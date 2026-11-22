Un hombre tira un cubo de agua a una mujer sin hogar dormida en una terraza de Estepona, lo graba y se burla de ella

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un trabajador de un local en el puerto deportivo de Estepona arrojó agua fría a una mujer sin hogar que dormía en la terraza, grabó la agresión y se burló de ella. El vídeo fue difundido entre empleados y publicado brevemente en redes sociales antes de ser rescatado por el Equipo de Atención a la Mujer de Málaga (EAM). La Policía Local ha identificado al presunto agresor y al dueño del establecimiento tras activarse el protocolo por delitos de odio. El EAM ha denunciado el caso ante la Fiscalía Provincial solicitando investigar posibles delitos contra la integridad moral, maltrato o aporofobia.

La violencia contra las personas sin hogar se ha vuelto a repetir, esta vez en Estepona. Una mujer que dormía en la terraza de un local de hostelería del puerto deportivo ha sido víctima de una agresión que ya ha llegado a la Fiscalía. Un hombre que trabajaba en el local, al parecer un camarero, le tiró encima un cubo de agua fría, grabó la escena y se burló de lo ocurrido.

Según el Equipo de Atención a la Mujer de Málaga (EAM), los hechos habrían ocurrido el sábado por la noche en un conocido establecimiento de restauración de esa zona. Después de echarle el agua, el presunto autor compartió el vídeo con otros trabajadores del local.

Las imágenes llegaron también a las redes sociales y desaparecieron pocos minutos después. Para entonces ya habían llegado al EAM a través de terceras personas, y el organismo las guardó como prueba antes de que se retiraran.

Con ese material, la Sección de Diversidad y Delitos de Odio del EAM activó el protocolo de delitos de odio y pidió la colaboración de la Policía Local de Estepona. Los agentes se presentaron en el establecimiento a última hora de este sábado e identificaron tanto al presunto autor material como al propietario del negocio.

Los policías también ayudaron en las tareas para identificar y localizar a la mujer que aparece en el vídeo. Por ahora no han trascendido más datos sobre ella.

El EAM ha iniciado acciones por la vía judicial y ha llevado los hechos a la Fiscalía Provincial. Pide que se estudie si lo ocurrido puede ser un delito contra la integridad moral o de maltrato de obra, y si hubo un componente discriminatorio por aporofobia, que es el rechazo o el desprecio hacia las personas pobres. La investigación podría derivar además en otras responsabilidades.

El organismo recuerda que vivir en la calle no le quita a nadie sus derechos fundamentales ni justifica la violencia, la humillación o el desprecio. Añade que la especial vulnerabilidad de una persona “exige una mayor protección, nunca una oportunidad para convertir su sufrimiento en objeto de burla o entretenimiento”.