Ya es oficial: ayudas de 10.000 euros para reformar viviendas en Andalucía y mejorar su eficiencia energética

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía abre una línea de ayudas con 20,77 millones de euros de fondos FEDER para mejorar la eficiencia energética en viviendas y edificios. El incentivo mínimo para viviendas privadas es de 10.000 euros, cubriendo entre el 50% y el 65% de la inversión en el caso de los particulares. Las obras subvencionables incluyen aislamiento térmico, renovación de ventanas y climatización, e integración de renovables como aerotermia o placas solares. Para acceder a las ayudas es obligatorio mejorar al menos una letra la calificación energética del inmueble y reducir el consumo de energía primaria no renovable.

Reformar una vivienda para reducir el consumo energético puede salir más barato gracias a las nuevas ayudas de la Junta de Andalucía. Desde el 22 de octubre, los propietarios y otros beneficiarios pueden solicitar los incentivos del programa 'Sector residencial y edificios e instalaciones públicas', que cuenta con un presupuesto de 20,77 millones de euros cofinanciados con fondos europeos FEDER.

La convocatoria, gestionada por la Agencia Andaluza de la Energía, incluye una línea destinada a mejorar la eficiencia energética de viviendas y edificios residenciales privados. En este caso, el incentivo mínimo que se puede solicitar es de 10.000 euros, siempre que el proyecto cumpla las condiciones económicas y técnicas establecidas.

El programa también contempla actuaciones en edificios públicos no residenciales, por lo que pueden beneficiarse particulares, comunidades de propietarios, ayuntamientos, empresas y otros destinatarios previstos en la convocatoria.

Las subvenciones permiten financiar diferentes obras destinadas a mejorar el comportamiento energético de los inmuebles. Una de las posibilidades es reforzar el aislamiento térmico de fachadas, cubiertas y techos en contacto con espacios no acondicionados, con el objetivo de evitar que el calor entre en verano y se pierda en invierno.

También se incluye la sustitución de ventanas por otras con mejores prestaciones térmicas, así como la instalación de toldos, persianas y otros elementos de sombra que reduzcan la incidencia directa del sol.

Otra de las actuaciones contempladas es la renovación de los sistemas de climatización y agua caliente sanitaria, además de la mejora de la iluminación interior y exterior mediante equipos más eficientes.

El programa permite incorporar también energías renovables, como instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas, aerotermia o biomasa, siempre que contribuyan a mejorar la calificación energética del inmueble. En esta línea, estas instalaciones no pueden representar más del 50% de la inversión total del proyecto solicitado.

Los particulares pueden acceder, con carácter general, a un incentivo del 50% de la inversión subvencionable para mejorar la eficiencia energética de sus viviendas y edificios residenciales privados.

Este porcentaje puede aumentar hasta el 65% cuando concurran determinados requisitos que permiten intensificar la ayuda, entre ellos la incorporación de energías renovables.

En el caso de las empresas, la cuantía depende de su tamaño. Las microempresas y pequeñas empresas pueden recibir un incentivo del 45%, mientras que el porcentaje es del 35% para las medianas empresas y del 25% para las grandes. En estos casos, las ayudas pueden incrementarse hasta 15 puntos porcentuales adicionales si se cumplen las condiciones de la convocatoria.

Para acceder a los incentivos, no basta con realizar una reforma. Las actuaciones deben conseguir que el edificio mejore al menos una letra su calificación energética y reducir el consumo de energía primaria no renovable. En el caso de las empresas, también se exige una reducción del 20% de las emisiones de CO2.

La convocatoria permite que los particulares y las entidades públicas que no desarrollen una actividad económica soliciten ayudas para actuaciones ya iniciadas, siempre que estas no comenzaran antes del 1 de mayo de 2025 y no hayan finalizado antes de presentar la solicitud.

Para el resto de los beneficiarios, las condiciones son diferentes: no pueden haber realizado gastos ni adquirido compromisos relacionados con el proyecto antes de presentar la solicitud.

Además, quienes tengan concedido un incentivo superior a 15.000 euros podrán solicitar un anticipo del 15% sin aportar garantías. Este porcentaje puede llegar al 40% si se presenta una garantía financiera en los términos establecidos por la convocatoria.

También se contempla la posibilidad de solicitar pagos parciales de hasta el 50% del incentivo concedido, previa justificación documental de la inversión correspondiente.

Cómo solicitar las ayudas

Las solicitudes deben tramitarse por vía electrónica a través de la plataforma de incentivos de la Agencia Andaluza de la Energía.

El plazo permanecerá disponible hasta que se declare su finalización por agotamiento de los fondos o, en su defecto, hasta el 30 de septiembre de 2027.