El 75 % de los conductores insulta habitualmente a otros automovilistas

Las claves

Las claves Generado con IA El 75% de los conductores admite insultar habitualmente a otros automovilistas, según un estudio de la Fundación Línea Directa. El 23% reconoce adelantar de forma agresiva para intimidar, y el 33% no respeta los límites de velocidad. El 77% de los encuestados carece de conciencia medioambiental al conducir, y solo el 6% se considera completamente sostenible. El 14% admite conducir tras consumir alcohol, y el 34% de los fallecidos en accidentes de tráfico dieron positivo en alcohol o drogas.

Quizá lo hayan podido comprobar personalmente: viajan a la derecha de un conocido que en su vida habitual es una persona respetuosa y serena cuando, de repente, empieza a lanzar improperios a la mínima que otro conductor le moleste en la conducción.

No es algo infrecuente, porque tres de cada cuatro conductores lo ha confesado en el interesante estudio que la Fundación Línea Directa ha realizado sobre nuestro comportamiento cuando conducimos.

La muestra se ha realizado con 1700 conductores con el fin de conocer sus hábitos al volante. Además de los insultos, el 23 % admite adelantar alguna vez de manera agresiva con el fin de intimidar, otro 33 % dice no respetar habitualmente los límites de velocidad, el 77 % carece de conciencia medioambiental y solo el 6 % dice considerarse completamente sostenible en su forma de conducir.

Según Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, “ser un conductor sostenible es entender que nuestras decisiones al volante afectan a la convivencia con los demás, a la seguridad y al planeta. Por eso defendemos una conducción respetuosa, más calmada y consciente, en la que se respeten las normas, al resto de los usuarios y al medioambiente, para lograr el objetivo de todos, que es llegar a las cero víctimas en accidentes de tráfico”.

Este estudio tiene aún más datos sorprendentes: el 11 % dice adelantar “como sea”cuando lo necesita, el 29 % toca el claxon a la mínima como forma de queja y, el dato que nos deja patidifusos es que el 13 % confiesa haber retado a bajar del coche a otro conductor, imaginamos que para solucionar con las manos cualquier disputa de tráfico.

Si nos atenemos al alcohol o las drogas, el 14 % confiesa que bebe antes de conducir, no siendo extraño entonces la estadística de España donde el 34% de los fallecidos en accidente de tráfico dieron positivo en alcohol, cifra que sube al 50 % del total si incluimos cualquier tipo de drogas o psicofármacos.

No es raro, por lo tanto, que los delitos contra la seguridad vial ya sean los más comunes en España por volumen, siendo el 22,6 % de todos los delitos cometidos en el último año.

Siguiendo con los datos, el 77 % afirma sin rubor que no tiene conciencia medioambiental alguna, independientemente de la tecnología que use su vehículo y otro 67 % no tiene en cuenta los criterios ambientales a la hora de conducir, pese a que está más que demostrado que una conducción eficiente ahorra como mínimo un 15 % de nuestro gasto en combustible, logrando, además, una conducción mucho más suave y agradable al evitar acelerones y frenazos bruscos.

Atendiendo al resto de las normas, al medioambiente y a los demás conductores, la Fundación Línea Directa incluye en el estudio el dato de conductores sostenibles por comunidad autónoma. Aparece en primer lugar por sostenibles los conductores de Asturias, con el 10,5 %. Por el contrario, son los conductores de Islas Baleares, con el 1,1%, los que menos se preocupan por este tema. En Andalucía estamos algo por debajo de la media nacional, con un 5,7 %.