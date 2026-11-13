Fotografía de familia de los ganadores y las autoridades. CEM

Fundación Vithas, Owo, Isoluz y Navarro Hermanos ganan los premios Hacemos Málaga de los empresarios

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LO ESENCIAL Las claves Fundación Vithas, OWO, Isoluz Audiovisuales y Navarro Hermanos han sido galardonadas en los Premios Hacemos Málaga, organizados por la CEM y la Diputación. Los reconocimientos se entregaron en las categorías de Acción Social (Fundación Vithas), Generando Futuro (OWO), Empresa del Año (Isoluz) y Trayectoria Empresarial (Navarro Hermanos). Durante la gala, el presidente de la patronal, Javier González de Lara, destacó que Málaga lidera Andalucía en número de empresas y autónomos en un contexto de incertidumbre. Representantes institucionales como Francisco Salado, Carolina España y Francisco de la Torre defendieron la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo de la provincia.

La Fundación Vithas, la empresa tecnológica OWO, la firma Isoluz Audiovisuales y la emblemática Navarro Hermanos han sido las vencedoras este viernes de los Premios Hacemos Málaga, organizados por la Confederación de Empresarios de Málaga y la Diputación.

José María Baena, patrono de la Fundación Vithas y director territorial de Vithas en Andalucía, ha agradecido la entrega de este galardón en la categoría de Acción Social.

Ha destacado que, a través de esta entidad, llevan tratamientos médicos a países que no disponen de ellos y que también hacen labores de prevención e investigación.

"Uno de cada cuatro ensayos clínicos de nuestra fundación se hacen en nuestros hospitales de Málaga", ha precisado.

José María Baena, patrono de Fundación Vithas y director territorial de Vithas Andalucía, recogiendo el premio. CEM

Posteriormente ha recibido el premio José Fuertes, fundador de la empresa malagueña especializada en tecnología háptica OWO, en la categoría Generando Futuro.

"Es un día mágico para nosotros. Emprender es una profesión de riesgo, hay mucha soledad cuando emprendes y lo mejor es rodearte siempre de gente mejor que tú", ha señalado Fuertes.

Este empresario ha puesto en valor que, desde Málaga, han creado una tecnología "desde cero y la vendemos en todo el mundo".

La entrega de los dos premios a Empresa del Año y a Trayectoria Empresarial fueron los momentos más emotivos del evento, celebrado en el auditorio de la Diputación de Málaga.

José Fuertes, fundador de OWO, con Natalia Sánchez. CEM

El primero fue para la firma malagueña Isoluz Audiovisuales, que este año celebra su 40 aniversario.

Está especializada en la producción de eventos y soluciones audiovisuales y ha trabajado, entre otros, con el Festival de Cine de Málaga, la San Diego Comic-Con Málaga o la Noche en Blanco.

Su fundador, Andrés Pacheco, no pudo contener la emoción al dirigirle unas palabras al público, especialmente cuando recordó a su madre.

"No hay nada más bonito que estemos todas las empresas unidas para crecer juntos. Estos premios son una inyección de energía para nosotros", afirmó.

Andrés Pacheco y su hermano, al recoger el premio a Isoluz de manos de González de Lara. CEM

El segundo, a la Trayectoria Empresarial, fue para Navarro Hermanos, fundada en Málaga en 1963 por los hermanos Baltasar y Antonio Navarro.

Navarro Hermanos es una referencia en el mundo de la motocicleta en Málaga. Tienen 30 centros, entre tiendas y talleres, más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones y un equipo de más de 230 profesionales.

Baltasar y Antonio Navarro junto a Francisco Salado. CEM

Los discursos oficiales

Es uno de los principales actos del mundo empresarial en Málaga del año y acuden numerosos representantes de la vida económica, política y social de la provincia.

Javier González de Lara, presidente de la patronal malagueña y andaluza, recalcó que "Málaga tiene 61.000 empresas y 147.000 autónomos, siendo líderes en Andalucía" y ha hecho hincapié en que "somos una sociedad emprendedora".

"Vivimos una etapa de incertidumbre, tensiones y polarización y las empresas representamos certeza y futuro", ha añadido González de Lara.

Javier González de Lara durante su intervención. CEM

El presidente de la CEM y la CEA ha subrayado que "creer en la empresa no es un acto de fe, sino que se vive y se comparte. No se entiende la empresa sin compromiso y confianza".

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, afirmó que "Málaga es la envidia del resto del mundo", alentó a fomentar la cultura empresarial "porque genera riqueza y empleo" y defendió la colaboración público-privada.

"Cuando las administraciones estamos unidas todo fluye y se solucionan los problemas", ha indicado.

Francisco Salado en su discurso. CEM

En la misma línea estaban la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

España también ha destacado las bondades de la colaboración público-privada y confía en una "administración que esté a la altura y no estorbe".

La consejera recordó el nuevo presupuesto andaluz, cifrado en 54.000 millones de euros, y ha criticado la falta de conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid tras el accidente de Urda.

"Sabemos crecer y competir, pero hay que hacerlo con las conexiones en buen estado", ha lamentado.

De la Torre, por su parte, ha deseado una "colaboración público-privada más sólida" y ha destacado el "dinamismo" de la ciudad.