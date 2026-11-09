Aguilera, junto a su padre y el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. EE

El gran triunfo del malagueño Marco Aguilera en la copa Toyota GR Cup Spain: "He disfrutado como nunca"

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LO ESENCIAL Las claves El piloto malagueño Marco Aguilera, de 20 años, se ha proclamado campeón de la copa Toyota GR Cup Spain 2026. Aguilera ha dominado la temporada consiguiendo también los trofeos de 'pole positions', vueltas rápidas y podios, además de ayudar a Eficar Team a ganar por equipos. Culminó el campeonato con una espectacular remontada en el circuito del Jarama tras librarse de los 40 kilos de lastre de la primera carrera. Tras completar su mejor año como piloto, su próximo objetivo deportivo se encamina hacia la exigente categoría de GT.

Marco Aguilera, el joven piloto de 20 años de Benalmádena, se ha proclamado vencedor de la copa nacional Toyota GR Cup Spain 2026, en la que ha sido candidato a la victoria desde el principio de la temporada, colaborando, además, a que Eficar Team se haya proclamado campeón por equipos.

Dentro del campeonato hay tres trofeos por conseguir: el mayor número de primeras posiciones en parrilla, el de vueltas rápidas en carrera y el de podios. Ha ganado también los tres. En definitiva, un año en el que lo ha ganado todo en esta copa.

La última victoria ha sido en el circuito del Jarama, en Madrid, en la carrera del domingo, tras una espectacular remontada.

El piloto, junto a parte de su equipo. EE

En la carrera del sábado, acumuló 40 kilos de lastre debido a los resultados de carreras anteriores, que se imponen a los pilotos que consiguen ser primeros, segundos o terceros, y que permiten una mayor igualdad en el campeonato.

Con esos 40 kilos pudo ser quinto, liberándose de ese peso para la carrera del domingo. Sin embargo, una mala salida en esa carrera le situó noveno al paso por meta en la primera vuelta, aunque ese inconveniente fue resuelto magistralmente al conseguir remontar hasta la segunda posición al final de la carrera, logrando estar en el podio y la posibilidad de disfrutar del título conseguido desde allí.

El Toryota GR Cup con el que Aguilera ha ganado el campeonato 2026. EE

“Ha sido mi mejor temporada como piloto. Se acaba un año en el que he conseguido mis metas, disfrutando como nunca por mi pasión por la competición. Era nuestro objetivo desde principios de año, tanto para mí como para mi equipo”, ha indicado Aguilera.

El siguiente paso deportivo del piloto ya se está gestionando y podría pasar por competir en la categoría de GT, mucho más exigente desde el punto de vista deportivo y también económico.