Manuel Méndez, decano del Colegio de Economistas de Málaga. Angel Recio

Manuel Méndez es reelegido decano del Colegio de Economistas de Málaga

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Manuel Méndez ha sido reelegido como decano del Colegio de Economistas de Málaga por cuatro años más, finalizando su mandato a finales de 2030. Méndez mantendrá la presidencia de la institución tras haber sido el único candidato en el proceso electoral. Con esta renovación, completará un total de ocho años al frente del colegio profesional tras su entrada en el cargo en 2022. La nueva Junta Directiva incorpora a Javier Font como vicedecano de la entidad.

Manuel Méndez seguirá al frente del Colegio de Economistas de Málaga, uno de los más importantes del país, cuatro años más.

Era el único candidato en las elecciones y ha sido reelegido decano hasta finales de 2030.

De esta forma, pasará a estar ocho años en el cargo ya que entró en 2022.

Entre las novedades de esta nueva candidatura está la incorporación de Javier Font, que pasa a ser vicedecano.

Así queda la Junta Directiva

Junta directiva del Colegio de Economistas de Málaga. EE

Decano: Manuel Méndez de Castro

Vicedecano: Javier Font Feliu

Secretario: Antonio Pedraza Alba

Tesorero: David Fernández Olmedo

Vocal 1: Concepción Dunia Álvarez Lorenzo

Vocal 2: Francisco José Castillo Casares

Vocal 3: Francisca García Lopera

Vocal 4: Gema Rojo Pérez

Vocal 5: José Antonio Moreno Marín

Vocal 6: Elisa Negro Martínez

Vocal 7: David García Vega