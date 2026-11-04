Así es Stamp, la fintech para que los turistas gasten más dinero en los comercios de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves La fintech Stamp propone que los turistas de fuera de la Unión Europea dispongan de la devolución del IVA de forma inmediata en las propias tiendas de Málaga para fomentar el consumo local. El sistema actual de tax free puede perder entre el 40% y el 60% del importe en comisiones y cambios de divisa, retrasando el cobro durante días o semanas. La iniciativa busca impulsar el gasto de visitantes clave de mercados como Reino Unido y Estados Unidos, además de captar al turista chino mediante soluciones de pago adaptadas como Alipay y WeChat Pay.

Una empresa tecnológica española ha puesto el foco en la capital y la Costa del Sol con una propuesta que pretende modificar una de las operaciones habituales del visitante internacional, como es la devolución del IVA.

Stamp, una fintech que cuenta con el FC Barcelona entre sus accionistas, quiere que los turistas de fuera de la Unión Europea puedan disponer de ese dinero directamente en las tiendas y utilizarlo para seguir comprando en los establecimientos locales.

La iniciativa parte de una paradoja del actual sistema de tax free: aunque los viajeros extracomunitarios tienen derecho a recuperar el IVA de sus compras, primero deben adelantar el importe y esperar a que se tramite la devolución.

El proceso puede prolongarse varios días o semanas y, si optan por cobrar en efectivo en el aeropuerto, deben asumir las comisiones correspondientes.

Un turista británico que compra un bolso de 1.000 euros en Málaga, por ejemplo, puede recuperar más de 170 euros de IVA. Sin embargo, una parte importante de ese importe puede quedarse por el camino. Según los cálculos de Stamp, las comisiones y los costes del cambio de divisa pueden reducir entre un 40% y un 60% la cantidad que finalmente recibe el viajero.

La compañía propone cambiar el momento en el que se produce esa devolución. Su sistema permite que el turista se identifique en el establecimiento y disponga del dinero que le corresponde durante la propia compra. La validación de las mercancías en la aduana antes de abandonar el país se mantiene, como exige el procedimiento.

El objetivo es que ese dinero no termine en manos de intermediarios o llegue al bolsillo del visitante cuando ya ha regresado a su país, sino que permanezca en el circuito comercial de la ciudad.

La empresa sostiene que el modelo también puede beneficiar a los establecimientos, que tendrían una oportunidad de incrementar sus ventas y obtener ingresos adicionales. Stamp asegura que la puesta en marcha del servicio no requiere instalaciones y puede realizarse en 24 horas.

Objetivos

El proyecto llega en un momento en el que la Costa del Sol busca diversificar su oferta turística y aumentar el gasto de los visitantes. El destino cerró 2025 con 14,65 millones de turistas y un impacto económico de 21.800 millones de euros, según Turismo Costa del Sol. Por su parte, el aeropuerto de Málaga superó por primera vez los 25 millones de pasajeros.

En este escenario, Stamp plantea desarrollar una iniciativa para reforzar el posicionamiento de Málaga como destino de compras europeo. La empresa asegura que varias compañías privadas del sector comercial ya han mostrado interés en el proyecto.

Reino Unido y Estados Unidos son los dos mercados internacionales en los que la fintech identifica un mayor potencial. El primero tiene especial relevancia para la provincia, al tratarse de su principal mercado extranjero.

Desde la salida británica de la Unión Europea, sus residentes pueden acogerse al régimen de devolución del IVA en sus compras en España, al igual que otros viajeros extracomunitarios.

Estados Unidos constituye otro objetivo por el elevado gasto medio de sus turistas. La intención de la compañía es que la posibilidad de recuperar el impuesto de forma inmediata contribuya a incentivar las compras y aumente el atractivo comercial del destino.

"Si comprar aquí es más fácil y más atractivo, el turista gasta más y tiene un motivo más para quedarse", sostiene Pablo Campos, Chief Business Officer de Stamp, que considera que Málaga reúne condiciones para competir con otros destinos europeos de turismo de compras.

La estrategia de la empresa no se limita a los mercados tradicionales de la Costa del Sol. Stamp también quiere contribuir a captar al turista chino, un perfil de visitante con un gasto medio especialmente elevado y un marcado interés por las compras.

Según los datos aportados por la compañía, el viajero chino gasta en España unos 2.775 euros por viaje, aproximadamente el doble que la media. Pese a ello, su presencia se concentra principalmente en destinos como Madrid y Barcelona, mientras que Málaga todavía tiene margen para atraer una mayor cuota de este mercado.

Para ello, STAMP cuenta con China Growth Suite, una solución que combina la adaptación de los negocios a los métodos de pago más utilizados por los visitantes chinos, como Alipay y WeChat Pay, con acciones de promoción en las plataformas digitales y redes sociales que emplean para organizar sus viajes.

La propuesta está dirigida a comercios, restaurantes y hoteles, con el objetivo de facilitar tanto los pagos como la visibilidad de los establecimientos entre los potenciales visitantes.

Stamp opera actualmente en España e Italia y trabaja con varias de las principales ciudades españolas en proyectos relacionados con la devolución del IVA a turistas internacionales.

Entre sus accionistas figura el FC Barcelona y, recientemente, ha sido reconocida como ganadora de Mastercard for Fintechs 2026. También aparece en la lista Sifted 250 de startups europeas de mayor crecimiento y fue finalista de la Startup World Cup Madrid 2026.