¿Estás buscando taquillas metálicas para vestuario? Taquillas Metálicas Logisprix

¿Estás buscando taquillas metálicas para vestuario? Si es así y no sabes dónde comenzar a mirar, tenemos la mejor de las soluciones para ti. Porque ponerse en manos expertas siempre trae consigo un buen resultado en forma de una buena compra. Sobre todo cuando estamos ante los mejores materiales y ante la posibilidad de configurar el producto según nuestras necesidades. Logisprix es uno de esos nombres que no puedes olvidar y te contamos el porqué.

Por qué elegir taquillas metálicas Logisprix

Las taquillas metálicas se convierten en un elemento esencial para numerosos espacios. Entre ellos los vestuarios, tanto de centros deportivos, escuelas como oficinas serán los principales lugares que acogen este sistema de almacenaje. Pero, ¿por qué elegir las taquillas Logisprix?

Una empresa joven que es líder a nivel nacional

Cuando una empresa destaca por encima de las demás, es que trae consigo numerosas cualidades y todas ellas positivas. Eso es lo que ocurre con Logisprix, que a pesar de ser una empresa joven ha sabido llegar a lo más alto ofreciendo la mejor relación calidad-precio en cuanto a taquillas metálicas y sistemas de almacenaje, se refiere.

Opciones adaptables a las necesidades

Porque no siempre nos encontramos con esa opción y cuando lo hacemos, ya no queremos dejarla escapar. No todos los lugares tienen el mismo espacio y por eso, las necesidades van cambiando en función de este punto. Encontrar soluciones es más sencillo cuando confías en el líder y de ahí que en Logisprix podrás configurar el tipo de taquilla que va desde las medidas hasta añadir algunos complementos.

Acabados de pintura antibacteriana

Quizás el lugar donde tienes pensado colocar las taquillas metálicas es un foco de humedad. Ya que si lo pensamos bien, la zona de vestuarios puede traer consigo este problema. Es por ello que, para que las taquillas se conserven como el primer día, Logisprix ofrece un acabado muy especial: una pintura antibacteriana. Esta cuenta con un agente antimicrobiano que evitará que las bacterias dañen la superficie de la taquilla. Pero no solo combate dichas bacterias sino también se encarga de eliminarlas. Es más, se trata de un acabado eficaz contra más de 30 bacterias. Lo que hace es inhibir tanto la respiración en la pared celular como interrumpir el metabolismo celular.

Fácil montaje y tamaño compacto

Dos de los puntos que siempre nos interesan son estos. Ya que por un lado, contar con una solución compacta es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque de este modo podemos optimizar el espacio, sobre todo en zonas donde puede ser más escaso. Por otro lado, no tendrás ningún tipo de problema a la hora de montarlas porque cuentan con manuales de montaje bien explicados.

Las características principales de las taquillas

La durabilidad y la resistencia son dos de las características principales de las taquillas.

Pero es que además se posicionan como uno de los elementos más versátiles, ya que son los mejores aliados a la hora de almacenar ropa tanto en los vestuarios como en las oficinas. ¡Siempre se les sacará el máximo partido!

Visualmente tienen unos acabados estéticos gracias a la pintura biosafe, que antes mencionamos y con la que dirás adiós a bacterias y el desarrollo de virus. Además, dicha pintura dura toda la vida útil.

Hay que decir que estas taquillas metálicas combina los tonos grises con los metálicos, lo que hace que se vayan a adaptar a cualquier espacio y que se combinarán con todo tipo de tonalidades: los laterales así como la puerta van en gris, mientras que el fondo y los estantes son de color metálico.

Según tus necesidades podrás elegir entre los dos modelos de puerta, tanto con una como con dos plazas. Mientras que también podrás decantarte por un conjunto de uno, de dos o más cuerpos, según la zona que quieras cubrir.

La seguridad es otra de las características que no podíamos olvidar y que está presente en las taquillas metálicas de Logisprix. En este caso todas ellas dispondrán de cerraduras antirobo, para que tus pertenencias estén siempre seguras.

Con la finalidad de proteger la taquilla contra el óxido y además, de poder elevarla ligeramente, puedes elegir lo que se conoce como los pies de la taquilla. Uno de esos complementos perfectos para darle un nuevo acabado a nuestro producto de hoy. Claro que si los pies son importantes la zona del techo no puede ser menos. También tienes disponible el sobre-techos, que es otro accesorio que tiene la finalidad de proteger y evitar que el polvo se acumule en esta zona.

Los usos más comunes de las taquillas metálicas

Cada uno puede darle usos diferentes a las taquillas metálicas. Pero es cierto que disponen de uno más conocido y es estar presente en los vestuarios. Tanto en colegios como universidades, gimnasios o bien en oficinas, las taquillas siempre nos ayudan a almacenar nuestras pertenencias y dejarlas a buen recaudo. Podrás tener todo siempre a mano y bien organizado.

En el entorno de trabajo se hacen también básicas, ya que es el lugar donde cada empleado puede guardar su uniforme o, en ocasiones, mantener a mano equipos específicos de seguridad. De manera que siempre estén seguros y en las mejores condiciones posibles. Cuando hablamos de centros deportivos, no podemos entenderlos sin un elemento como este. Ya que será en las taquillas donde dejaremos los objetos personales mientras entrenamos. Como hemos mencionado, conviene tener en cuenta que aquí sí entra el factor humedad, pero con unas taquillas Logisprix sabemos que su resistencia está por encima y podrá lidiar a la perfección con un problema como este. Haciendo que se mantengan en buen estado durante mucho más tiempo que otras alternativas similares.

Para poder sacarles el máximo partido, siempre conviene confiar en una marca líder. Una marca que cuenta con más de 5000 referencias en stock en sistemas de almacenaje.

Además si tienes algún problema o duda, recuerda que Logisprix ofrece asesoramiento gratuito y un departamento técnico que está siempre dispuesto a ayudar y a cumplir lo que los clientes demandan. ¡Por algo es el líder indiscutible en este sector!