Pablo Antón posa en el centro de Málaga tras la entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga. Angel Recio

Pablo Antón, creador de Talent Land: "Jordi Wild es el mayor comunicador de este país y la gente todavía no lo sabe"

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LO ESENCIAL Las claves Málaga acogerá del 24 al 26 de noviembre una nueva edición de Talent Land España, un evento referente para atraer talento en tecnología, ciencia y creatividad digital. Esta edición pondrá el foco principal en la inteligencia artificial y su impacto, contando con debates sobre sus límites y su convivencia con el factor humano. El evento contará con destacados creadores de contenido y divulgadores como Jordi Wild, Quetzal, Uri Sabat, Romuald Fons y Javier Santaolalla, entre otros. Pablo Antón, director del evento, destaca la consolidación de Málaga como referente tecnológico internacional atraído por gigantes empresariales y el ecosistema para nómadas digitales.

Pablo Antón es una de las personas más emprendedoras de la provincia de Málaga.

Cuando era joven era miembro activo del PP, aunque prefirió dejar la política para crear su propia empresa y dedicarse a una de sus pasiones: promover el talento.

Fue uno de los fundadores de las Campus Party allá por 1997. Ahora es el director de Talent Network, que organiza grandes eventos como Talent Land España que tendrá lugar en Málaga del 24 al 26 de noviembre y a cuya pasada edición acudieron 12.000 personas.

A este evento asistirán los grandes podcaster del país, encabezados por Jordi Wild.

También es fundador de la productora Lapa Creativa, que realiza programas como Patas Arriba o Desafío Ártico y que está ultimando un documental sobre la tragedia de Adamuz.

-Talent Land nació en México y en su edición española han escogido hacerlo en Málaga antes que en Madrid o Barcelona. ¿Por qué?

-La gente pensará que es porque yo soy de Málaga, aunque yo nací en Suiza, pero yo me considero malagueño. Pero la razón no fue esa. La razón fue que vi a Málaga como un referente en ebullición de tecnología. Era el momento de traerse un evento como este.

Málaga lo ha hecho estupendamente bien, se ha posicionado como un referente tecnológico gracias al trabajo de su alcalde, Francisco de la Torre, y tengo que decirlo así.

Al principio, la Málaga tecnológica, para mí, era más una operación de marketing. Pero tras varios años vinieron Oracle, Google y otros grandes players.

No obstante, creo que Málaga todavía no estaba en el radar de la gente con talento. La gente con talento —digo sobre todo gente joven— todavía soñaban con Mountain View, San Francisco, con Londres, con otros referentes…

-¿Y Málaga ya lo ha conseguido?

-Yo pienso que sí. Ya es un gran referente para gente nómada digital y gente de talento. Nosotros ayudamos a crear ese ecosistema para que Málaga se convierta en un sitio de referencia para el talento.

-¿Cuál es el salto cualitativo de esta nueva edición de Talent Land?

-Queremos que sea lo más sexy posible para atraer al talento relacionado con la tecnología, la ciencia y la creatividad digital. Traer sus referentes y retarlos con muchas actividades. Tenemos a los grandes creadores de contenido digitales, que no son de entretenimiento, sino de formación y educación.

El fundador de Talent Land, Pablo Antón. Angel Recio

La diferencia principal de este año es que vamos a poner el foco en la inteligencia artificial. Hay una gran incertidumbre ahora en el mundo sobre hasta dónde va a llegar la IA, si nos va a sustituir o no. La IA va a ser un grandísimo apoyo, pero el humano tiene que estar en medio.

Hay que advertir a los jóvenes y a todo el mundo que tenemos que subirnos al carro de la IA. Porque es un gran catalizador y acelerador de todos los procesos.

-¿Qué no puede perderse la persona que vaya a Talent Land?

-Vamos a hacer grandes debates sobre inteligencia artificial. Uno de ellos es si la inteligencia artificial va a acabar con los programadores. Uri Sabat va a hacer un pódcast en vivo y va a tener en ese debate a grandes divulgadores de la tecnología como Dot CSV y Brais Moure.

Va a haber otro sobre los límites de la IA. Enric Fernández Gel, que es un filósofo de Adictos a la Filosofía, va a entrevistar a un gran neurocientífico como Mariano Sigman.

Carlos Roca hablará sobre humanos versus IA y Romuald Fons de marketing e inteligencia artificial.

Por otra parte vamos a tener los podcasters más grandes. Uno de ellos es Jordi Wild, que es el mayor comunicador de este país y la gente todavía no lo sabe. La gente, sobre todo de cierta edad, todavía no dimensiona la fuerza que tiene Jordi en la comunicación. Tiene unas audiencias enormes, yo soy un gran seguidor.

Viene además tras su polémica por la entrevista que no hizo con Santiago Abascal y de las que ha hecho con Pedro Sánchez, Feijóo y Colau.

