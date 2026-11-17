José Sevilla e Isidro Rubiales este martes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Unicaja

Unicaja reelige a Isidro Rubiales como CEO y Nuria Aliño e Inés Guzmán repiten como consejeras

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LO ESENCIAL Las claves La junta extraordinaria de accionistas de Unicaja aprueba la reelección de Isidro Rubiales como CEO, así como de Nuria Aliño e Inés Guzmán como consejeras independientes por tres años. El presidente José Sevilla destaca la evolución favorable en resultados, rentabilidad y solvencia del banco, respaldado por la obtención de 543 millones de euros de beneficio hasta septiembre. Representantes sindicales critican la excesiva presión comercial, el deterioro del clima laboral y la sobrecarga de trabajo de la plantilla durante el desarrollo de la junta. Isidro Rubiales reafirma su compromiso de dialogar y mejorar las condiciones de los empleados con el objetivo de consolidar un banco rentable, solvente y cercano al territorio.

Unicaja ha reelegido este martes a tres miembros del Consejo de Administración cuyo mandato había vencido.

Son Isidro Rubiales, CEO del banco, que repite como consejero ejecutivo y CEO; y Nuria Aliño e Inés Guzmán como consejeras independientes. La reelección es por tres años.

Para ello se ha realizado una junta general extraordinaria de accionistas que ha contado con la asistencia de 543 accionistas que representaban el 87,18% del capital social.

José Sevilla, presidente de Unicaja, ha asegurado que "en el caso de nuestro Consejero Delegado, Isidro Rubiales Gil, se ha valorado favorablemente tanto su dilatada experiencia y profundo conocimiento de Unicaja como su desempeño durante su mandato".

En este sentido, ha añadido que "tanto la Comisión de Nombramientos como el Consejo de Administración han tenido en cuenta la evolución favorable de los resultados, la rentabilidad y la eficiencia, compatible con una gestión prudente de los riesgos y con el mantenimiento de elevados niveles de solvencia y liquidez, así como los avances alcanzados en la ejecución del Plan Estratégico".

Representantes sindicales de Cesica, Suma+T o CCOO han denunciado una excesiva "presión comercial que supone la erosión sistemática de la salud del personal".

Un momento de la junta de accionistas. Unicaja

También han reclamado una mejora de las condiciones de los préstamos a los trabajadores o que se trasladen los buenos resultados económicos de la entidad a la plantilla. Unicaja ganó 543 millones de euros en los nueve primeros meses del año.

El portavoz del sindicato Cesica ha asegurado que "las relaciones laborales y el diálogo han empeorado" por una "sobrecarga de trabajo y deterioro del clima laboral".

Ante esas críticas, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha señalado que la entidad tiene "el compromiso inequívoco de mejorar las condiciones de la plantilla".

"Las vías de diálogo están en lo alto de la mesa. La expectativa es llegar a un acuerdo, seguir avanzando y negociando", ha recalcado.

Tras su reelección, Rubiales ha dicho unas breves palabras en las que ha indicado que "afronta un nuevo mandato con ilusión" y que su objetivo es "consolidar a Unicaja como un banco rentable, solvente y cercano al territorio".