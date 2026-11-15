Un bloque curvo con piscina que no convence a los técnicos: así son las 82 nuevas viviendas municipales de Fuengirola

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Fuengirola formaliza por 11,7 millones de euros la construcción de 82 Viviendas de Apoyo Municipal en la calle Oropéndola, en Torreblanca. La adjudicataria es la UTE Urbasur-Marvel, que se impuso al sumar 17 viviendas más de las exigidas, rebajar el presupuesto y ofrecer plazos de ejecución más cortos. Los informes técnicos cuestionan el diseño curvo por su baja integración paisajística y topográfica, requiriendo grandes estructuras de contención en el terreno. El proyecto incluye piscina, zonas comunes, sistemas de aerotermia, placas fotovoltaicas y la condición social de contratar a 11 personas desempleadas.

Fuengirola da un nuevo paso para ampliar su parque de vivienda municipal.

El Ayuntamiento ha formalizado por 11.700.598,80 euros, IVA incluido, el contrato para construir 82 Viviendas de Apoyo Municipal en la calle Oropéndola, en Torreblanca, una promoción pensada para dar respuesta a vecinos con dificultades para acceder a una vivienda.

La adjudicación ha recaído en la unión temporal de empresas (UTE) formada por Urbasur Actividades de Construcción y Servicios y Marvel Construcción y Calidad.

Su oferta se impuso a las otras dos candidatas al obtener 83 puntos, frente a los 70,05 de Construcciones Glesa y los 62,98 de Maracof. La propuesta ganadora contempla 17 viviendas más de las 65 que exigía inicialmente el concurso, hasta alcanzar las 82 unidades.

Sin embargo, el informe de valoración técnica recoge objeciones a uno de los aspectos de la propuesta: el diseño de la urbanización y su adaptación a las características de la parcela.

Los evaluadores concedieron solo un punto en ese apartado y cuestionaron que la solución planteada resolviese de manera adecuada la integración urbanística y paisajística del conjunto.

La propuesta de la UTE concentra todo el programa residencial en un único bloque longitudinal y curvo, con el acceso principal desde la calle Oropéndola.

El diseño incorpora además una piscina exterior, una zona de juegos infantiles y un circuito biosaludable. No obstante, el informe considera que deja amplias zonas de la parcela sin tratar, especialmente en la parte superior, que quedaría prácticamente desconectada del resto de la actuación.

Los técnicos también advierten de que la solución no resuelve de forma coherente la relación con la topografía, marcada por una pendiente pronunciada.

A su juicio, la concentración de la edificación en una única plataforma obliga a recurrir a importantes estructuras de contención y supone una escasa adaptación a las condiciones naturales del terreno.

El documento llega a calificar la propuesta de "poco resolutiva" ante las dificultades de la parcela y señala que no responde adecuadamente a las exigencias de urbanización integral e integración topográfica y ambiental recogidas en el concurso.

Estas observaciones, sin embargo, no impidieron que la oferta obtuviese la mayor puntuación global y resultase adjudicataria. La resolución atribuye el resultado a la valoración conjunta de los criterios técnicos y matemáticos, en la que pesaron especialmente el incremento de viviendas, el precio y los plazos comprometidos.

La resolución destaca cuatro elementos de la propuesta de Urbasur-Marvel: la ampliación de la promoción en 17 viviendas respecto al mínimo exigido, el precio ofertado de 10.592.280 euros sin IVA, un plazo de dos meses para redactar el proyecto y otros veinte para ejecutar las obras. La cuantía final está por debajo de los 12 millones previstos inicialmente en la licitación.

La promoción estará integrada por 30 viviendas de un dormitorio, 39 de dos, 12 de tres y una de más de tres dormitorios. El contrato establece que el plazo para redactar el proyecto comenzará a contar desde el día siguiente a su formalización.

Aerotermia y placas solares

El informe técnico también recoge aspectos positivos de la propuesta, especialmente en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, apartado en el que obtuvo cinco puntos.

Entre las soluciones planteadas figuran sistemas individuales de aerotermia para climatización y agua caliente, instalaciones fotovoltaicas destinadas al autoconsumo de las zonas comunes y alumbrado LED con controles inteligentes y sensores de presencia.

La oferta incluye medidas para reducir el consumo de agua, como griferías eficientes, cisternas de doble descarga y duchas de bajo caudal, así como jardinería de bajo consumo hídrico y riego por goteo.

El contrato incorpora asimismo una condición social: la empresa deberá contratar al menos a once personas desempleadas durante la ejecución de las obras.