El HUB Málaga Real Estate exige agilidad administrativa para paliar el déficit de vivienda

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LO ESENCIAL Las claves El HUB Málaga Real Estate ha reclamado en su segundo encuentro anual agilizar la burocracia para solucionar la escasez de vivienda en la provincia. El economista Luis Alberto Fabra señala un desajuste entre la demanda anual de 16.000 viviendas y los 8.700 visados, con los precios en máximos de 3.300 €/m². Los extranjeros protagonizan el 38,8% de las compras de inmuebles durante el tercer trimestre de 2026. Entre las medidas propuestas destacan la creación de una ventanilla única para agilizar licencias y la apuesta por modelos como el coliving o las cooperativas.

El HUB Málaga Real Estate ha celebrado este jueves en Uppery Club su segundo encuentro anual bajo el lema Retos y soluciones para habitar la Málaga del futuro.

La asociación, que supera ya las 50 empresas, trasladará sus propuestas a las administraciones. Agustín Cruz, presidente del HUB, ha pedido agilizar trámites para desbloquear el mercado.

"En Málaga falta vivienda. Las administraciones reaccionan limitando el alquiler turístico, y es comprensible, pero limitar no basta", ha afirmado en su intervención.

Cruz ha defendido la fórmula de "inversión privada con propósito público" y ha apostado por modelos como el coliving o cooperativas.

"Las ciudades no se miden en metros cuadrados; se miden en vidas que encuentran su sitio", subrayó el directivo.

El economista Luis Alberto Fabra ha presentado los datos hasta el tercer trimestre de 2026. Frente a una demanda anual de 16.000 viviendas, apenas se visan 8.700, situando los precios en máximos de 3.300 euros por metro cuadrado.

Fabra ha destacado que el 38,8% de las compras del trimestre corresponden a extranjeros y advirtió que los precios seguirán al alza.

"El precio siempre llega tarde a la fiesta", apuntó el director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario.

Por su parte, Marc Sanderson, director de Málaga Open for Business, ha relativizado las tensiones del mercado local. "Es mejor tener retos de crecimiento que retos de fracaso", ha explicado.

En varias mesas redondas los expertos han hecho hincapié en la falta de suelo desarrollado y de financiación. Han propuesto además crear una ventanilla única para reducir los siete años de espera actuales en las licencias.