

Un día le entró una llamada de número oculto. Reconoce que no suele cogerlas, pero aquella vez intuyó que podía ser algo importante. Al otro lado, una voz se presentó como el padre Jorge. Fortes, sin sospechar nada, le respondió con total naturalidad. Recuerda que le dijo: "Encantado, padre Jorge, bienvenido". Creía que era algún cura de Almería.

La conversación siguió hasta que su interlocutor aclaró que era el papa Francisco. Fortes admite que el papa se quedó "mosqueadillo", pues Carlos estaba totalmente convencido de que le estaban gastando una broma y no terminaba de creerlo. Cuando comprendió que era verdad, solo le salió disculparse con un "Santo Padre, perdóneme".

Aquella llamada acabó en una audiencia en Santa Marta. Francisco lo recibió en su apartamento. A Francisco le gustó mucho el proyecto, pero poco después llegaron la pandemia y el empeoramiento de la salud del Pontífice, y no hubo más ocasiones de verse para seguir trabajando juntos. Bastante tiempo más tarde recibió un correo en el que el Papa le daba las gracias por el proyecto y por su trabajo en la Iglesia. "Habrá que recordárselo al papa León", dice, con una sonrisa.

¿Qué subiría Jesús si tuviera hoy Instagram? Fortes tira de una serie que le encanta, The Chosen, y responde que Jesús sería "un hombre de su tiempo". Sobre todo, añade, sería alguien "sin doble rasero".

Jesús, en su opinión, nunca haría esas distinciones. "No hay dos Jesús. Jesús sería como es. Sería natural. Sería Él".