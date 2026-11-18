La psicóloga Cristina Berzosa en un momento de su conferencia ante la mirada de Susanne Drews. Lorenzo Carnero

La inteligencia artificial frente al espejo humano: así amenaza nuestra mente, nuestras relaciones y nuestro trabajo

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Cristina Berzosa advierte que delegar el pensamiento en la IA reduce la conectividad neuronal y genera 'deuda cognitiva', además de activar detonantes biológicos de estrés como la incertidumbre y la amenaza al ego. Los expertos señalan el riesgo de crear vínculos emocionales con máquinas complacientes y defienden que la inteligencia artificial debe utilizarse como un amplificador del potencial humano, nunca como un sustituto del criterio propio. La educadora Susanne Drews explica la 'paradoja de la lavadora': la automatización no libera tiempo, sino que incrementa la exigencia de inmediatez y la sobreproducción de tareas en el entorno laboral. Ante el impacto en la educación y el empleo, los especialistas abogan por potenciar competencias puramente humanas como el criterio, la empatía, la comunicación clara y la creatividad.

El debate sobre la inteligencia artificial suele centrarse en qué puede hacer por nosotros.

Sin embargo, la psicóloga Cristina Berzosa y la fundadora de Chemp.ai y educadora de IA Susanne Drews nos invitaron este pasado lunes a cambiar el enfoque para analizar qué está provocando esta tecnología en nuestra mente y en nuestras relaciones sociales.

Ambas fueron las protagonistas del XLV Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga, organizado en esta ocasión junto a Málaga AI, en Cervezas Victoria con la colaboración de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y OneNext al que asistieron casi un centenar de personas.

Narcisismo y "cerebro tacaño"

Berzosa sitúa a la IA como el cuarto golpe al orgullo humano, tras el mensaje de Copérnico de que la Tierra no es el centro del universo; el mensaje de Darwin de que descendemos de los monos; y el mensaje de Freud de que no somos dueños de nuestra propia mente.

Por pura supervivencia, nuestro cerebro tiende a esquivar el esfuerzo reflexivo y, al delegar en la IA la forma de pensar y redactar, corremos el riesgo de acumular una peligrosa deuda cognitiva.

Berzosa destacó que un estudio del MIT Media Lab demostró que escribir con IA reduce la conectividad neuronal. Además, más del 83% de los participantes olvidó sus propios argumentos minutos después.

A este desgaste se suma el riesgo emocional de crear vínculos con máquinas complacientes que siempre te van a dar la razón, con una ausencia total de juicio.

Por otra parte, Berzosa subrayó que "la IA reúne simultáneamente los cuatro detonantes biológicos del estrés: la novedad con cambios de ritmo vertiginosos; la impredecibilidad con una continua incertidumbre; la amenaza al ego por poder ser reemplazados por máquinas; y la falta de control, la pérdida de sensación de dominio".

Una coctelera que, en lugar de ayudar, va a generar más problemas a los seres humanos.

¿Qué se puede hacer?

La psicóloga no lo vio todo negro. Apuntó que una ventaja del ser humano es su "inteligencia adaptativa", es decir, adaptarse a las nuevas circunstancias.

Berzosa explicó que antes de abrir la IA cualquier persona debe preguntarse "qué debo hacer yo para preservar el pensamiento crítico propio, qué puedo delegar que sean tareas mecánicas sin riesgo cognitivo, y cómo lo superviso, de forma que la persona tenga criterio y rigor para validar y cuestionar lo que entrega la máquina".

En este sentido, la psicóloga concluyó que "la IA debe utilizarse como un amplificador, pero no como un sustituto". Si delegamos todos en la IA, el cerebro se vuelve perezoso y perdemos cualquier tipo de pensamiento propio.

La "paradoja de la lavadora"

Susanne Drews señaló que la IA sustituye tareas concretas y afecta a uno de cada cuatro empleos mundiales.

Esto altera las reglas de convivencia, acelera el ritmo diario y cuestiona nuestra identidad profesional.

Surge así lo que llamó la "paradoja de la lavadora". Cuando se empezó a utilizar la lavadora, se lavaba más y más rápido. Ahora con la IA, según esta experta, pasa lo mismo.

"Facilitar la redacción de informes no libera tiempo, sino que lleva a hacer más informes y dispara la exigencia de inmediatez. Lo que nace como ventaja competitiva pronto se convierte en una obligación laboral penalizable si no se adopta", sostuvo.

El riesgo educativo es evidente ya que, sin experiencia previa haciendo el trabajo manual, las nuevas generaciones carecerán de criterio para detectar errores.

Drews consideró clave redefinir competencias clave como el criterio a la hora de decidir ante la incertidumbre, la empatía para comprender el impacto real en los demás, la comunicación para ser claros ante la sobreproducción de textos, o la creatividad.

En cualquier caso, esta experta en IA dejó claro en el Encuentro Tecnológico que la evolución de los puestos de trabajo no está ya marcada a fuego por la IA sino que, al final, estamos ante una "decisión política, organizativa y cultural".