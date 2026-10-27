Jaume Miquel, CEO de Tendam: "Málaga es una prioridad, pero el precio de los locales ha tenido una subida espectacular"

El máximo directivo de Tendam pide estabilidad al mercado inmobiliario y aboga por contratos de larga duración frente a las subidas de precio de los últimos años.

Jaume Miquel, CEO del grupo, señala la dificultad para expandirse debido a la escasez de espacio en centros comerciales y al elevado precio del metro cuadrado en la capital.

La compañía prevé abrir nuevas tiendas en los próximos meses centradas en sus firmas más recientes, como Slowlove, OOTO o Hoss Intropia.

El grupo textil Tendam sitúa a Málaga y Andalucía como zonas prioritarias para la expansión de sus marcas en el mercado español.

Grupo Tendam es una de las principales multinacionales españolas del mundo de la moda. A lo mejor no le suena ese nombre como tal, pero sí si le decimos que es la propietaria de Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield o Women´secret, entre otras.

Nació en 1880 con una mercería en Madrid abierta por los hermanos García-Quirós y, tras una larga historia de aperturas y adquisiciones de marcas, CVC y PAI Partners se hicieron con el 100% del Grupo Cortefiel en 2017 y en 2018 pasó a llamarse Grupo Tendam.

Hoy en día tienen 12 marcas propias y están siempre analizando el mercado para adquirir más. Eso provoca que, a cierre del año pasado, tenían más de 1.800 puntos de venta en más de 75 mercados, cuentan con casi 11.000 empleados y facturan casi 1.500 millones de euros.

Al frente de este imperio de la moda española está Jaume Miquel, CEO de Grupo Tendam desde 2016 y presidente ejecutivo desde 2019.

Málaga es uno de los grandes mercados para este grupo en España. Miquel ha concedido una entrevista en exclusiva a EL ESPAÑOL de Málaga para analizar sus planes en esta provincia.

-¿Cómo está viendo una multinacional como Tendam el mercado de Málaga?

-En Málaga tenemos todas nuestras marcas presentes como Pedro del Hierro, Cortefiel, Springfield, Women'secret y el Fifty, que es el outlet, tanto en Málaga capital como en Marbella y otras poblaciones.

La realidad es que en los últimos años el mercado se ha comportado muy bien, con crecimientos en tráficos y crecimientos en ventas muy sostenidos.

Es un mercado que nosotros, dentro del ámbito de España, queremos potenciar. Y creemos que en Málaga y en Andalucía, en general, continúan habiendo oportunidades de crecimiento.

Evidentemente tiene picos claros en épocas de turismo, pero el consumidor estable local está teniendo muy buen comportamiento. Estamos muy positivos.

-¿Prevén abrir más tiendas o incorporar más marcas en Málaga?

-En el próximo año y medio no se descarta que haya aperturas. Seguramente estarán más enfocadas a nuevos formatos de marcas que se incorporaron en el grupo y que ahora empiezan a salir con formato propio. Estoy hablando de Slowlove, de OOTO o de Hoss Intropia.

En el futuro abriremos también tiendas de Dash and Stars y HI&Bye. En estas estamos en un proceso de expansión a nivel nacional y Andalucía y Málaga son una prioridad.

Jaume Miquel es el CEO y presidente de Grupo Tendam. Angel Recio

-¿Serán tiendas solo de estas marcas o multimarcas?

-Tiendas solo de esas marcas.

-¿Qué define el ritmo de aperturas?

-La disponibilidad de ubicaciones de calidad. Los centros comerciales que hay en la provincia de Málaga están muy establecidos. La Cañada es un ejemplo, Plaza Mayor es otro ejemplo. En esos centros comerciales hay dificultad para encontrar espacios de calidad, pero evidentemente estamos trabajando con los centros para encontrar ubicaciones buenas.

A nivel de calle creo que estamos bastante bien representados, pero hay una dificultad añadida, especialmente en el caso de Málaga, donde las zonas comerciales están muy identificadas. Y hay dificultad para encontrar ubicaciones de calidad.

Crecimiento "En Málaga y en Andalucía, en general, continúan habiendo oportunidades de crecimiento. Evidentemente tiene picos claros en épocas de turismo, pero el consumidor estable local está teniendo muy buen comportamiento. Estamos muy positivos"

Por tanto, Málaga, como provincia, es una de nuestras prioridades, pero la dificultad que nos encontramos es que no hay nuevos centros comerciales que se abran. Y esto hace que sea menos fácil la expansión.

En cualquier caso, reitero, Málaga es una de nuestras prioridades y estamos trabajando activamente para abrir más. En los próximos seis o nueve meses deberíamos tener aperturas, sobre todo de marcas nuevas.

-¿Ha notado mucho crecimiento del precio de los locales comerciales en Málaga?

-El precio del metro cuadrado en Málaga de los locales ha tenido una subida espectacular en los últimos 5 años. Ahora está más estable, pero con niveles muy altos.

Si intentas hacer cambios de ubicaciones en Calle Larios o en adyacentes cuesta encontrar un nivel de rentabilidad que sea aceptable.

Esto hace también que haya una cierta rotación de operadores. Desde mi punto de vista, el mercado inmobiliario debería tener más en cuenta el coste de tener un local cerrado X meses versus tener un operador que te da un recorrido a 10, 15 ó 20 años.

Mensaje a los propietarios de locales "El mercado inmobiliario debería tener más en cuenta el coste de tener un local cerrado X meses versus tener un operador que te da un recorrido a 10, 15 ó 20 años"

-Un ejemplo es que cerraron el Springfield de calle Larios hace poco.

-Sí, cerramos y estamos buscando una nueva ubicación. Son las dinámicas habituales entre oferta y demanda en locales comerciales, pero creo que el mercado debería estabilizarse a nivel de coste de implantación y ser más razonable.

Así la propiedad de los locales tendría una mayor estabilidad de operadores de la que tienen ahora.