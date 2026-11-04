Manuel Méndez es reelegido decano del Colegio de Economistas de Málaga
Méndez ha presentado la única candidatura y estará en el puesto, al menos, hasta finales de 2030.
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Manuel Méndez ha sido reelegido como decano del Colegio de Economistas de Málaga por cuatro años más, finalizando su mandato a finales de 2030.
Méndez mantendrá la presidencia de la institución tras haber sido el único candidato en el proceso electoral.
Con esta renovación, completará un total de ocho años al frente del colegio profesional tras su entrada en el cargo en 2022.
La nueva Junta Directiva incorpora a Javier Font como vicedecano de la entidad.
Manuel Méndez seguirá al frente del Colegio de Economistas de Málaga, uno de los más importantes del país, cuatro años más.
Era el único candidato en las elecciones y ha sido reelegido decano hasta finales de 2030.
De esta forma, pasará a estar ocho años en el cargo ya que entró en 2022.
Entre las novedades de esta nueva candidatura está la incorporación de Javier Font, que pasa a ser vicedecano.
Así queda la Junta Directiva
Decano: Manuel Méndez de Castro
Vicedecano: Javier Font Feliu
Secretario: Antonio Pedraza Alba
Tesorero: David Fernández Olmedo
Vocal 1: Concepción Dunia Álvarez Lorenzo
Vocal 2: Francisco José Castillo Casares
Vocal 3: Francisca García Lopera
Vocal 4: Gema Rojo Pérez
Vocal 5: José Antonio Moreno Marín
Vocal 6: Elisa Negro Martínez
Vocal 7: David García Vega