Las nuevas normas de tráfico que nos afectan a todos: patinetes, motos, ciclistas o peatones

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LO ESENCIAL Las claves El actualizado Reglamento General de Circulación busca proteger a los usuarios vulnerables imponiendo la edad mínima de 15 años y el uso obligatorio de casco para patinetes eléctricos. Los ciclistas deberán usar casco siempre y podrán ir por el centro del carril en ciudad, mientras que los coches deberán reducir la velocidad 20 km/h y dejar 1,5 metros al adelantarlos. En motos se exige el uso obligatorio de calzado cerrado en todo tipo de vías y guantes en carretera, permitiéndoles además circular por el arcén en atascos a un máximo de 30 km/h. Se eliminan las exenciones del uso del cinturón de seguridad para taxistas, repartidores y profesores de autoescuela, obligando a su uso generalizado.

La actualización que ha sufrido el 1 de octubre el nuevo Reglamento General de Circulación trae consigo muchas nuevas obligaciones que, como suele ser habitual, muchos usuarios no tendrán en cuenta, ya sea por desconocimiento o por desinterés. Lo cierto es que esas normas ya están activas y su incumplimiento puede dolernos en el bolsillo.

La reforma tiene como fin principal la protección de los “usuarios vulnerables de la vía”, como recoge literalmente el Real Decreto, por la gran transformación que ha experimentado la movilidad en estos últimos años. Se quiere pasar a que los protagonistas sean las personas y no las carreteras y los vehículos.

Con estos cambios, la normativa se adapta a la creciente presencia de usuarios vulnerables y busca facilitar la convivencia entre distintos modos de desplazamiento. Sin embargo, veremos que hay importantes áreas que no se tocan y que pasan de puntillas con esta actualización.

Patinetes eléctricos (VMP)

Los VMP sufren los mayores cambios EE

Nuevas normas:

La edad mínima para conducir un patinete se fija a partir de ahora en 15 años. Nadie con menos edad podrá subirse, en ninguna circunstancia, salvo en una propiedad privada.

-El casco de protección será obligatorio siempre y tiene que estar homologado y certificado con el fabricante. No tiene que ser un casco de moto, sino que será más parecido al que llevan los ciclistas. Sin embargo, dentro de un año deberán estar homologados con la norma Unece R22, lo que hará que muchos de los que actualmente se usan no sirvan.

-El chaleco reflectante será obligatorio solo de noche o en momentos de baja visibilidad. Para los que trabajen con un patinete, como los repartidores de comida, lo deberán usar siempre, ya sea de día o de noche.

-Las luces deberán estar encendidas siempre a partir del 1 de octubre de 2027.

En contra:

La mayoría de las lesiones graves de los conductores de VMP se originan en traumatismos faciales al caer desde el vehículo, muchos de ellos esquivando peatones, alcantarillas, baches o, simplemente, por distracción. Un casco abierto como el de las bicicletas es un elemento de protección ineficaz para cualquier vehículo de dos ruedas.

El nuevo Reglamento no ataca el principal problema de los patinetes: sus usuarios no están obligados a conocer las normas de circulación ya que no tienen que pasar ningún tipo de examen, a pesar de que comparten calzada con coches, autobuses y camiones. Estos vehículos no tienen ningún título de propiedad y, lo más grave, es que no están obligados a disponer de seguro ni llevar matrícula para poder identificarlos en caso de huida.

Ciclistas

Los ciclistas tendrán más protección. EE

Nuevas normas:

El casco será siempre obligatorio, sin excepciones como hasta ahora.

Cuando se adelante a un ciclista habrá que reducir en 20 km/h la velocidad de esa vía. Además, habrá que mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros, incluso cambiando totalmente al carril de la izquierda, cuando la vía tenga más de uno.

En ciudad el ciclista podrá circular por el centro del carril. Además, cuando circulemos detrás de un ciclista deberemos dejar una distancia mínima de 5 metros, el equivalente a la longitud de un coche grande.

En el nuevo Reglamento se sugiere que algunos ayuntamientos podrán autorizar que los ciclistas circulen en sentido contrario en calles de un solo carril de las zonas 30, previa señalización.

En contra:

Si al adelantar a un ciclista tenemos que bajar 20 km/h la velocidad de la vía habrá sitios donde no se pueda adelantar. Por ejemplo, en una travesía con límite de 50 deberemos bajar la velocidad a 30. Un grupo de ciclistas con bicicletas de carretera suele circular entre 25 y 30 km/h, por lo que el adelantamiento se alargaría innecesariamente y sería inseguro.

Que se permita que, a discreción, un ayuntamiento decida que los ciclistas puedan circular en sentido contrario al tráfico en algunas calles es algo incomprensible. Las bicicletas y los vehículos a motor no son compatibles en esos escenarios. Además, se creará un conflicto jurídico en caso de accidente. ¿Quién será responsable en caso de daños personales? ¿El vehículo a motor que circula correctamente, el ciclista, o el ayuntamiento que lo ha autorizado? Que el nuevo Decreto tenga como objetivo proteger a los vulnerables y permita esta situación, suena a chiste.

