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LO ESENCIAL Las claves Álvaro Fontes y Pablo Bras lograron la victoria en la categoría GT4 Bronze con el Mercedes-AMG GT4 de Escudería Faraón. El triunfo se logró en la cuarta prueba del campeonato Iberian Supercars, celebrada en el Circuito de Jerez. Tras ser sextos en la primera manga, la estrategia con el coche de seguridad y el gran ritmo final permitieron la remontada en la segunda carrera. Fontes valoró el resultado de especial al ser su debut con este coche y correr arropado por amigos y familiares cerca de casa.

Álvaro Fontes completó su debut al volante del Mercedes-AMG GT4 de Escudería Faraón de manera sobresaliente.

Junto a su compañero Pablo Bras, el piloto malagueño se impuso en la categoría GT4 Bronze, poniendo el broche de oro a su participación en la cuarta prueba del Iberian Supercars, disputada en el Circuito de Jerez.

Un triunfo especialmente meritorio después de un inicio de fin de semana complicado, en el que el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo permitieron reconducir a buen puerto.

La primera manga, de cincuenta minutos de duración, tuvo un comienzo accidentado. Sin embargo, Bras consiguió esquivar una montonera en la salida y llegó a rodar entre los tres primeros antes de ceder el volante a Fontes. El malagueño tuvo que gestionar unos neumáticos ya muy castigados y, pese a ello, consiguió llevar el Mercedes-AMG GT4 hasta la sexta posición de su categoría.

El Mercedes AMG GT4 de Fontes y Bras. EE

En la segunda manga se invirtieron los papeles y fue Fontes quien tomó la salida. El piloto de Escudería Faraón fue de menos a más durante su relevo y entregó el coche a Bras instantes antes de la salida del coche de seguridad.

Esta circunstancia resultó determinante para las opciones del equipo, que, gracias también al excelente ritmo de Bras durante los compases finales, consiguió remontar posiciones y hacerse con la victoria de GT4 Bronze bajo la bandera a cuadros.

“Ha sido un fin de semana muy exigente desde el primer momento. Debutábamos con este coche en este trazado y en un campeonato con un nivel de competitividad tremendo”, comentaba Fontes.

El piloto malagueño añadía que “la primera carrera fue dura, sufriendo bastante con la degradación de los neumáticos. Sin embargo, en la segunda conseguí completar un buen primer relevo. Estamos enormemente felices por este resultado, que recompensa el trabajo de la Escudería Faraón. Lograrlo aquí, tan cerca de casa y arropados por tantos amigos y familiares que se han acercado a Jerez, lo hace todavía más especial”.