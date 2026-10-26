Unicaja también se deja seducir por el impacto de TikTok: abre una cuenta en esta red social

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LO ESENCIAL Las claves Unicaja estrena su canal corporativo en TikTok para acercar las finanzas y la cultura a los usuarios más jóvenes. El perfil está dirigido a personas entre 16 y 35 años y abordará temas como el ahorro, la financiación y la prevención del fraude. La entidad también publicará contenidos sobre actividades deportivas, medioambientales y sus patrocinios habituales. Con esta incorporación, el banco amplía su presencia digital donde ya contaba con perfiles en Instagram, Facebook, X, LinkedIn y YouTube.

Unicaja ya está presente también en TikTok, la red social preferida por los más jóvenes.

El banco malagueño ha anunciado este lunes que ha estrenado su canal corporativo en esta plataforma.

Para trasladar los mensajes de la entidad financiera de una forma amena y atractiva para los jóvenes, Unicaja asegura que va a lanzar contenidos prácticos de finanzas, ocio, deporte y cultura.

Entre los temas a abordar van a cobrar especial relevancia temas como el ahorro, la organización de los gastos, los medios de pago, la financiación o la prevención del fraude digital.

No solo se hablará de dinero, sino también de actividades deportivas, culturales o medioambientales relacionadas con la actividad habitual del banco y sus patrocinios.

"Aunque estará abierto al conjunto de la comunidad digital de TikTok, el perfil se dirige principalmente a personas de entre 16 y 35 años y tendrá en cuenta sus distintas etapas vitales, necesidades e intereses", apuntan desde el banco.

“TikTok nos ofrece una nueva forma de acercar las finanzas a los jóvenes y explicar con claridad cuestiones que forman parte de su día a día. Queremos compartir contenidos prácticos y fáciles de entender, manteniendo siempre el rigor y la responsabilidad que corresponden a una entidad financiera”, afirma Fernando Ríos, director de Comunicación e Imagen de Unicaja.

Unicaja ya estaba presente en Instagram, Facebook, Linkedin, X o Youtube y ahora entra en TikTok.