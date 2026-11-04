Vista de la planta solar de La Vega en Teba Endesa

Endesa arranca las obras para instalar baterías de litio en dos parques solares en Teba

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LO ESENCIAL Las claves Endesa inicia las obras en las plantas solares La Vega I y II en Teba (Málaga) para instalar sistemas de almacenamiento con baterías de litio. El proyecto supondrá una inversión de 10,9 millones de euros, de los cuales 4,4 millones proceden de fondos europeos gestionados por el IDAE. Las instalaciones contarán con una capacidad para almacenar el equivalente al consumo eléctrico diario de 5.400 hogares y estarán operativas a finales de 2027. Estas infraestructuras son las primeras de la compañía con tecnología grid-forming en la península para aportar mayor estabilidad al sistema eléctrico.

La localidad malagueña de Teba tendrá uno de los primeros proyectos de baterías hibridados de Endesa en Andalucía.

La compañía ha anunciado este miércoles que ha empezado las obras en las plantas solares de La Vega I y II, que están funcionando desde el año 2020. Son, además, las primeras de la empresa con tecnología grid-forming en la península.

Este tipo de infraestructura permite almacenar en baterías parte de la electricidad que se genera en esas plantas solares.

Cada instalación dispondrá de una potencia de 12,03 MW y 24 MWh, con cuatro contenedores de baterías de 6,017 MWh cada uno y cuatro inversores, lo que equivale al consumo eléctrico diario de 5.400 hogares.

La inversión asciende a 10,9 millones de euros, de los cuales 4,4 millones proceden de fondos públicos europeos FEDER 2021-2027 que son gestionados por el IDAE.

Las sociedades promotoras son Enel Green Power España Solar 1 y Baylio Solar. Las obras han empezado en octubre y habrá picos de 25 empleados. Se espera que esté operativo a finales de 2027.

Junto a este proyecto, Endesa ha empezado a construir otro sistema de baterías en Extremadura, en la planta solar de Ardila (Badajoz). Al igual que La Vega I y La Vega II, la batería que se construirá en Extremadura incorporará LFP y tecnologíagrid-forming, contribuyendo igualmente a una mayor estabilidad del sistema eléctrico.