Virginia Calvo será la nueva presidenta de LAND, el Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía

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LO ESENCIAL Las claves Virginia Calvo, fundadora de GIANTX, ha sido elegida nueva presidenta del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND) con el 62,8% de los votos. La votación para renovar el comité ejecutivo de la entidad ha registrado una alta participación, alcanzando el 95% del censo. La nueva directiva busca transformar la industria andaluza atrayendo inversión, ganando dimensión e impulsando la competitividad en mercados internacionales. LAND agrupa a más de cincuenta empresas y entidades del sector audiovisual, videojuegos, realidad extendida y esports para actuar como plataforma de cooperación público-privada.

La empresaria Virginia Calvo ha sido elegida este lunes nueva presidenta de LAND, el clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía que agrupa a más de medio centenar de empresas.

La candidatura encabezada por Calvo, fundadora de GIANTX, se ha llevado el 62,8% de los votos, quedando el otro candidato, Manuel Sánchez, con el 37,2% restante.

Ha sorprendido especialmente la alta participación para la renovación del comité ejecutivo de esta entidad, ya que ha alcanzado el 95%.

"Se abre una nueva etapa de consolidación para LAND, en la que seguiremos trabajando para fortalecer el Clúster, impulsar la colaboración y la innovación, y contribuir al crecimiento de la industria audiovisual y de contenidos digitales de Andalucía", apuntan desde este clúster.

LAND es una asociación profesional que agrupa a productoras de cine y televisión, desarrolladores de videojuegos, empresas de realidad extendida (XR), compañías de esports, agencias digitales, instituciones públicas y centros formativos. Su objetivo principal es transformar el tejido audiovisual andaluz en un ecosistema competitivo, sostenible y de referencia a nivel global.

Además de su labor en Andalucía, LAND forma parte de la REDCAU (Red Española de Clústeres Audiovisuales), coordinando iniciativas conjuntas ante organismos estatales como el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Bajo el lema «Yes, we LAND», la entidad funciona como una plataforma de cooperación público-privada que conecta el talento local con la vanguardia tecnológica y los mercados internacionales.

"Recibimos este resultado con muchísima alegría y, sobre todo, con un enorme sentido de la responsabilidad. Los socios han confiado en un equipo y en una propuesta que nace con una ambición muy clara: dar un salto adelante y convertir LAND en un verdadero motor de crecimiento para la industria audiovisual y de contenidos digitales de Andalucía", ha señalado Calvo.

La nueva presidenta subraya que "tenemos talento, creatividad y empresas con muchísimo potencial, pero necesitamos ganar dimensión, atraer inversión y abrirnos más a los mercados internacionales. No queremos limitarnos a dar visibilidad a nuestra industria, queremos ayudarla a crecer y generar negocio".

En este sentido, Calvo, recalca que "nuestro reto es que Andalucía no sea solo un gran lugar para producir contenidos, sino también para crear empresas, desarrollar propiedad intelectual y competir en el mundo".