Luis Fernando Martínez, pionero del PTA, tendrá una rotonda en el parque tecnológico a título póstumo EE

Luis Fernando Martínez tendrá ya su merecida rotonda en el parque tecnológico de Málaga: se inaugura el 30 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Málaga homenajeará el 30 de noviembre a Luis Fernando Martínez, uno de los fundadores del parque tecnológico Málaga TechPark, asignando su nombre a una rotonda. La rotonda homenaje estará ubicada al final de la Avenida Juan López Peñalver, frente a la plaza ALEI, y la inauguración tendrá lugar a las 10:00 horas. Martínez fue pionero en el desarrollo del parque y estuvo al frente de Cetecom (posteriormente AT4 Wireless) desde su fundación en 1992 hasta el año 2015. Fallecido en julio de 2025, recibió en vida la Medalla de Honor de la facultad de Telecomunicaciones y, a título póstumo, el premio Ciudad de Málaga 2025.

Cuando Luis Fernando Martínez vio a principios de los años 90 el enorme erial en Campanillas que pretendía albergar un parque tecnológico seguramente no se imaginaría que eso acabaría siendo una gran tecnópolis con más de 700 empresas y casi 30.000 empleados.

Y mucho menos que una rotonda tendría su nombre. Lamentablemente no podrá asistir a la inauguración porque murió el 14 de julio de 2025 tras no poder superar un trasplante de pulmón.

Pero Luis Fernando es uno de los fundadores del parque, uno de los grandes protagonistas en su desarrollo y siempre está en el recuerdo de todas las personas que lo conocimos.

El lunes 30 de noviembre va a tener lugar un homenaje a Martínez. Se le pondrá su nombre a la rotonda situada al final de la Avenida Juan López Peñalver, frente a la plaza ALEI.

Será a las 10:00 y posteriormente se servirá un café en The Green Lemon donde, curiosamente, hay un cuadro de otro de los fundadores del PTA, Pepe Pérez Palmis, pintado por el propio Martínez.

José Blanco, Luis Sanz, Felipe Romera, Francisco de la Torre, Hannelore Benz y Luis Fernando Martínez, el 16 de septiembre de 2022 junto al cuadro de Pepe Pérez Palmis. Angel Recio

Martínez formaba parte del famoso laboratorio de I+D de Fujitsu de donde salieron personas clave para la innovación en Málaga como Felipe Romera, director general de Málaga TechPark, entre otros.

Cuando ese laboratorio se disolvió, Romera y Pepe Pérez Palmis le comentaron a Martínez la posibilidad de crear un parque tecnológico y un laboratorio de telecomunicaciones.

"Me llamaron para eso porque yo había hecho el diseño del proyecto. Lo hice por mi cuenta, de forma altruista. No tenía intención de incorporarme al proyecto, pero en un momento determinado me lo mandaron y me dijeron, mira, por favor, tienes que ponerlo en marcha", dijo en una entrevista con este diario.

Era el origen de Cetecom, que fue fundada y dirigida por Luis Fernando Martínez hasta 2015 cuando, tras pasar a llamarse AT4 Wireless, fue adquirida por la multinacional alemana Dekra.

Martínez no solo fue uno de los pioneros del parque -Cetecom fue una de las primeras 8 empresas en instalarse en 1992- sino que era una persona muy querida en todo el sector.

Antes de morir recibió la Medalla de Honor de la facultad de Telecomunicaciones y el Ayuntamiento de Málaga, ya a título póstumo, le dio el premio Ciudad de Málaga 2025.