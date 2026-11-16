Caen los revientacoches de Fuengirola: ocho detenidos por 15 robos en vehículos que causaron "alarma social"

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional detiene a ocho hombres de entre 32 y 52 años por presunta implicación en robos en interior de vehículos en Fuengirola. Los agentes han logrado esclarecer 15 delitos cometidos en el marco de la operación denominadas 'Glass'. Los sospechosos actuaban de noche, rompiendo los cristales de los coches tras comprobar que había objetos de valor o herramientas a la vista. Los investigadores apuntan a que los objetos sustraídos eran vendidos en el mercado negro para financiar la compra de drogas.

Primero miraban. Aprovechaban la caída de la noche, cuando hay menos visibilidad, se acercaban a los coches aparcados en la calle y echaban un vistazo por las ventanillas. Si había algo de valor a la vista, rompían el cristal y se lo llevaban.

Así actuaban, según la Policía Nacional, los autores de la oleada de robos en interior de vehículos que ha sacudido Fuengirola en los últimos tiempos. Ocho hombres han sido detenidos por su presunta implicación en estos hechos y los agentes han esclarecido un total de 15 delitos.

La Comisaría de Fuengirola ha hecho balance este lunes de la operación ‘Glass’, cristal en inglés, el mismo material que los ladrones hacían añicos para entrar en los vehículos.

Lo que encendió las alarmas

La investigación arrancó por un aumento significativo de las denuncias por este tipo de robos en la localidad. La propia Policía habla de una problemática que ha generado “alarma social” entre los vecinos.

Ante este repunte, la Comisaría de Fuengirola intensificó el patrullaje y las labores de investigación con un doble objetivo. Por un lado, evitar nuevos saqueos en los coches estacionados en la vía pública. Por otro, detener a los responsables de los robos que ya se habían cometido. Los resultados, según los investigadores, no tardaron en llegar.

Entre los vehículos asaltados había varias furgonetas que guardaban en su interior herramientas de trabajo. Los autores elegían sus objetivos tras comprobar desde fuera qué había dentro, y el material que se quedaba a la vista en el vehículo era el reclamo.

La Policía apunta a que detrás de varios de estos robos había personas con problemas de drogodependencia. Los objetos sustraídos acababan supuestamente en el mercado negro, donde los vendían para conseguir dinero rápido con el que pagar sus dosis.

Los ocho detenidos son varones de entre 32 y 52 años. Todos han sido arrestados en las últimas semanas por su presunta participación en robos cometidos dentro de la demarcación policial de Fuengirola.

Los hechos se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente.