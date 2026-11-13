La UMA, Málaga TechPark y cinco empresas crean una alianza para impulsar el sector aeroespacial local

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LO ESENCIAL Las claves La Universidad de Málaga, Málaga TechPark y cinco empresas (AERTEC, Indra, MADES, DHV Technology y DEKRA) crean la alianza ALTAIR para impulsar el sector aeroespacial local. La iniciativa incluye la creación del Laboratorio de Co-innovación en Sistemas Aeroespaciales para conectar el tejido empresarial con 19 grupos de investigación de la UMA. Se ha presentado un Catálogo de Capacidades de Investigación e Innovación que facilitará la colaboración en proyectos científicos y tecnológicos de gran envergadura. La alianza nace con cinco empresas fundadoras pero permanece abierta a la incorporación de nuevos miembros para convertir a Málaga en un polo aeroespacial de referencia.

La Universidad de Málaga, Málaga TechPark y cinco empresas vinculadas al sector aeroespacial (AERTEC, Indra, MADES, DHV Technology y DEKRA) han puesto en marcha la alianza ALTAIR, una iniciativa con la que pretenden reforzar la colaboración entre la investigación universitaria y la empresa y situar a la provincia como un polo de referencia en el desarrollo de proyectos en este sector.

La alianza, cuyo nombre responde a Aerospace Leadership Task Force for Advanced Innovation & Research, ha sido presentada este viernes en el Rectorado de la Universidad de Málaga. El proyecto nace con la intención de aprovechar las capacidades ya existentes en la ciudad y coordinar el trabajo de la Universidad, las empresas y el Parque Tecnológico para impulsar nuevos proyectos y atraer actividad vinculada a una industria en la que Andalucía cuenta con una importante presencia.

Uno de los principales resultados de esta colaboración es la puesta en marcha del Laboratorio de Co-innovación en Sistemas Aeroespaciales, promovido por el Vicerrectorado de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos de la UMA y coordinado a través de la Oficina UMA innTech, con sede en Málaga TechPark.

El nuevo laboratorio funcionará como un espacio de encuentro entre investigadores, empresas e instituciones. Entre sus objetivos están detectar retos comunes, promover proyectos conjuntos de investigación e innovación, diseñar formación especializada y establecer mecanismos estables de colaboración entre el tejido empresarial y los grupos de investigación de la Universidad.

La iniciativa cuenta con la participación de 19 grupos de investigación de la UMA, además de cuatro escuelas y cuatro institutos universitarios de investigación. Todo ese potencial ha quedado recogido en el Catálogo de Capacidades de Investigación e Innovación en Sistemas Aeroespaciales de la UMA, una herramienta que pretende facilitar el contacto entre los equipos científicos y las compañías interesadas en desarrollar proyectos en este ámbito.

El rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ha destacado durante la presentación que la institución da con este proyecto «un paso más» en su apuesta por ámbitos tecnológicos estratégicos. La UMA ya trabaja en áreas como los semiconductores, la computación cuántica, la inteligencia artificial y la microelectrónica, a las que ahora se suma de forma más coordinada el sector aeroespacial.

ALTAIR tiene su origen en una primera colaboración entre la UMA e Indra para elaborar un catálogo de las capacidades de los grupos de investigación de la Universidad. Aquel trabajo despertó el interés de varias empresas instaladas en el Parque Tecnológico que operan en el ámbito aeroespacial y abrió la puerta a una colaboración más amplia.

Según ha explicado el vicerrector de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, Javier López, las empresas se pusieron en contacto hace unos meses con la Universidad para estudiar cómo retomar y potenciar aquella iniciativa. De esa voluntad compartida surgió la creación de una task force, un grupo operativo formado por investigadores y representantes empresariales con objetivos concretos.

El grupo comenzó a trabajar en marzo y durante estos meses ha intercambiado información sobre las principales líneas estratégicas en las que pueden colaborar la Universidad y las empresas. La alianza quedó definida en junio, mientras se completaba la recopilación de información sobre las capacidades de los grupos de investigación de la UMA.

Antonio Gómez-Guillamón, CEO de AERTEC y portavoz de las empresas participantes, ha explicado que la alianza cuenta por ahora con un núcleo de cinco compañías, aunque permanece abierta a la incorporación de nuevas empresas en el futuro.

El objetivo, ha añadido, es conseguir que Málaga gane relevancia dentro del sector, pueda captar proyectos de mayor envergadura y atraer una mayor carga de trabajo. La intención es también generar un efecto tractor que permita dar mayor visibilidad a las capacidades tecnológicas y científicas existentes tanto en Málaga TechPark como en la Universidad.

El Laboratorio de Co-innovación en Sistemas Aeroespaciales se suma así a los otros dos laboratorios de este tipo que ya funcionan en la UMA, dedicados a la inteligencia artificial y a la microelectrónica. Los tres comparten una misma finalidad: coordinar y poner en valor las capacidades de investigación de la Universidad en sectores considerados estratégicos y acercarlas a las necesidades actuales de las empresas.