Eloy Moreno, director de Antonio Eloy: "Una peluquería es un negociazo, pero hay que saber gestionar las cuentas"

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LO ESENCIAL Las claves La academia malagueña Antonio Eloy Escuela Profesional celebrará su 60 aniversario en 2027, habiendo formado a más de 30.000 alumnos en peluquería, barbería, estética y maquillaje. Su CEO, Eloy Moreno, subraya que una peluquería bien gestionada es un excelente negocio, aunque advierte que la falta de conocimientos en gestión y números sigue siendo una asignatura pendiente en el sector. El centro ofrece formación orientada a la inserción laboral rápida y colabora en eventos destacados como la Pasarela Larios y el Festival de Cine de Málaga. Moreno señala que el auge turístico de Málaga impulsa la demanda de servicios de estética, aunque el encarecimiento del alquiler dificulta a los alumnos la apertura de nuevos locales.

Antonio Moreno y Remedios Madueño crearon en 1967 una academia de peluquería en Málaga. Hoy en día, Antonio Eloy Escuela Profesional es uno de los grandes referentes del sector en España tras pasar por sus aulas unos 30.000 alumnos.

Sus cuatro hijos trabajan en la empresa, siendo Eloy Moreno el CEO. En EL ESPAÑOL de Málaga hemos visitado esta semana sus instalaciones, situadas en la Avenida José Ortega y Gasset, 9, y no solo hemos conocido a los cuatro hermanos sino que hemos podido comprobar en persona el buen ambiente reinante entre el alumnado, los profesores y la dirección.

En 2027 celebrarán su 60 aniversario y quieren hacer cosas especiales. "Entre otras actividades, vamos a poner una lona grande fuera", explica Moreno, que este domingo es el protagonista de nuestra sección A título personal.

-La academia nació en 1967 de la mano de sus padres, Antonio y Remedios. ¿Qué recuerdos tiene de esos primeros momentos cuando era un niño?

-Nací en 1966, por lo que apenas tenía un año. Mis recuerdos son que la academia y mi casa siempre han ido muy unidas porque nosotros vivíamos encima de la academia. Llegaba del colegio, aparecía en la academia, salía a jugar a la calle y terminaba en la academia.

Yo viví encima de la academia hasta los 10 años. Después ya nos fuimos al Atabal, pero siempre ha estado presente porque ha sido la vida de mis padres, donde han trabajado y donde nos hemos criado nosotros. El sistema de crianza de ahora es muy diferente al de antes. Antes existía la calle y ahora nada más existen las máquinas y el cuarto.

-¿Cuándo decidió seguir los pasos de sus padres y trabajar en la academia?

-No hubo un relevo como tal. Meterme no fue una cosa ni pensada ni premeditada; fue simplemente el contacto directo. Yo estaba estudiando y, al mismo tiempo, trabajando. Siempre he estado involucrado de una manera o de otra, bien en temas administrativos, bien en organización de clases.

Recuerdo que llegó un momento donde estudié COU en el Emilio Prados por la noche, pero seguía por la mañana aquí. Después me metí en Derecho, que no lo terminé.

Siempre he estado combinando estudios y trabajo, echando una mano aquí en el negocio familiar, pero no hubo un relevo en el que dijéramos “a partir de este momento mandas tú”.

Sí es cierto que en el momento en que dejé Derecho en cuarto, ya me metí de lleno en la academia y empecé a marcar directrices muy claras: cuál era el objetivo, hacia dónde íbamos y qué queríamos conseguir.

Mientras tanto, llegaron también mis hermanos y empezamos a meter sangre nueva, y eso nos ayudó a crecer y a crear lo que tenemos.

Eloy Moreno observa a un alumno de barbería. Angel Recio

-Son una empresa familiar, los cuatro hermanos trabajan aquí y todos se llevan bien. Eso tiene su mérito.