Motocicletas y Ciclomotores

Joven motociclista que acelera en una calle concurrida. Istock

Nuevas normas:

Los usuarios de moto deberán de llevar guantes de protección, pero solo en carretera y no en ciudad.

Será obligatorio el calzado cerrado siempre y en cualquier tipo de vía. Ya no será posible ir a la playa y volver en la moto en chanclas, zuecos o sandalias que dejen al descubierto cualquier parte del pie. No se podrá circular, ni siquiera en verano, con calzado que deje al descubierto alguna parte del pie.

En atascos, las motos podrán circular por el arcén derecho a una velocidad máxima de 30 km/h, algo que ya se hace habitualmente pero que ahora se regula.

Desde ahora los motoristas también tendrán que usar chaleco reflectante en una parada de emergencia, como ocurre con los coches y camiones.

En contra:

Como usuario diario de moto desde hace 45 años siempre me pongo guantes ya que su protección es fundamental en caso de caída, pero regular cómo tenemos que vestirnos al subir a una moto es excesivo. Es mejor sugerir y educar que sancionar.

La obligación del calzado cerrado a partir de ahora va en la misma línea: crear más normas y más posibilidades de sanción y recaudación por acciones que no afectan a terceros desde el punto de vista de la seguridad. Como resultado, ahora tendremos que llevar calzado cerrado siempre, pero, sin embargo, podremos llevar una camiseta de tirantes los hombres y una falda corta las mujeres al circular en una moto.

Circular por el arcén en caso de atasco es un arma de doble filo. Los más precavidos harán caso a la limitación de 30 km/h y los más osados usarán ese espacio para circular a velocidades peligrosamente altas. ¿Cómo se controlará esa velocidad máxima?

Peatones

Nuevas normas:

Los pasos de peatones en los que haya un semáforo intermitente y al mismo tiempo esté en verde el símbolo de los peatones tendrán que cambiar, porque no se permitirá el amarillo intermitente y el semáforo deberá estar en rojo para que pasen los peatones.

En la calle de plataforma única, aquellas en la que no hay acera o están a la misma altura de la calzada, los peatones tendrán absoluta prioridad, por lo que los conductores no podrán exigir que se aparten.

En contra:

Las ciudades tienen cientos de esos semáforos, sobre todo los que están al doblar una esquina de 90 grados, para permitir cierta fluidez del tráfico y no tener que detenerse, salvo cuando un peatón está cruzando. Esto originará enormes atascos cuando se sale de una esquina, porque el semáforo de la avenida principal deberá estar en rojo y solo uno o dos coches podrán incorporarse.

Circulación con nieve

Con nieve, los vehículos circularan por el carril derecho sin adelantar. EE

Nuevas normas:

Con nieve en la carretera no estará permitido adelantar, ni siquiera en autovías o autopistas, que tienen más de un carril por sentido. Todos los vehículos deberán circular en fila por el carril derecho sin adelantar, dejando libre el izquierdo para ambulancias y máquinas quitanieves.

Carril de emergencia

Nuevas normas:

En caso de atasco o inmovilización de la circulación por accidente, los vehículos del carril más a la derecha deberán orillarse a la derecha y los de la izquierda deberán orillarse a la izquierda, con el fin de dejar un paso central para los vehículos de los cuerpos policiales, bomberos y ambulancias. Si hay más de dos carriles siempre se hará entre los situados más a la derecha.

Los vehículos que rebasen a otros inmovilizados por accidente o avería, deberán dejar al menos 1,5 metros de separación lateral y, además, deberán reducir la velocidad en 20 km/h con respecto a la de la vía.

Cinturones de seguridad

El uso del cinturón ya no tendrá excepciones. EE

Nuevas normas:

Hasta ahora, los profesores de autoescuela, las taxistas y los repartidores estaban exentos de usar el cinturón de seguridad. Desde el 1 de octubre tienen que llevarlo siempre puesto, como el resto de los conductores.

Aunque algunas de las nuevas normas son necesarias por el cambio profundo que afecta a la movilidad en general, se sigue optando por el camino de la represión y sanción antes que por el entrenamiento y la educación.

Como resumen, sería mucho más efectivo aplicar las normas que ya existen y que cubren casi todos los aspectos de la seguridad vial que crear muchas nuevas y saturar a los usuarios de la vía con más restricciones y sanciones.

De hecho, la prueba es el reciente estudio que ha realizado la Fundación Línea Directa en el que se constata lo que ya intuíamos: el 91,8 % de los conductores actuales no aprobaría el examen de conducir porque no conoce las nuevas normas que se van incorporando.