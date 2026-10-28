El impresionante Polestar 5 llega a Grupo Vypsa en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El Polestar 5 llega a Málaga de la mano del Grupo Vypsa como un escaparate tecnológico de rendimiento y diseño de la marca sueca de coches eléctricos. El modelo cuenta con dos versiones de tracción total con hasta 884 CV de potencia y autonomía de hasta 678 kilómetros en ciclo WLTP. Es el primer Polestar con arquitectura eléctrica de 800 V, lo que le permite recargar del 10 al 80 % de su batería en tan solo 22 minutos. Los precios de este vehículo de lujo parten desde los 122.000 euros para la versión Launch Edition y alcanzan los 145.300 euros para la versión Performance.

Muy pocos modelos hoy en día tienen la capacidad de sorprender por sus características técnicas y estéticas. Todos acaban pareciéndose en su aspecto exterior y en la parte técnica, pero el Polestar 5 se aparta totalmente de estos principios para mostrar todo su poderío, con unas cualidades que lo hacen ser un vehículo muy particular.

Cierto es también que no será un coche que puedan disfrutar muchos clientes por su enfoque comercial, por su precio y por sus características técnicas, pero no hay duda de que es un escaparate tecnológico que representa todo lo que puede aspirar esta marca sueca, propiedad de Volvo, y que fabrica coches de alto rendimiento, totalmente eléctricos.

El nuevo Polestar 5 cuenta con dos versiones, las dos de tracción total. Una de ellas es la Launch Edition, que cuenta con un motor de 748 cv y alcanza los 678 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. La otra, Performance Launch Edition, es aún más potente, con 884 CV, aunque su autonomía baja a 558 kilómetros.

Es el primer Polestar con arquitectura eléctrica de 800 voltios, lo que le permite cargar a 350 kW y pasar del 10 al 80 % de batería en unos 22 minutos en un punto compatible. Se asienta sobre una plataforma nueva de aluminio desarrollada específicamente para este modelo.

Desde el punto de vista estético es apabullante, con unos acabados excepcionales y con el característico minimalismo sueco en su interior que, sin embargo, no resta calidez al habitáculo, donde los pasajeros son tratados con un mimo excepcional.

Los precios parten desde los 122.000 € de la versión Launch Edition a los 145.300 € de la versión Performance.

Adrien Palumbo es el Director Iberia de Polestar y, según nos comentó, “la reacción de sorpresa de los asistentes a los eventos que se realizan en todo el país para presentar el Polestar 5 nos indica que el coche gusta, y mucho”. Según Palumbo, el vehículo “es el resultado de combinar lo racional y lo emocional”. No es un coche con el que se pretenda vender miles de unidades, pero sí un ejercicio tecnológico que permitirá mostrar hasta dónde puede llegar Polestar.

Polestar 5, lo más tecnológico de la marca. EE

El Polestar Space Málaga, ubicado en la calle Horacio Quiroga y gestionado por Grupo Vypsa, ofrece una experiencia de compra personalizada, alejada del concepto tradicional de concesionario. Los visitantes pueden conocer los modelos con tranquilidad, explorar sus distintas configuraciones y solicitar pruebas de conducción, con el asesoramiento del equipo de Polestar durante todo el proceso. La atención individual y la posibilidad de descubrir el vehículo al volante son parte fundamental de la experiencia que la marca propone a sus clientes.

Al acto exclusivo de Grupo Vypsa asistieron empresarios malagueños, clientes y compradores interesados del modelo, los cuales recibieron el agradecimiento por su asistencia de Francisco López, gerente de la empresa en Málaga.