El mercadillo artesano ideal para visitar en Navidad: alumbrado y decoración en un bonito pueblo blanco

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LO ESENCIAL Las claves El mercado navideño de Mijas Pueblo se instalará en la plaza de la Constitución del 4 de diciembre al 4 de enero en horario de 11.00 a 22.00 horas. Contará con nueve casetas y la participación de 12 entidades, promocionando el comercio local de proximidad en pleno casco histórico. La iniciativa incluye una vertiente social y cultural con la presencia de asociaciones como Piache, AFA Mijas y la Asociación Mijeña Amigos de la Literatura. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Mijas, busca dinamizar el municipio y fomentar las compras durante todas las fiestas navideñas.

La Navidad es una época perfecta para descubrir los pueblos de Málaga y disfrutar de sus calles engalanadas para estas fechas. Entre las propuestas que regresan este año destaca un mercado navideño que volverá a llenar de ambiente uno de los rincones más emblemáticos de Mijas Pueblo.

Una oportunidad para pasear por su casco histórico, descubrir los puestos de comerciantes locales y disfrutar de una estampa muy propia de estas fiestas.

La plaza de la Constitución será el escenario de esta iniciativa, que abrirá sus puertas el próximo 4 de diciembre y permanecerá instalada hasta el 4 de enero, ambos inclusive.

Durante un mes, vecinos y visitantes podrán acercarse a este espacio en horario ininterrumpido de 11.00 a 22.00 horas.

El mercado contará con nueve casetas en las que estarán representadas un total de 12 entidades. La propuesta vuelve a apostar por los comerciantes locales, que tendrán la oportunidad de mostrar sus productos en pleno centro histórico y acercar su oferta a quienes recorran las calles de Mijas durante las vacaciones de Navidad.

También tendrá un importante componente social y cultural gracias a la participación de distintas asociaciones y colectivos del municipio. Entre ellos estarán las entidades benéficas Piache y AFA Mijas, así como la Asociación Mijeña Amigos de la Literatura, que formarán parte de esta edición.

La edil responsable, Melisa Ceballos, ha explicado los detalles de una iniciativa impulsada desde el área de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Mijas. El objetivo es dinamizar el municipio durante las fiestas, fomentar las compras en los establecimientos de proximidad y generar actividad en las calles del pueblo.

Su ubicación, en pleno casco histórico, permitirá combinar la visita al mercado con un paseo por las calles de este pueblo blanco de la Costa del Sol, que durante estas semanas luce una ambientación especial con motivo de las fiestas.

El mercado permanecerá abierto hasta el 4 de enero, por lo que estará disponible tanto durante las semanas previas a la Navidad como en los días posteriores a Nochebuena y Año Nuevo.