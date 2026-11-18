Un acto en el campus de Essca en Málaga. EE

ESSCA reunirá en Málaga a diez startups andaluzas con inversores y fondos de capital riesgo

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LO ESENCIAL Las claves ESSCA School of Management en Málaga albergará el Foro EEN-Andalucía ScaleUP 2026 el próximo 26 de noviembre. Diez startups andaluzas de diversos sectores presentarán sus proyectos innovadores ante inversores y fondos de capital riesgo. El evento, promovido por el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network y Andalucía TRADE, incluirá reuniones bilaterales para cerrar acuerdos. La asistencia al encuentro es totalmente gratuita previa inscripción en su página web hasta completar aforo.

ESSCA School of Management en Málaga acogerá el próximo jueves 26 de noviembre el Foro EEN-Andalucía ScaleUP 2026.

El evento conectará a startups innovadoras con inversores, fondos de capital riesgo y representantes del ecosistema empresarial andaluz.

La iniciativa está promovida por el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network (EEN), coordinado por Andalucía TRADE.

Bajo el lema Conectando startups, innovación e inversión, diez firmas andaluzas presentarán sus proyectos ante posibles socios estratégicos.

Las diez startups seleccionadas han sido BrainHeart Therapeutics, Cenit 2030, Docline, Heuristik Technologies, iUrban Digital Tourism, Mothium, Neurotecnologías EdTech, Novality, SensaCultivo Agrotech y TECO Mobility.

Tras sus exposiciones, se celebrarán reuniones bilaterales para fomentar acuerdos.

“Acoger este foro en nuestro campus supone una oportunidad para reforzar nuestra conexión con el tejido empresarial andaluz y contribuir al desarrollo de un ecosistema de innovación cada vez más internacional. En ESSCA creemos en la importancia de acercar la formación en gestión empresarial a los retos reales de las empresas y generar espacios de encuentro entre estudiantes, emprendedores, inversores e instituciones”, señala Stéphane Ruiz, director del campus de ESSCA en Málaga.

La asistencia es gratuita hasta completar aforo y requiere inscripción previa a través de esta página web.