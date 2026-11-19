Crecer duele: empresarios y directivos de Málaga analizan los retos de gestión al escalar sus compañías

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LO ESENCIAL Las claves La consultora Strategyco inaugura en Málaga su ciclo de encuentros analizando los retos a los que se enfrentan las empresas al aumentar su tamaño. El 97,5% de las firmas andaluzas cuenta con menos de 20 trabajadores, evidenciando la necesidad de apoyo para la consolidación empresarial. Desde Strategyco advierten que escalar implica hacer frente a cinco facturas clave: la comercial, económica, organizativa, humana y personal. Expertos y directivos coinciden en que el crecimiento exige un cambio de mentalidad en los empresarios para aprender a delegar y reestructurar equipos.

Las empresas en expansión requieren una profunda reestructuración para afrontar su aumento de tamaño. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el 97,5 % de las firmas andaluzas cuenta con menos de 20 trabajadores.

Ante esta realidad, la consultora andaluza Strategyco ha inaugurado este jueves en Málaga su ciclo Desayuno Strategyco, Decisiones que importan. La primera sesión se ha titulado #01 Crecer duele. Lo que nadie te cuenta cuando tu empresa empieza a hacerse grande.

Luis Parra, CEO de la consultora, ha destacado que “el tejido empresarial de nuestra región necesita asesoramiento para crecer y consolidarse. Este crecimiento es difícil realizarlo de forma aislada, ya que conlleva un importante cambio de mentalidad en la dirección de la empresa".

El socio Antonio Guerrero advirtió que “lo primero que se rompe son las personas y los mandos intermedios. Más clientes y más facturación llegan antes de que la organización tenga los equipos, los sistemas y la cultura para sostenerlos”.

En este sentido, Guerrero desgranó "las 5 facturas" de escalar: la factura comercial, la económica, la organizativa, la humana y la personal.

Sobre esta última, señaló que “el primero que tienen que cambiar es el propio empresario, que debe aprender a delegar y a asumir nuevas perspectivas a las que no está acostumbrado”.

El encuentro incluyó una mesa redonda con Curro Rodríguez, Global CEO de Ly Company Group & Ly Holding Capital, Rocío López, gerente de Picking Málaga, y Andrés Martínez, CEO de iUrban.