El mercadillo ambulante para visitar cada domingo en este pueblo costero: 120 puestos de antigüedades y segunda mano

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LO ESENCIAL Las claves El Rastro de Nerja se celebra todos los domingos en la zona de Almijara, junto a la calle Mirto. Cuenta con alrededor de 120 puestos centrados en antigüedades, ropa, artesanía, decoración y artículos de segunda mano. El horario de atención al público es de 9:30 a 14:00 horas, con entrada gratuita y aparcamiento junto al recinto. El mercadillo no abre en determinadas fechas festivas, durante la Feria de Nerja ni el día de San Isidro.

Los mercadillos y rastros se han convertido en una alternativa de ocio para quienes disfrutan buscando objetos curiosos, descubriendo antigüedades o encontrando productos de segunda mano a precios asequibles.

Cada vez son más quienes aprovechan el fin de semana para pasear entre puestos, rebuscar entre artículos de otras épocas y llevarse a casa alguna pieza especial. En la provincia de Málaga hay varias citas de este tipo y una de ellas se celebra cada domingo en un conocido municipio de la Costa del Sol oriental.

Se trata del Rastro de Nerja, un mercadillo ambulante que reúne alrededor de 120 puestos en los que se pueden encontrar artículos de distintas épocas y procedencias. Su oferta incluye antigüedades, ropa, calzado, artesanía, objetos de decoración y numerosos productos de segunda mano.

El rastro se celebra cada domingo en la zona de Almijara, en el recinto situado junto a la calle Mirto. Es el mismo espacio que acoge el mercadillo semanal de los martes, aunque ambas citas tienen características diferentes.

Mientras que el mercado de entre semana cuenta con puestos de alimentación y otros productos habituales, el del domingo está dedicado principalmente a los artículos de segunda mano y las antigüedades.

En sus puestos coinciden vendedores y visitantes de diferentes nacionalidades, algo que refleja también la diversidad de residentes y turistas que conviven en este municipio de la Costa del Sol.

Quienes recorran sus puestos pueden encontrar desde prendas de vestir y complementos hasta libros, muebles, piezas decorativas, objetos de colección y artículos que han tenido una segunda vida.

Parte del encanto de este tipo de mercadillos está precisamente en pasear entre los puestos, observar los objetos expuestos y descubrir piezas que no estaban en la lista de la compra. También es una alternativa para quienes buscan artículos usados o prefieren dar una nueva oportunidad a productos que todavía pueden aprovecharse.

Se celebra los domingos, aunque no abre en determinadas jornadas festivas, durante la Feria de Nerja ni el día de San Isidro, según establece la ordenanza municipal.

En cuanto al horario, la ordenanza municipal establece la atención al público de 9.30 a 14.00 horas. El acceso al recinto es gratuito y existe una zona de aparcamiento público junto al mercadillo.

Además, su ubicación permite completar la mañana con un paseo por Nerja, uno de los destinos más conocidos de la costa malagueña. El Balcón de Europa, sus calles comerciales y sus playas ofrecen otras posibilidades para continuar la jornada después de recorrer los puestos.