-Sí. Carlos lleva la parte financiera porque es economista; Gema lleva la parte responsable de masculino; Belén es la responsable de femenino y toda la gestión de las prácticas; y yo me encargo de la gestión general de todos los cursos porque esto es peluquería, estética, uñas, barbería, maquillaje e incluso tenemos una rama que es naturopatía: temas de masaje, quiromasaje y osteopatía.

-En 2027 cumplen 60 años. ¿Cuántos alumnos han pasado por la academia y cuántos tienen ahora al año?

-Aproximadamente unos 30.000 alumnos. Desde que empezamos a formar además en la rama de barbería hubo mucho crecimiento. La barbería explotó en el 2012 y habrán pasado unos 2.500 alumnos solo en esto. Ahora mismo tenemos a 350 alumnos.

-¿Cuántos empleados tienen?

-Entre empleados trabajadores y gente que colabora con nosotros de forma autónoma estamos sobre 30.

-En estos 60 años ha cambiado el sector, desde la peluquería tradicional hasta la barbería, el maquillaje de plató o la estética avanzada. ¿Cómo se han ido reinventando?

-Como empresa privada nos levantamos todos los días con el dedo en la frente pensando en cómo tenemos que adaptarnos a las exigencias del mercado para seguir comiendo. Mirando las necesidades del mercado, hacia dónde va y teniendo en cuenta que si sale cualquier tecnología o cualquier técnica hay que adaptarla al aula.

Nosotros tenemos que sacar alumnos que estén preparados para la vida laboral. Si ahora la tendencia es el balayage, el alumno tiene que salir muy preparado en balayage, hablando de peluquería. Nos vamos adaptando a lo que exige el sector.

También, por tener que insertar a nuestros alumnos en la vida laboral, nos fijamos en qué necesitan las peluquerías.

Renovación continua "Como empresa privada nos levantamos todos los días con el dedo en la frente pensando en cómo tenemos que adaptarnos a las exigencias del mercado para seguir comiendo"

Ha habido un cambio muy grande en las necesidades de la peluquería y de la estética cuando se demanda a alguien.

Nos hemos preguntado qué es primordial: ¿la técnica o las habilidades personales? El tema de la actitud es lo que manda hoy en día. Hoy mandan las ganas, la motivación personal, el querer hacer las cosas, tener ilusión y ganas. Hoy manda todo eso más que la parte técnica.

Evidentemente nos hemos adaptado tecnológicamente y a nivel de conocimientos técnicos, pero sobre todo queremos incluir mucho la parte de valores y de principios. Las palabras mágicas, no solo en peluquería sino en cualquier ámbito, son actitud y puntualidad. Ganas de superarse y ganas de dejarse aconsejar. Hoy ya es hasta difícil aconsejar a la gente y que se deje aconsejar.

-Una cosa es la técnica, pero luego hay muchos negocios que son autónomos y también tienen que saber cómo gestionar una empresa. ¿Le ayudan también con eso?

-Sí. La peluquería, la estética y la imagen personal, sobre todo las empresas del sector, siempre han tenido una asignatura pendiente: los números. Saber calcular cuánto cuesta un servicio, saber calcular cuánto cuesta un empleado. Si no sabes lo que te cuestan los empleados, nunca podrás ponerles objetivos ni comisionarlos.

Lo primero que intentamos es hacerle ver eso al alumno. Yo doy personalmente clases de gestión empresarial, de números y de costes laborales. Porque aquí todo el mundo te dice: “Yo quiero ganar 3.000 euros”. Muy bien, ¿cómo lo vas a producir? Porque si tú me produces a mí diez, vas a ganar cuatro; pero si me produces tres, ¿cómo vas a ganar tres?

También les hablamos de todo lo que conlleva: gastos generales, impuestos, cosas que muchas veces cuando hablamos de tener un negocio a la gente se le olvidan. Cada tres meses están los trimestrales, hay que hacer declaración de IVA... Les hablamos de todo este tema, pero es cierto que hasta que el alumno no está con su propia peluquería no le da importancia.

