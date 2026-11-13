Detenido en Fuengirola un fugitivo reclamado por Alemania con más de 25 años de condena pendiente

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un fugitivo de 33 años reclamado por Alemania, donde tiene pendientes más de 25 años de prisión. El arrestado está acusado de liderar una red de tráfico de cocaína y cannabis con base en España, además de delitos de robo a mano armada y secuestro. El sospechoso intentó identificarse con un pasaporte y carné de conducir suecos falsos, por lo que también se le imputa falsedad documental. La Audiencia Nacional ha decretado su ingreso en prisión a la espera de ser extraditado a las autoridades alemanas.

La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un fugitivo reclamado por las autoridades alemanas que acumula condenas pendientes de más de 25 años de prisión.

El hombre, de 33 años y con doble nacionalidad alemana y turca, estaba reclamado por dos delitos de robo a mano armada, siete delitos de secuestro y cuatro de tráfico de drogas. Además, fue arrestado por identificarse con documentación sueca falsa.

La detención se produjo el pasado fin de semana, después de que los agentes de la Udyco-Costa del Sol, pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, consiguieran localizarlo en la localidad malagueña. Sobre él pesaban tres órdenes europeas de detención y entrega que las autoridades alemanas habían activado el pasado mes de octubre.

Según la investigación policial, el fugitivo era considerado el líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína y cannabis, que habría establecido su base de operaciones en España.

El hombre había huido de Alemania en otoño de 2025 para eludir el cumplimiento de una pena impuesta en ese país.

La Policía lo sitúa como el nexo de unión entre los distintos integrantes de la trama: proveedores, compradores y repartidores.

Entre sus funciones estarían la recepción y entrega de las sustancias estupefacientes, la distribución del dinero procedente de las transacciones y el suministro de vehículos a los repartidores. Estos turismos contaban con compartimentos ocultos para transportar la droga.

Documentos de Suecia

La investigación permitió localizar al sospechoso en Fuengirola tras las gestiones policiales y la colaboración entre las autoridades de ambos países a través de los mecanismos europeos de cooperación. Una vez confirmada su identidad, los agentes procedieron a detenerlo.

Durante la intervención, el hombre se identificó con un pasaporte y un permiso de conducir suecos que, según la Policía, incorporaban su fotografía, pero correspondían a una identidad distinta.

El detenido no tenía ningún vínculo con Suecia, por lo que también se le atribuye un presunto delito de falsedad documental.

Tras el arresto, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en relación con las tres órdenes europeas de detención y entrega emitidas por Alemania.

Por el presunto delito de falsedad documental, también pasó a disposición del juzgado de guardia de Fuengirola.

La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión, donde permanecerá a la espera de su extradición y puesta a disposición de las autoridades alemanas, que reclaman su entrega para responder por los delitos y las condenas pendientes.