La primera promoción que Tu primer hogar hace en Estepona. Tu primer hogar

La empresa malagueña que facilita el acceso a la vivienda a jóvenes tiene ya dos proyectos en marcha y 700 solicitudes

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LO ESENCIAL Las claves La empresa marbellí Tu Primer Hogar cuenta ya con dos promociones en marcha en Estepona y Umbrete con un total de 57 viviendas y cerca de 700 solicitudes. El modelo permite comprar vivienda sin pagar entrada inicial, abonando dicho importe durante cinco años mediante un alquiler fijo antes de asumir la hipoteca. La compañía ultima su salida a bolsa con el objetivo de capta inversores para construir 1.000 viviendas anuales en un plazo de cuatro años. El plan de expansión abarca 17 provincias con dificultades de acceso a la vivienda, priorizando zonas de Andalucía, Madrid, Valladolid y el arco mediterráneo.

Cuando Francisco Gómez, presidente y CEO de la empresa marbellí Tu Primer Hogar, presentó este proyecto en abril se veía claramente que no era un brindis al sol sino que iban a actuar rápido.

Los hechos le están dando la razón. En apenas seis meses ya tienen dos urbanizaciones inmobiliarias en marcha en Estepona y en Umbrete (Sevilla) con un total de 57 viviendas.

Además están a punto de salir a bolsa y ya cuentan con casi 700 solicitudes para acceder a estos inmuebles.

Tu primer hogar busca una solución a las personas, normalmente jóvenes, que no pueden comprar un piso porque no tienen los 70.000 u 80.000 euros ahorrados necesarios para hacer frente al 20% del importe total de la vivienda, ya que los bancos no suelen financiar más del 80%.

Francisco Gómez en la presentación de la empresa Tu Primer Hogar en Marbella. EE

La fórmula que esta empresa malagueña plantea en sus promociones es que los compradores no tengan que abonar ese dinero que no tienen al inicio sino a lo largo de cinco años mediante un alquiler fijo con la única subida del IPC anual. Y, pasado ese tiempo, siguen pagando la hipoteca, quedándose con la propiedad del inmueble.

Hay tres perfiles entre las casi 700 personas ya interesadas. Son “parejas atrapadas en el alquiler por varios años sin capacidad de ahorro suficiente para la entrada; jóvenes que aún viven con sus padres, e incluso padres que consultan por sus hijos”, detalla Gómez.

La propuesta está atrayendo a inversores, lo que permitirá la construcción de más viviendas. “Para captar más capital y poder acometer más proyectos, nos hemos dirigido a inversores más profesionalizados y de un tamaño mayor. De hecho, eso es lo que ha retrasado la salida a bolsa. Es una buena noticia porque es consecuencia de las reuniones que estamos manteniendo con varios inversores y es una señal que corrobora el interés que ha despertado”, subraya Gómez.

El objetivo de Tu Primer Hogar es construir 1.000 viviendas en un plazo de tres o cuatro años en distintas partes de España y hacer 1.000 viviendas anuales a partir del cuarto año.

El equipo de esta empresa ha identificado 17 provincias donde el acceso a la vivienda en propiedad es más difícil. En Andalucía, el foco está en Sevilla, Cádiz y Málaga. Fuera de la comunidad, Gómez asegura que “se están valorando suelos en la Comunidad de Madrid, Valladolid y el arco mediterráneo”.

Es un modelo similar al alquiler con opción a compra, pero Gómez señala que ellos van más allá.

“Frente a otros modelos de alquiler con opción de compra, que adquieren viviendas ya construidas, Tu Primer Hogar realiza el desarrollo integral de cada proyecto. Diseña los edificios, controla la calidad y entrega viviendas a estrenar con especificaciones técnicas actualizadas”, recalca.