Eloy Moreno en Antonio Eloy Escuela Profesional. Angel Recio

Cuando el alumno está en la academia tiene la idea de “voy a trabajar”, que significa cumplir 40 horas y cobrar a final de mes. Pero cuando pones tu propio negocio ya no son 40 horas. Intentamos por todos los medios que el alumno se lleve una idea, pero es la experiencia de tener su propio negocio cuando abren los ojos.

Hace poco estuve viendo un curso de gestión de una marca comercial al que me invitó un amigo y había peluquerías con 12 empleados y 20 años de experiencia que no sabían calcular el coste de un servicio. Para más inri, no sabían quitarle el IVA a 10 euros.

Este es un negocio agradecido —la peluquería, la estética, la barbería—, porque con poca inversión y haciendo pocos números te funciona. Lo que pasa es que también es cierto que tres de cada diez peluquerías son autosubsistencia, autoempleo; no ganan dinero.

Hay muchos negocios en España que dicen que les va muy bien, pero no ganan dinero, están moviendo dinero para vivir: subsistencia y autoempleo diario y mensual.

Una peluquería o una barbería como negocio, bien gestionado, es un negociazo, lo que pasa es que hay que hacer números. Nosotros tratamos de meterles la parte de gestión, números, costes laborales, Seguridad Social y todo lo que implica, aunque sigue siendo una asignatura pendiente.

-¿Qué perfil tienen de alumnado?

-Mayoritariamente es joven, entre 16 y 26 o 27 años. Hay gente a la que el sistema educativo no ha sabido encauzar y ahí el problema no lo tiene el alumno. Vengo de dar una charla con 30 niñas y les preguntaba: “¿Qué pensáis de la peluquería? ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué piensan los demás de que estudiéis peluquería?”. Y te dicen: “A mí mis amigas me han dicho que no valgo para otra cosa”. Los padres también lo tienen en mente. Aquí me llegó una señora y me dijo: “Mi hijo quiere estudiar barbería, pero el padre dice que eso es degradarse”. No lo ven como un negocio.

Tenemos alumnos de todo tipo: personas que tienen otras motivaciones laborales, que están trabajando limpiando casas o en trabajos que no les satisfacen personalmente y quieren evolucionar hacia un trabajo que les guste más; gente que quiere cambiar de profesión; y gente que ve que la peluquería, la estética y la barbería son un negocio y quieren subirse a ese carro.

La estética, desde la pandemia, ha subido muchísimo. El cuidado personal. Cuando nos encerraron, que eso no lo habíamos visto nunca en nuestra vida, la gente se dedicó a cuidar su cuerpo y su cara.

-Afortunadamente ya ha mejorado la imagen de la formación profesional.

-Sí, se está mejorando, estamos todavía en ello. Lo nuestro es formación profesional no reglada. Nosotros no somos ciclo formativo de grado medio ni enseñanza pública; somos una enseñanza privada pero con validez laboral para ponerse a trabajar.

Actualmente en España, para poner tu peluquería o tu gabinete de estética no te exigen nada. Cuando pones un bar te piden manipulador de alimentos, pero aquí hoy por hoy no piden nada, aunque la estética va más camino a la regularización. Por ejemplo, para micropigmentación o tatuajes ya hay que tener Bachillerato. El Bachillerato es una enseñanza ya más exigente, por eso nosotros no damos ni tatuajes ni micropigmentación, porque encontrar un alumno con Bachillerato que se quiera dedicar a estas profesiones es más complicado.

Eloy Moreno junto a una alumna de peluquería. Angel Recio

-¿Hay mucha salida laboral en Málaga?

-Sí, hay mucha demanda de empleo. Yo ahora mismo acabo de terminar un curso el 30 de septiembre de 2026 y están trabajando todos. En barbería un porcentaje muy alto está trabajando; los niveles de inserción son bastante altos.

-Además se está viendo un repunte de peluquerías y barberías en toda Málaga.

