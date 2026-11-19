Una imagen de la comisaría de Fuengirola. PN

Tres detenidos por robar una caja fuerte en un negocio de motos de agua del puerto de Fuengirola (Málaga)

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por un robo con fuerza en un negocio de motos de agua en el Puerto Deportivo de Fuengirola. Los asaltantes sustrajeron una caja fuerte, una caja registradora, piezas de recambio de motos acuáticas y dos teléfonos móviles. El grupo actuó de forma coordinada por videollamada: mientras unos vigilaban en los alrededores, otros entraron al local con la cara cubierta. El análisis de grabaciones e indicios permitió a los agentes identificar y arrestar a los tres implicados en el suceso.

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a tres hombres como presuntos autores de un robo con fuerza en un negocio de alquiler y reparación de motos acuáticas del Puerto Deportivo. Del local se llevaron una caja registradora, una caja fuerte, piezas para reparar motos de agua y dos teléfonos móviles.

Tras la denuncia, los agentes del Grupo de Robos de la Comisaría Local de Fuengirola reunieron grabaciones y analizaron diversos indicios.

Con todo ello, reconstruyeron lo ocurrido y determinaron qué papel tuvo cada uno de los implicados, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Según esa reconstrucción, parte del grupo se habría quedado en los alrededores del puerto deportivo para vigilar y dar aviso si hacía falta. Desde allí habrían estado en contacto con el resto por videollamada.

Los encargados de entrar en el local se habrían tapado la cara con gorras, mascarillas y capuchas. Antes, habrían estado comprobando la zona desde un aparcamiento a pocos metros del negocio.

Cuando los que vigilaban confirmaron que no había nadie cerca que pudiera frustrar el robo, se acercaron hasta el local. Después del robo, los dos que habían entrado huyeron corriendo.

Tras varias gestiones y diligencias, los agentes identificaron a los tres implicados y los detuvieron por un delito de robo con fuerza en establecimiento.