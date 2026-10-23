Una empresa malagueña se 'cuela' en el Ayuntamiento de Madrid para agilizar las tramitaciones urbanísticas

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado a la empresa malagueña Quantia, junto a Hiberus, el desarrollo de la plataforma 'Madrid Digital Building Permits' (MADRIDdbp). El proyecto busca automatizar y agilizar la concesión de licencias urbanísticas mediante el cruce de modelos digitales de edificios con datos geográficos y normativos. La iniciativa permitirá acelerar la construcción de viviendas, emitir Informes de Viabilidad Urbanística inmediatos y reducir los costes y plazos burocráticos. El despliegue será gradual: iniciará a finales de 2026 y aplicará sus primeras reglas en mayo de 2027 en Los Berrocales, para luego extenderse a otros desarrollos de la capital.

El Ayuntamiento de Madrid quiere reducir burocracia y agilizar las licencias urbanísticas.

Para conseguirlo ha lanzado Madrid Digital Building Permits (MADRIDdbp), una plataforma cuyo objetivo es detectar incidencias con antelación y reducir tareas repetitivas, apoyando la revisión técnica sin sustituirla.

El proyecto, que es pionero en España, ha sido adjudicado a dos empresas y una de ellas es malagueña. Se trata de la firma Quantia, que va de la mano de la compañía Hiberus.

Entre los objetivos del proyecto figuran simplificar la aplicación de la normativa urbanística; alcanzar una mayor calidad y viabilidad de los proyectos técnicos; agilizar la concesión de licencias de obra; acelerar la construcción y entrega de viviendas, reduciendo su coste; y mejorar la eficiencia, la transparencia y la seguridad jurídica del proceso, en línea con la prioridad europea de simplificar y digitalizar los permisos de vivienda, recogida en la Estrategia Europea para la Construcción de Vivienda de la Comisión Europea (2025).

La plataforma cruza el modelo digital del edificio con información geográfica y urbanística de la parcela y su entorno. El sistema permitirá revisar determinados parámetros —como la posición del edificio, sus alturas, superficies o distancias a los límites de la parcela— y señalar posibles aspectos que requieran corrección o una valoración profesional.

“Este proyecto refleja nuestro compromiso con la innovación responsable, la calidad y la mejora continua. Queremos poner la tecnología y los datos al servicio de una gestión urbanística más eficiente y transparente, ayudando a anticipar incidencias y a facilitar el trabajo de los equipos técnicos, sin sustituir su criterio profesional”, señala Fernando Valero, director ejecutivo de Quantia.

Los promotores tendrán acceso a un portal para consultar requisitos, trabajar con los proyectos digitales y realizar comprobaciones previas. La herramienta realizará la comprobación automatizada de los requisitos urbanísticos esenciales, de manera que se obtenga un Informe de Viabilidad Urbanística (IVU) del proyecto, como paso previo para la concesión de la Licencia Básica de manera inmediata.

El despliegue se plantea por fases. La primera versión, prevista para finales de noviembre de 2026, se centrará en la calidad y adecuación de los modelos digitales.

Para mayo de 2027 está prevista una fase con alrededor de 50 reglas urbanísticas iniciales para Los Berrocales, uno de los grandes proyectos urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid, que contará con más de 22.000 viviendas.

El plan contempla ampliar posteriormente el trabajo a otros desarrollos de Madrid, para completar las 124.000 viviendas proyectadas, en un futuro próximo.