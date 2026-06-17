Málaga y Pekín estrechan lazos con un nuevo centro para la economía verde

Un momento de la inauguración en Pekín.

Las claves

Las claves Generado con IA El BIC Euronova de Málaga ha inaugurado un nuevo nodo del centro NGPC en Pekín para fomentar la economía verde. La iniciativa busca facilitar la entrada de empresas españolas en el mercado asiático y atraer inversión hacia Málaga y Andalucía. El proyecto promueve planes bilaterales de gobernanza climática y comercio ecológico entre España y China. La relación comercial bilateral entre ambos países superó los 500.000 millones de RMB en 2025, destacando su dinamismo y enfoque en desarrollo sostenible.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, BIC Euronova, ha inaugurado un nuevo nodo del centro NGPC en Pekín. El estreno se celebró durante el Salón de Cooperación de Alto Nivel España-China en Comercio Verde en la capital asiática.

La iniciativa busca potenciar proyectos sostenibles, facilitar la entrada de firmas españolas en el mercado asiático y atraer inversión hacia Málaga y Andalucía.

Además, busca implementar planes bilaterales de gobernanza climática y comercio ecológico. El evento contó con el respaldo de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín. Asimismo, asistieron los directores de BIC Euronova y diversas corporaciones como Applus, Gestamp, Seabery y Banco Santander.

Esta delegación, gestionada por BIC Euronova China, nace bajo el impulso de la asociación española NGSC. Dicha entidad ya posee un nodo homólogo en la sede malagueña desde 2025, sumando ahora el enclave pequinés.

Alfonso Noriega, Consejero Jefe de la Oficina Comercial, afirmó que los intercambios de alto nivel entre España y China continúan avanzando. Destacó además que el volumen comercial bilateral superó los 500.000 millones de RMB en 2025.

"Se ha convertido en la relación económica y comercial más dinámica y de mayor crecimiento del mundo, impulsando el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica, lo que genera un fuerte dinamismo", apuntó Noriega sobre la alianza.

Por su parte, Álvaro Simón de Blas, Director General de BIC Euronova, afirmó que este Centro es un proyecto de promoción del desarrollo verde y sostenible impulsado y gestionado por BIC EURONOVA China, servirá de puente entre China y España, impulsando la cooperación verde.