-Sí, barberías sobre todo. Y unido a esto, Málaga se ha convertido en una zona turística, con lo cual hay mayor demanda de servicios de peluquería y de maquillaje; hay muchos eventos que requieren también el trabajo de la maquilladora, y todo eso ayuda a que sean profesiones bastante demandadas.

-Vuestros alumnos participan en eventos como el Festival de Málaga o la Pasarela Larios. ¿Cómo les afecta esa presión del directo?

-Normalmente colaboramos en casi todos los eventos: con el Ayuntamiento de Málaga en la Pasarela del Mayor en la plaza de la Constitución, con el Área de Juventud en Málaga Crea, en desfiles como la Pasarela Larios, Marbella Fashion Week, Alhaurín Flamenca, Coín Flamenca y, lo más destacado, el Festival de Cine.

Normalmente para el Festival de Cine ya llamamos a alumnos que tengan su propio negocio, alumnos que ya han tenido un desarrollo profesional, sobre todo en la parte de atención al cliente, y también solemos llevar a alguna alumna aventajada.

¿Qué permite esto? Primero, permite al alumno o antiguo alumno entrar en un entorno más directo y saber adaptarse al medio de forma inmediata, porque son servicios muy rápidos, de media hora, donde hay que hacer peluquería y maquillaje.

Eso les da rapidez, agilidad y una capacidad de relación con las personas muy amplia, porque trabajan bajo presión. La presión muchas veces es beneficiosa y ayuda mucho a saber salir de un atolladero, cuando una persona te pide una cosa pero te está diciendo otra, y hay que encauzar rápidamente la práctica.

-¿Cuál es el siguiente reto que se marcan en la empresa?

-Ya conseguimos el sueño de tener unas instalaciones grandes y amplias, y ser conocidos en España porque somos referencia nacional. Eso no nos da dinero ni tiempo, pero nos da imagen y prestigio.

El siguiente reto es trabajar mucho por la inserción laboral, seguir adaptándonos a las necesidades del mercado, ofreciendo al alumno ya no solo ese enfoque de técnica, sino también ese enfoque de gestión empresarial.

En cuanto a ampliación, ahora mismo tenemos unas instalaciones que nos permiten atender la demanda actual.

Por otro lado, somos cuatro hermanos rondando los 60 años todos, con lo cual hay que ir pensando en el relevo generacional, si llega a producirse.

Eloy Moreno posa para EL ESPAÑOL de Málaga. Angel Recio

-¿En qué momento ve a Málaga?

-La ciudad, con sus ventajas y sus inconvenientes, ahora mismo está viviendo un momento dulce, un momento bonito. No dejemos de pensar que el turismo está haciendo mucho por Málaga, en lo positivo y en lo negativo.

En lo enfocado a nuestra parte, la reducción de locales comerciales porque se están convirtiendo en pisos turísticos o pisos para alquilar está reduciendo la oferta de emprendimiento para nuestros alumnos, que muchas veces nos dicen que han visto locales pero que están muy caros.

Por otra parte, hay que pensar que si Málaga crece, el español también crece; si Málaga crece, Antonio-Eloy también crece. En principio hay un beneficio y estamos viviendo una época muy bonita.

Como contraposición tenemos el problema de la vivienda y de los alquileres, aunque no es solo un problema de Málaga, es un problema general. A nosotros también nos afecta que suban los alquileres porque tenemos alumnos de fuera.

Yo soy del pensamiento de que la bonanza económica o el crecimiento, siempre que sea controlado, beneficia a todo el mundo.

Muchas veces se lo digo a los alumnos cuando me dicen: “Voy a montar una barbería en mi pueblo y verás el otro barbero”. Les digo: “No seas tonto, piensa que le vaya bien, porque si a él le va bien, los clientes que le sobren van a ir a ti”.

Yo en mi urbanización siempre digo que quiero que le vaya bien a todo el mundo, porque cuando a la gente le va bien y está feliz, hasta el vecino que no conoces te invita a una cerveza y a una barbacoa. Prefiero que haya crecimiento y que le vaya bien a todo el mundo.