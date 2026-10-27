Estepona adjudica a una promotora de Barcelona por 22.100 euros suelo para construir 39 VPO

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Estepona adjudica por 22.100 euros una parcela municipal a la empresa AI HUT, S.A. para construir 39 viviendas de protección oficial. La oferta adjudicada se sitúa solo 100,44 euros por encima del precio mínimo fijado en el concurso para esta parcela en el sector Camino de Cortes Norte. La promotora se compromete a aplicar una rebaja del 0,010% por metro cuadrado sobre el precio máximo legal de referencia de las VPO. El suelo forma parte de una operación municipal de dos lotes planeada para albergar un total de 199 viviendas protegidas en la localidad.

El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado a la empresa AI HUT, S. A., una parcela de titularidad municipal destinada a la construcción de 39 viviendas protegidas por un importe de 22.100 euros, más los impuestos correspondientes.

La cantidad se sitúa apenas 100,44 euros por encima del precio mínimo fijado en el concurso, que permitía ofertas de hasta 890.621,33 euros.

La adjudicación, formalizada mediante un decreto de Alcaldía fechado el 26 de octubre, corresponde al lote 2 de la operación municipal para enajenar dos parcelas en el sector SURS E-11, conocido como Camino de Cortes Norte. El suelo está destinado a la promoción de viviendas protegidas en régimen general y especial.

La diferencia entre el precio mínimo establecido en el pliego y el importe finalmente ofrecido por AI HUT es de apenas un 0,46%. La empresa se hace así con el terreno por una cantidad muy próxima al umbral inferior que permitían las condiciones de la licitación.

El concurso impulsado desde el Consistorio no se limitaba al precio que los promotores pagan por el suelo. Entre las condiciones de la operación figura también el compromiso de aplicar una reducción al precio máximo legal o de referencia de las viviendas protegidas y de sus anejos vinculados.

En su oferta, AI HUT ha planteado una rebaja del 0,010% por metro cuadrado, un porcentaje que deberá aplicarse al precio de referencia de las 39 viviendas y sus anejos.

La operación municipal comprende dos lotes en Camino de Cortes Norte con capacidad para levantar un total de 199 viviendas protegidas. El primero corresponde a la parcela VP.01, destinada a 160 viviendas, mientras que el segundo es la parcela VP.02, adjudicada ahora a AI HUT para la promoción de otras 39.

Los precios mínimos establecidos para ambos terrenos presentan una diferencia notable. Para la parcela de 160 viviendas, el Ayuntamiento fijó un mínimo de 232.287,50 euros y un máximo de 3.412.972,08 euros. En el caso del terreno para 39 viviendas, el intervalo iba de 21.999,56 a 890.621,33 euros.