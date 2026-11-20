Primer Foro y Premios Málaga se Mueve: la gran radiografía de la economía malagueña, en directo

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LO ESENCIAL Las claves EL ESPAÑOL de Málaga celebra la primera edición del Foro y Premios Málaga se Mueve en el centro cultural La Malagueta. El encuentro aborda en cinco mesas redondas la situación actual de sectores clave como agricultura, innovación, turismo, vivienda e infraestructuras. A partir de las 13:30 se entregan los galardones a DHV Technology, Ánima Stillking, Natalia Mena, Equipo SIDI y el cantante Sarria. El evento cuenta con asistencia presencial gratuita previa inscripción y se retransmite en directo por la web del medio y YouTube.

Ha llegado el día. Este 20 de noviembre es historia de EL ESPAÑOL de Málaga al celebrar la primera edición del Foro y Premios Málaga se Mueve.

Desde las 10:30 hasta las 14:00 pasarán por el centro cultural La Malagueta grandes expertos para desgranar la situación actual de la economía malagueña y las previsiones a corto y medio plazo.

Arrancamos a las 10:30 con la mesa redonda de Agricultura y Ganadería, con la participación de Antonio Luque, presidente de Dcoop, y Baldomero Bellido, presidente de Asaja en Málaga.

A las 11:00 el tema estrella será la Innovación con ponentes de primer nivel como Ezequiel Navarro, presidente de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV) y CEO de Premium PSU; Antonio Carvajal, mánager de Unidad de Innovation Lab OPPLUS; y Jesús Amores, director del Vodafone Innovation Hub de Málaga.

Tras una pausa, a las 12:00 llega el turno del segmento clave para la economía malagueña: el Turismo. Manuel Lara, secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía; Francisco Moro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) en Málaga y Rincón de la Victoria; Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches; y Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol darán las claves del sector.

A las 12:30 hablaremos de otro tema fundamental para los malagueños como la Vivienda. Los ponentes son Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores; Francisco Gómez, presidente de Alfil Patrimonial; y Susana García Bujalance, arquitecta y directora de Laboratorio de Urbanismo.

La quinta mesa redonda del Foro será sobre Infraestructuras y tendremos como expertos a Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga; Mario Muñoz-Atanet, consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía; y Joaquín Villanova, alcalde de Alhaurín de la Torre.

Los Premios Málaga se Mueve

Uno de los grandes momentos de la jornada tendrá lugar a partir de las 13:30 con la entrega de los Premios Málaga se Mueve.

Es la primera ocasión en que este diario concede unos galardones y nos hace una gran ilusión poder entregarlos.

Hemos seleccionado a DHV Technology, Ánima Stillking, Natalia Mena, Equipo SIDI y al cantante Sarria. Puede saber qué hacen cada uno en esta información.

La asistencia presencial es completamente gratuita y libre, previa inscripción en este enlace. También retransmitiremos en directo todo el evento a través de la web de EL ESPAÑOL de Málaga y nuestra cuenta de Youtube.