Una asesoría fiscal de Málaga diseña una IA a medida y la venderá a otros despachos: "Hay que saber qué aporta valor"

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LO ESENCIAL Las claves La asesoría malagueña MDG Advisors crea Genia Intelligence, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada a medida para el sector fiscal, contable y laboral. La herramienta nace tras un análisis interno de procesos con el objetivo de evitar soluciones generalistas y adaptar la tecnología a las necesidades reales de cada despacho. Tras iniciar sus pruebas internas en enero, la firma prevé comercializar la plataforma para ayudar a las asesorías de tamaño medio a incorporar IA especializada. Fundada en 2010, MDG Advisors cuenta con 25 trabajadores y 450 clientes en 34 países, apostando por la IA para liberar tiempo y potenciar las tareas de mayor valor.

Todas las empresas quieren utilizar la inteligencia artificial para mejorar sus procesos. Pero lo que le sirve a una puede no servirle a otra porque cada firma tiene sus propias necesidades.

La empresaria malagueña Miriem Diouri es la socia directora de MDG Advisors y se planteaba cómo usar la IA para el uso diario en su despacho especializado en asesoramiento fiscal, contable y laboral.

Su idea no era utilizar herramientas generalistas, sino algo que realmente fuera útil y concreto para una asesoría como la suya.

Analizaron los procesos internos de su despacho profesional, identificaron las tareas de cada empleado, el tiempo que empleaban y los fallos. Prueba y error para ver qué necesitaban realmente.

De ahí nace Genia Intelligence, una plataforma de IA que han empezado a usar de forma interna en enero, que está en fase de pruebas y que quieren vender a otras firmas del sector.

"No se puede automatizar ni mejorar aquello que no se conoce. Antes de incorporar tecnología, teníamos que entender cómo trabajábamos, qué aportaba valor y qué procesos podíamos hacer mejor", señala Diouri.

La empresaria añade que "en su día no introdujimos un CRM porque no teníamos tiempo para adaptarnos a él. Queremos evitar que la tecnología se convierta en una carga adicional. La idea es que Genia se adapte a la forma de trabajar de cada despacho".

Desde MDG apuntan que uno de los retos es facilitar que las asesorías de tamaño medio puedan incorporar inteligencia artificial especializada y aprovechar sus posibilidades de mejora operativa.

"Queremos comprobar que los resultados que estamos obteniendo dentro de nuestro despacho pueden reproducirse en otros. Nos jugamos mucho, porque vamos a poner esta herramienta en manos de profesionales con los que compartimos trabajo y experiencia", subraya Diouri.

Esta asesoría fue fundada en 2010 y hoy en día cuenta con 25 trabajadores y 450 clientes repartidos en 34 países, ya que siempre han tenido una clara vocación internacional.

Con la incorporación de la inteligencia artificial, desde esta firma apuntan que hay que revisar la propia cultura empresarial para saber qué tareas deben seguir en manos de las personas, dónde se concentra el conocimiento de una organización y cómo pueden mejorarse los procesos para liberar tiempo y dedicarlo a actividades de mayor valor.