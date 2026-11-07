Ekan, el gorila de BIOPARC Fuengirola que cumple seis años y ya colabora en sus propias revisiones veterinarias

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LO ESENCIAL Las claves Ekan, el gorila residente en BIOPARC Fuengirola, cumple seis años plenamente integrado en su rutina de cuidados. El primate colabora activamente en sus revisiones médicas gracias a un entrenamiento clínico percibido como un juego. Los cuidadores aplican programas de enriquecimiento ambiental y cognitivo para estimular sus sentidos y bienestar. Su cuidado forma parte del enfoque 'One Plan Approach', que combina la conservación de especies amenazadas in situ y ex situ.

BIOPARC Fuengirola está de celebración. Ekan, el joven gorila andaluz que reside en el zoo, cumple hoy seis años. En ellos ha desarrollado una rutina de entrenamiento veterinario que le permite colaborar en sus revisiones diarias.

Esta fecha especial saca a relucir el día a día de Ekan. Entre sus tareas se encuentra el trabajo de entrenamiento clínico que realiza junto a sus cuidadores y que se ha convertido en una parte fundamental de su rutina y de su cuidado.

Su cuidadora, María José Roldán, especialista en primates, destaca que ha interiorizado esta interacción como un juego, una dinámica que le ha permitido aprender progresivamente y adquirir las habilidades necesarias para colaborar en diferentes ejercicios y procedimientos que facilitan sus revisiones.

Según explica Roldán "en el cuidado diario de los animales, debemos destacar la importancia de manejos como el enriquecimiento y el entrenamiento, que les aportan herramientas que favorecen su correcto estado físico y mental, y por lo tanto su bienestar".

Junto a estas sesiones, los programas de enriquecimiento ambiental y cognitivo permiten ofrecer experiencias que estimulan sus sentidos, favorecen la exploración y promueven comportamientos propios de la especie.

Estas son diferentes herramientas que forman parte de una atención integral, en la que cada actividad se adapta a las características y necesidades de los animales.

Detrás de su cuidado existe un trabajo continuo de observación, estimulación, revisiones y entrenamiento, desarrollado por profesionales especializados que conocen las particularidades y necesidades de cada individuo.

El objetivo es favorecer su bienestar físico y mental, así como facilitar los procedimientos necesarios para supervisar su estado de salud.

El cuidado de cada individuo

El trabajo diario con Ekan se enmarca también en una responsabilidad más amplia: contribuir a la conservación de los grandes simios, especies amenazadas cuya supervivencia depende de la protección de sus hábitats y del desarrollo de estrategias coordinadas a escala internacional.

En esta línea, BIOPARC Fuengirola y BIOPARC Valencia siguen los principios del One Plan Approach o enfoque de plan único, una estrategia de conservación que integra las actuaciones desarrolladas tanto en los hábitats naturales (in situ) como bajo cuidado humano especializado (ex situ).