-¿Que va a hacer Wild aquí?

-Viene a ser entrevistado por el público. Sacaremos unas bolas con varias temáticas y la gente le podrá preguntar. Le vamos a dar tres comodines, es decir, se va a poder negar solamente a responder a tres preguntas.

Por otra parte, participarán Spicy4tuna, Tengo un Plan, Javier Santaolalla, vamos a tener un debate sobre la existencia de Dios con La Gata de Schrödinger, Vico, Enric Gel y el padre Miguel Segura, que asesoró a Mel Gibson en la película de La pasión de Cristo.

Un momento especial será el de Miriam González. Es una divulgadora con un cáncer complicado metastásico con dos tumores. Está luchando contra su cáncer con inteligencia artificial. Ha montado un equipo de agentes de IA, Anthropic la está ayudando y hasta oncólogos internacionales la están llamando para ver cuáles son sus investigaciones. La vamos a entrevistar y hablaremos de cómo la inteligencia artificial se puede poner al servicio del ser humano.

-Hablaba antes de los nómadas digitales. ¿Qué recorrido cree que tienen en Málaga?

-Málaga tiene unos números bastante buenos. Ha trabajado mucho en el marketing, lo ha hecho muy bien, es referente ya en grandes empresas de tecnología y el talento se está fijando en Málaga. Tiene un buen ecosistema de empresas y eso hace que sea un lugar atractivo.

El talento es todavía una necesidad que muchos no tienen. Es decir, hay muchas empresas que necesitan talento. Primero el talento local, obviamente andaluz, y después lo suyo es atraer a talento de otros sitios, porque Málaga también, afortunadamente, tiene unas condiciones de vida que otros sitios no la tienen. Para un nómada digital creo que es un destino maravilloso.

-Sí están apareciendo problemas con la vivienda o con la movilidad en Málaga. ¿Cómo se puede combinar la llegada de talento con una ciudad sostenible y cómoda para los propios malagueños?

-Es un gran problema el tema de la vivienda. Hace falta más oferta, no hay otra manera de solucionarlo. Más oferta para que se abarate la vivienda. El gobierno que venga tendrá que trabajar muy fuerte en eso.

Málaga se ha convertido afortunadamente en un gran destino turístico que ha hecho crecer nuestra economía y eso quien no lo vea está equivocado. Pero claro, hay que buscar la combinación y el equilibrio entre los intereses de los ciudadanos y de los turistas.

Respecto a los nómadas digitales, pienso que traer talento que venga a trabajar a Málaga con poder adquisitivo es bueno para la provincia.

-Usted fue el creador de la Campus Party en España en 1997. ¿Qué cambios hay tras 30 años en el perfil de los asistentes a este tipo de eventos?

-El primer año, en 1997, éramos 250 personas y lo hacíamos en el Ceulaj de Mollina. Pusimos entonces siete salidas RDSI de internet y construimos una red local donde la gente podía intercambiar información.

Era algo muy top en ese momento. La gente podía probar esa tecnología con alta velocidad.

Nosotros queríamos poner en valor a los frikis, a los nerds, que en aquel entonces los consideraban los tíos raros. Nosotros lo que queríamos decir era: "Señores, esta gente son la gente inteligente, que puede avanzar esta sociedad".

Venían por la tecnología y porque le llevábamos a sus referentes porque teníamos un carácter formativo, de ahí el nombre de campus. Ahora esos nerds son los que están gobernando el mundo. Elon Musk, Zuckerberg, Bezos... son los frikis de antes.

Pablo Antón, en el centro de Málaga. Angel Recio

Nosotros acompañamos al talento y les ayudamos porque muchas veces ese talento tampoco conoce muy bien el mundo laboral, el otro mundo. Tenemos que decirles por dónde van también esas tendencias.

Por ejemplo, ahora el talento tiene que saber que en una entrevista de trabajo el tema de las soft skills es muy importante.

Hay que decirle al talento también que se tiene que meter de lleno en inteligencia artificial, pero de lleno. No hay posibilidad de no entrar en ese mundo. El que no entre en ese mundo, desgraciadamente, se va a quedar muy atrás. El talento tiene que dominar la IA.

-Se habla mucho de IA y de Humanismo. ¿Cómo podemos unirlas?

-Hay una parte muy humana de la inteligencia artificial, que va a asesorar mucho al humano. Por ejemplo, hay aplicaciones para luchar contra el suicidio, que te pueda hablar, o para el tema de las enfermedades.

Se van a revalorizar la empatía, el liderazgo, la capacidad de diálogo, saber trabajar bajo presión

-Estamos hablando constantemente de la IA e incluso asustados y al final vamos a tener que ser más humanos que nunca.

-Exactamente. Eso es.