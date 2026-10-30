Unicaja gana 543 millones de euros hasta septiembre, un 8,1% más, e impulsará el dividendo al 95%

La ratio de morosidad continuó su senda descendente hasta situarse en el 1,8%, mientras que la ratio de solvencia CET1 se elevó al 15,5%.

El margen de intereses creció un 3% hasta los 1.151 millones de euros, impulsado por el aumento de los ingresos recurrentes.

La entidad prevé elevar el 'payout' al 95% del beneficio neto de 2026 y repartirá un nuevo dividendo el 17 de diciembre.

Unicaja obtuvo un beneficio neto de 543 millones de euros hasta septiembre, un 8,1% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Unicaja obtuvo un beneficio neto atribuido de 543 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento interanual del 8,1%, según ha comunicado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El avance estuvo sustentado en el crecimiento de los ingresos recurrentes y la reducción de las dotaciones.

La entidad ha indicado que prevé destinar el 95% del beneficio neto consolidado de 2026 a remunerar al accionista íntegramente en efectivo.

Tras un primer dividendo abonado en septiembre de 8,44 céntimos por acción, repartirá otro el 17 de diciembre de 6,42 céntimos por acción y un complementario en abril de 2027.

Eso implica que, solo en este 2026, el banco malagueño abonará 382 millones de euros en dividendos, un 126% más.

El margen de intereses alcanzó los 1.151 millones de euros, registrando un alza del 3%. A su vez, las comisiones netas crecieron un 1,3% hasta 397 millones de euros, situando el margen bruto en 1.629 millones tras avanzar un 3,5%.

La ratio de eficiencia se colocó en el 45,8%, con unos gastos de administración que crecieron un 4,9% debido al Plan Estratégico.

Paralelamente, las pérdidas por deterioro de activos financieros cayeron un 21,6%, reduciendo las dotaciones totales un 20%.

La actividad comercial experimentó una notable aceleración. La inversión crediticia viva creció un 4,9%, hasta 49.371 millones de euros, destacando el crédito a empresas (+11,4%) y consumo (+11,9%).

Los recursos de clientes minoristas se situaron en 97.616 millones, un 4,6% más.

La ratio de morosidad, que alcanzó grandes niveles en la crisis de la pasada década, sigue cayendo en picado y ya está en el 1,8%, al tiempo que su cobertura aumentó hasta el 84,6%. Los activos improductivos brutos se redujeron un 22,4% en los últimos doce meses.

En términos de rentabilidad y solidez financiera, el ROTE ajustado se situó en el 12,2% mientras que la ratio de solvencia CET1 phased-in alcanzó el 15,5%, superando con 6,9 puntos porcentuales de holgura los requerimientos regulatorios.