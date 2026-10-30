Unicaja gana 543 millones de euros hasta septiembre, un 8,1% más, e impulsará el dividendo al 95%
El dinamismo del negocio comercial, la contención del riesgo y el alza del margen de intereses impulsan las cuentas de la entidad financiera andaluza.
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Unicaja obtuvo un beneficio neto de 543 millones de euros hasta septiembre, un 8,1% más respecto al mismo periodo del año anterior.
La entidad prevé elevar el 'payout' al 95% del beneficio neto de 2026 y repartirá un nuevo dividendo el 17 de diciembre.
El margen de intereses creció un 3% hasta los 1.151 millones de euros, impulsado por el aumento de los ingresos recurrentes.
La ratio de morosidad continuó su senda descendente hasta situarse en el 1,8%, mientras que la ratio de solvencia CET1 se elevó al 15,5%.
Unicaja obtuvo un beneficio neto atribuido de 543 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento interanual del 8,1%, según ha comunicado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El avance estuvo sustentado en el crecimiento de los ingresos recurrentes y la reducción de las dotaciones.
La entidad ha indicado que prevé destinar el 95% del beneficio neto consolidado de 2026 a remunerar al accionista íntegramente en efectivo.
Tras un primer dividendo abonado en septiembre de 8,44 céntimos por acción, repartirá otro el 17 de diciembre de 6,42 céntimos por acción y un complementario en abril de 2027.
Eso implica que, solo en este 2026, el banco malagueño abonará 382 millones de euros en dividendos, un 126% más.
El margen de intereses alcanzó los 1.151 millones de euros, registrando un alza del 3%. A su vez, las comisiones netas crecieron un 1,3% hasta 397 millones de euros, situando el margen bruto en 1.629 millones tras avanzar un 3,5%.
La ratio de eficiencia se colocó en el 45,8%, con unos gastos de administración que crecieron un 4,9% debido al Plan Estratégico.
Paralelamente, las pérdidas por deterioro de activos financieros cayeron un 21,6%, reduciendo las dotaciones totales un 20%.
La actividad comercial experimentó una notable aceleración. La inversión crediticia viva creció un 4,9%, hasta 49.371 millones de euros, destacando el crédito a empresas (+11,4%) y consumo (+11,9%).
Los recursos de clientes minoristas se situaron en 97.616 millones, un 4,6% más.
La ratio de morosidad, que alcanzó grandes niveles en la crisis de la pasada década, sigue cayendo en picado y ya está en el 1,8%, al tiempo que su cobertura aumentó hasta el 84,6%. Los activos improductivos brutos se redujeron un 22,4% en los últimos doce meses.
En términos de rentabilidad y solidez financiera, el ROTE ajustado se situó en el 12,2% mientras que la ratio de solvencia CET1 phased-in alcanzó el 15,5%, superando con 6,9 puntos porcentuales de holgura los requerimientos regulatorios.