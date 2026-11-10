La hostelería malagueña consolida cifras récord de ocupación y defiende la convivencia ante la huelga

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LO ESENCIAL Las claves La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) destaca el músculo del sector tras alcanzar 112.446 afiliados en octubre, un 4,9% más que el año anterior. El presidente de Mahos, Javier Frutos, celebra la asamblea general ordinaria respaldado por representantes institucionales y líderes del sector hostelero. Expertos del sector jurídico y de recursos humanos abogan por reforzar la formación y las mejoras laborales para acompañar el crecimiento del empleo. Ante la jornada de huelga, la patronal exige respeto y ausencia de coacciones para los trabajadores y negocios que decidan abrir.

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha celebrado este martes su asamblea general ordinaria en la Cámara de Comercio. En el encuentro se ha destacado la fortaleza del sector como motor económico provincial y se ha apelado al diálogo para encarar los retos laborales.

La patronal ha subrayado las cifras históricas del empleo en la provincia. Según la Seguridad Social, octubre cerró con 112.446 afiliados en hostelería, un 4,9% más interanual. Este dato sigue al récord histórico alcanzado en agosto pasado con 120.848 trabajadores.

El presidente de la asociación, Javier Frutos, ha estado acompañado en la clausura por el alcalde Francisco de la Torre y el responsable de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida. También acudieron los populares Francisco Salado, Arturo Bernal y Elías Bendodo, entre otros.

Durante la jornada ha tenido lugar una mesa redonda sobre la actualidad laboral con expertos del ámbito jurídico, sanitario, asegurador y de recursos humanos.

En este foro han analizado los desafíos del sector, incidiendo en que el empleo debe acompañarse de formación y mejoras laborales.

Respecto a la huelga general de este miércoles 11 de noviembre, Mahos pide prudencia y respeto. La patronal ha reconocido el derecho a secundar el paro, pero exige respetar a quienes acudan a trabajar y a los locales que abran, sin coacciones.