Nueva apertura: llega a Málaga una conocida tienda de más de 700m2 con 6.000 productos y la mayoría a menos de 2 euros

Directivos y empleados de Action celebran la apertura de tienda en Málaga, la número 100 en España.

La oferta comercial de Málaga es casi inabarcable y sigue creciendo. Este jueves ha abierto un establecimiento en la capital la multinacional Action, una cadena de descuentos especializada en productos no alimentarios.

La tienda está ubicada en PC Málaga Nostrum, en el polígono Gualdahorce, tiene 760 metros cuadrados y ha supuesto la contratación de 23 personas. Abre de lunes a sábado de 9:00 a 22:00.

Se da además la circunstancia de que es el local número 100 que esta enseña abre en España en menos de cuatro años. La primera fue abierta en Gerona en febrero de 2022.

Según indican desde esta multinacional, en este establecimiento se puede encontrar casi de todo y a precios bajos. Ofrecen 6.000 productos en 14 categorías (desde lavandería a juguetes) y dos tercios de ellos cuestan menos de 2 euros.

La cola de personas en el momento de apertura de la tienda.

Hay mucha rotación porque, según explican, cada semana introducen 150 productos nuevos en las tiendas. En este primer día ha habido premios y desde primera hora había una importante cola de clientes en la calle.

En la inauguración ha estado Bart Raeymaekers, Country Regional Director de Action, quien ha asegurado que "estamos encantados de inaugurar nuestra tienda número 100 en España. Se trata de un logro importante para nosotros y un gran paso en nuestros planes de crecimiento, ya que cada vez más clientes desean disfrutar de la experiencia única de Action".

Esta empresa tiene 3.000 tiendas en 14 países europeos y recibe a 20 millones de clientes a la semana, según sus cifras.